Konsulenter foreslo byggemetode som bare egner seg om sommeren. Så startet arbeidet 23. oktober

I februar møtte rådgivningsselskapet Rambøll en misfornøyd kunde i retten.

Kunden hevdet at de fikk feil råd fra selskapet, og at dette kostet dem over 10 millioner kroner ekstra i et byggeprosjekt. Totalt krevde de over 12 millioner fra Rambøll.

Nå slår Oslo tingrett fast at Rambølls rådgivning var uaktsom. Likevel er konsulentselskapet frifunnet, blant annet fordi rådgivningen ikke var grovt uaktsom.

Kunden er Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD), som skulle bygge ny gjenvinningsstasjon i Lier, utenfor Oslo. De kjøpte prosjekteringsbistand fra Rambøll.

– Det bare sank sammen

Rambøll-konsulentene foreslo en metode for grunnarbeid som bare er anbefalt i sommerhalvåret. 23. oktober 2014 startet så arbeidet på tomten og det skulle pågå ut over vinteren.

– Etter at man begynte å bygge, så man at dette gikk ikke. Det bare sank sammen og var umulig å gjennomføre når det var vått, fortalte Johan Remmen, daglig leder for RfD til Teknisk Ukeblad i februar.

Leire på stedet skulle brukes sammen med tilført masser. Metoden er ifølge Statens Vegvesen kun egnet i sommerhalvåret.

Det regnet tungt den høsten, og alle massene på tomten måtte til slutt skiftes ut.

Kunden mente Rambøll, som et ledende fagmiljø, burde advart dem mot risikoen. De mente prosjektstyringen fra Rambøll hadde store mangler i forhold til hva de betalte for.

– Uforenlige forklaringer

Rambøll hevdet at kunden selv måtte ta konsekvensene av at de ville spare penger. Deres første forslag var å bruke tilkjørte masser, men de endret dette fordi renovasjonsselskapet ville kutte kostnader.

«Realiteten er at RfD har ønsket å spare penger på entreprisen, og tatt en bevisst risiko ved å velge den metode Rambøll skisserte etter påtrykk fra RfD om besparelser, og når den risikoen slår ut, er ikke det rådgiverens ansvar», hevdet de i retten.

Rambøll hevdet at de forklarte risikoen muntlig for kunden. RfD hevdet at de ikke fikk vite noe om risiko.

«Retten har merket seg at sentrale personer hos Rambøll og RfD har innbyrdes uforenlige forklaringer om i hvilken grad informasjon om risikoen ved metodevalget har tilflytt RfD muntlig, og hvordan RfD i så fall har respondert på denne», heter det i dommen, som ikke konstaterer at noen av versjonene er mer troverdige enn andre.

«En svikt internt»

Likevel slår Oslo tingrett fast at Rambøll unnlot å fraråde metoden og at de ikke ga en klar risikovurdering.

Retten kaller det «en svikt internt i Rambøll».

Retten mener Rambøll «burde uttrykt klart og utvetydig» til kunden at metoden innebar høy risiko for forsinkelse og tilleggsarbeid.

Retten mener imidlertid at uaktsomheten ikke var grov, og blant annet derfor blir det rådgivende ingeniørfirmaet frifunnet: Fordi det ikke er grov uaktsomhet, så gjelder kontraktens reklamasjonsregler.

RfD reklamerte ikke på Rambølls arbeid i tide, ifølge disse bestemmelsene. Retten mener at renovasjonsselskapet burde oppdaget manglene i Rambølls rådgivning tidligere.

Daglig leder for RfD, Johan Remmen, kommenterer dommen slik:

– Vi registrerer at tingrettens vurdering av «uaktsomt» eller «grovt uaktsomt» har vært avgjørende for erstatningsspørsmålet, selv om de konstaterer betydelige mangler i rådgivningen, skriver han.

Han forteller at de innen fristen vil ta stilling til om det er aktuelt å anke saken. Dommen er ennå ikke rettskraftig.

– Aldri hyggelig

– Vi er fornøyd med dommen som i stor grad legger vårt syn og vår argumentasjon til grunn, skriver Nina Kristin Amdahl, kommunikasjonssjef i Rambøll.

De er ikke enige i ufallet i spørsmålet om aktsomhet, men tar dommen til etterretning.

– Vi mener fortsatt at vi tydelig har informert byggherren om risikoen. Dette er imidlertid et enkelt punkt i en lang og grundig dom som gir oss medhold i alle øvrige deler av saken. Viktigst for oss er at domstolen bekrefter hva vi hele tiden har hevdet, nemlig at vi ikke har noe erstatningsansvar for det som ble påstått, forteller hun.

– En rettsak er aldri hyggelig. Som rådgiver jobber vi alltid for å levere best mulig arbeid og nå vil vi se på hvordan vi kan bli enda tydeligere i kommunikasjonen med våre kunder, skriver hun videre.