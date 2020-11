Kongsberg vant fregattkontrakt hos verftet som bygde Fridtjof Nansen-klassen

Navantia har bygget 13 fregatter i F100-familien, deriblant de fem skipene i Fridtjof Nansen-klassen.

Nå er verftet nordvest i Spania i ferd med å bygge etterkommeren, F110, også kjent som Bonifaz-klassen.

Den spanske marinen skal ha fem slike fregatter, og nå er det klart at Kongsberg Maritime (KM) blir en av underleverandørene.

Kamewa-propeller

KM skal levere framdriftssystemer til de fem F110-fregattene. Kontrakten, som ble meldt onsdag morgen, er verdt 200 millioner kroner.

– Vi er svært fornøyde med å kunne samarbeide med Navantia om dette prosjektet. Navantia er et velrenommert selskap, med høy ekspertise innen sjømilitære fartøyer. Denne ordren bekrefter at verftsindustrien regner oss for å være verdensledende innen fremdriftssystemer, uttaler direktør Egil Haugsdal i Kongsberg Maritime i meldinga.

Her viser selskapet til sin kompetanse på dette området gjennom forskningssenteret de har i Kristinehamn i Sverige. Ifølge KM er dette senteret ved Vänern verdenskjent for sitt banebrytende arbeid innen hydrodynamikk og avanserte konstruksjoner.

Hver av Bonifaz-fregattene skal ha to Kamewa-propeller med justerbare blader (CPP). Ifølge KM har systemet blitt grundig testet hos Marin i Nederland og Cehipar i Spania før Navantia fattet beslutningen.

Gigantsøksmål

Justerbare blader medfører hule propellakslinger, og da er det mulig å pirke borti en aktuell problemstilling:

Som Teknisk Ukeblad har omtalt i en rekke saker tidligere i november, har Forsvarsdepartementet saksøkt DNV GL, og her står propellakslingsystemet sentralt.

Staten mener at klasseselskapet skulle ha avdekket at skipet ikke hadde tilstrekkelig vanntett inndeling og på denne måten er ansvarlig for deres tap da KNM Helge Ingstad sank og ble totalskadet.

De mener DNV GL skulle ha avdekket at den vanntette integriteten ikke var tilfredsstillende da de klasset og kontrollerte fregattene. Kravet er angitt til å være over 15 milliarder kroner.

Selv om staten helt siden ulykken skjedde for over to år siden har varslet et mulig søksmål mot Navantia, er det så langt ikke iverksatt rettslige skritt mot det spanske verftet.

Videreutvikling

F110 er altså en videreutvikling av F100 som består av tolv skip i dag etter at KNM Helge Ingstad sank. I tillegg til de fire gjenværende norske fregattene er dette fem spanske fregatter i Álvaro de Bazán-klassen og tre australske i Hobart-klassen.

Verftet i Ferrol vant kontrakten med det spanske forsvarsdepartementet for halvannet år siden, og det ble satt av 4,3 milliarder euro til prosjektet. Planen er at det første fartøyet skal være klart i 2026 med påfølgende årlige leveranser.