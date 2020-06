Kan endelig pakke ned 68-modellene: 30 trailerlass med nye digitalradioer er på vei ut til Heimevernet

Heimevernet har nylig kunnet bytte ut mange 30-40 år gamle feltvogner og over 50 år gamle automatgevær, og nå kan også snart det 50 år gamle sambandsutstyret pakkes ned for godt.

De analoge radioene i ferd med å erstattes med en moderne digital kryptert radio.

I løpet av det kommende året skal rundt 15.000 radioer og materiell fordelt på 30 trailerlass sendes ut til samtlige HV-distrikt.

Først i Hallingdal

– Dette gir et etterlengtet kapasitetsløft for vårt interne ugraderte samband. Leveransene gir Heimevernet evne til å utføre sine oppdrag i fred, krise og krig. Ikke minst er radiosambandet raskt og enkelt å bruke, sier generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen, sjef Heimevernet.

Seremonien, der Forsvarsmateriell (FMA) formelt overleverte utstyret, fant sted på Heistadmoen 24. juni. Her var alle områdesjefene i HV-03 samlet, inkludert Hallingdal som i august blir det første området som skal trene med det nye materiellet.

Dette representerer et teknologisk skifte for det ugraderte sambandsbehovet i Heimevernet: Fra de gamle analoge, som har vært i bruk siden 1968, til moderne digitale avlyttingsskjermede radioer.

Generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen, sjef Heimevernet. Foto: Heimevernet

– Dette løfter oss inn i en helt annen divisjon. Nå kan vi operere slik vi er tiltenkt på en moderne militær måte, sier kaptein Fredrik Glette, områdesjef i Hallingdal.

Leveransen i den første runden består av cirka en tredel av de 15.000 radioene. De øvrige ti distriktene skal motta nytt sambandsutstyr utover i 2020 og noe inn i 2021.

Ifølge FMA har det vært et absolutt krav at sambandet skal være autonomt, det vil si at det virker uavhengig av kritisk infrastruktur som elforsyning og IP-nettverk.

Storkontrakt i fjor

De norske leverandørene av nye radiosambandet er Wireless Communication, som leverer «digital mobile radio» (DMR) fra kinesiske Hytera, og Comrod som leverer antenner.

Dette følger en rammeavtale som Forsvarsmateriell inngikk med Wireless Communication i fjor høst, verdt 208 millioner kroner. Den har en varighet på to år med opsjon på ytterligere to år, og skal være den største som FMA har inngått når det gjelder radiokommunikasjonsutstyr.

– FMA og Forsvaret er meget spennende aktører å samarbeide med, som stiller høye krav til sine leverandører. Vi jobber med en rekke prosjekter sammen med FMA og Forsvaret. Blant annet ser vi for tiden på hvordan man kan utnytte 5G-teknologi for forsvarssektoren. Vi er også involvert i andre prosesser vi ikke har anledning til å gå i detalj på, skriver administrerende direktør Ronny Ledang i Wireless Communication i en epost til Teknisk Ukeblad.

Basert på arv

Som heimevernsjefen sa det til Teknisk Ukeblad i fjor høst, er de en organisasjon basert på arv og er sjelden først ute med nytt utstyr. Det er en lang tradisjon i Forsvaret at Heimevernet blir avspist med materiell som først har blitt meget godt brukt av Hæren.

Men det kan se ut som at dette er i ferd med å endre seg noe. Sambandet er ikke det eneste eldre utstyret Heimevernet har kunnet erstatte den senere tida.

For eksempel mottok de i oktober 2019 de første flunkende nye feltvognene av typen Volkswagen Amarok. Disse er nå i bruk av HVs innsatsstyrker til erstatning for 30-40 år gamle Mercedes-Benz Geländewagen.

Et annet eksempel er at FMA for halvannet år siden bestilte ytterligere 11.000 HK416-gevær fra tyske Heckler & Koch, slik at også HV endelig kunne pensjonere sine rundt 50 år gamle AG3.

I tillegg jakter Forsvarsmateriell på nye og mobile maskingevær (LWMG). Her er det snakk om lettvekts maskingevær, også kalt infanterimaskingevær, i kaliber 7,62 x 51 mm. Planen er å bestille tusen våpen i første omgang senere i år. Men dersom det blir bevilgninger til det, skal de kunne kjøpe hele fire tusen slik at også Heimevernet får nye maskingevær.