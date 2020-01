Mulig «Helge Ingstad»-erstatter: Tyskland bestiller fire fregatter fra nederlandsk verft

Med et budsjett på over fem milliarder euro, regnes det som tyske Bundeswehrs største sjøforsvarsinvestering noen gang.

Nå er det klart at kontrakten på Tysklands nye fregatter har gått til nederlandske Damen Schelde Naval Shipbuilding.

Dersom Forsvarssjefens fagmilitære råd fra oktober følges, vil de kommende tyske MKS 180-fregattene være høyaktuelle som erstatning for KNM Helge Ingstad.

Vraket eget verft

Den tyske forsvarsanskaffelsesorganisasjonen Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) har siden april i fjor vurdert to bud på de nye multirollefregattene.

Tirsdag ble det klart at storkontrakten går til Nederland.

Beslutningen har blitt kraftig kritisert av den tapende kandidaten ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS) og av politikere i Kiel/Schleswig-Holstein.

Damen understreker imidlertid at 80 prosent av investeringene kommer tysk økonomi til gode. De opplyser at skipene skal bygges i Hamburg av Blohm + Voss og på andre tyske verft tilhørende morselskapet Lürssen, mens franske Thales´ tyske datterselskap er en annen underleverandør.

Tyskland er også i ferd med å fase inn fire nye F125-fregatter til erstatning for tre fregatter i Bremen-klassen. Det første fartøyet, F125 Baden-Württemberg, var beheftet med store feil og mangler og ble først levert tilbake til tkMS. Det var først i fjor at det kom gjennom mottakskontrollen hos BAAINBw, over to år forsinket.

Multirollefregattene MKS 180 (Mehrzweckkampfschiff) er modulært oppbygget og kan ta med seg ulike utstyrspakker avhengig av oppdrag. Etter planen skal det første skipet leveres i 2027. Det er også inngått opsjonsavtale om ytterligere to fregatter.

– Må kjøpe minst to fregatter

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med forsvarsledelsen og bedt om en vurdering av MKS 180 som en mulig fregatt som også kan seile med norsk flagg. Beskjeden er at det er vanskelig å kommentere konkrete kapasitetsøkninger nå for tida, i det som beskrives som et vekslingsfelt mellom Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) og regjeringens langtidsplan.

Men går man til nettopp FMR og resonnementene som finnes der, er det åpenbart at tyske fregatter er et meget aktuelt valg, naturligvis avhengig av at politikerne bevilger de relativt store summene som kreves.

I fjor besluttet regjeringen at KNM Helge Ingstad ikke vil bli reparert. Forsvarsmateriell beregnet kostnadene for å reparere fregatten til 12–14 milliarder kroner, mens kostnadene ved kjøp av et nytt tilsvarende fartøy estimeres til 11 til 13 milliarder kroner.

Å erstatte evnen KNM Helge Ingstad representerte med andre løsninger, basert på en sammensatt pakke av andre kapasiteter, gir ikke god nok effekt, ifølge forsvarssjefen som i FMR anbefaler å kjøpe helst fire nye fregatter, minimum to.

Der kommer det fram at det ikke lenger er mulig å anskaffe fregatter med Nansen-designet. Ergo må det anskaffes fartøy i en ny fregattklasse. Å skulle erstatte KNM Helge Ingstad med én ny fregatt, betegnes som økonomisk uforsvarlig med tanke på det som uansett må bygges opp av kompetanse, reservedeler og vedlikehold.

Tettere norsk-tysk samarbeid

– Dette vil gi en krevende driftssituasjon både for Forsvaret og Forsvarsmateriell. Det anbefales derfor at det etableres samarbeid med en sentral alliert nasjon, både med tanke på anskaffelse, drift, vedlikehold og videre oppgraderinger i et levetidsperspektiv, står det i FMR.

Anbefalingen er å anskaffe fra en eksisterende produksjonslinje for å redusere tid og kostnad.

Det er god dekning for å kalle Tyskland en nær alliert. Dessuten er Norge og Tyskland allerede i ferd med å knytte enda tettere bånd på sjøforsvarssida gjennom fellesanskaffelsen av 212CD-ubåtklassen fra tkMS.

Det legges opp til et strategisk partnerskap, ikke bare i anskaffelsen, men også i hele levetiden, i styrkeproduksjon og i operasjoner. Når det gjelder fregatter, har Tyskland signalisert ambisjoner om eksport og driftssamarbeid, uten at Norge er nevnt spesifikt i offentlig sammenheng.

Med en lengde på rundt 155 meter og et deplasement på opp til 9.000 tonn, blir MKS 180 et atskillig større fartøy enn Fridtjof Nansen-klassen, som er 134 meter lange med et deplasement på 5.300 tonn. Som følge av en industrisamarbeidsavtale i kjølvannet av ubåtkjøpet, kommer MKS 180-fregattene til å bli utrustet med neste generasjon NSM-missiler fra Kongsberg.