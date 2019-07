Nå skal Forsvarets Geländewagen fra 80-tallet endelig byttes ut – men det vil ta minst fem år

Spesialstyrkene har nettopp tatt i bruk sine nye Supacat-feltvogner, og over sommeren skal Heimevernet motta sine første Volkswagen Amarok-feltvogner.

Fortsatt er det en betydelig mengde 30-40 år gamle Meredes-Benz Geleändewagen som er i bruk i Forsvaret. Nå er omsider prosessen i gang med å bytte ut resten av disse.

Men veteranbilene må holde ut en stund til. Slik det ser ut nå, er det ennå fem år til nye feltvogner kan rulles ut til avdelingene.

Fire utgaver

Forsvaret benytter i dag feltvogner av typen Mercedes-Benz Geländewagen i forskjellige konfigurasjoner: MB 240 GD, MB 290 GDN, MB 300 GDN og MB 814 DA.

Disse ble kjøpt inn på 1980-tallet og er ved slutten av sin levetid.

MB-feltvognene hadde noen år på baken allerede da de skulle skipes til Kosovo for 20 år siden. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Anskaffelsesprosessen er på et tidlig stadium der det foreløpig kun er satt igang en markedsundersøkelse, en såkalt RFI («request for information») for å sondere hva som finnes av alternative løsninger, hva de koster og hvor lang tid de tar å produsere.

Det er først i 2022 at anbudskonkurransen etter planen skal lyses ut, med kontraktstildeling året etter og første leveranse i 2024. De nye feltvognene skal være i drift i minimum 20 år.

Forsvarsmateriell (FMA) landkapasiteter står for anskaffelsen av kjøretøyene som betegnes som «Military Light Utility Vehicles» (MLUV).

Ifølge RFI-en vurderes det å kjøpe feltvogner i fire forskjellige versjoner. En grunnversjon med kapasitet til 4-5 soldater, som skal komme i både en upansret og pansret multiutgave, en upansret versjon med plass til 8-9 soldater og en upansret fraktutgave med plass til 2-4 soldater.

Det vil være mulig å konkurrere både med militære kjøretøy og ombygde kommersielle kjøretøy, men de må være i stand til å gå på F-34-drivstoff.

Gammel dieselmotor

Nettopp det siste kravet bidro til at VW-importøren Harald A. Møller AS, som er i ferd med å levere nye feltvogner til Heimevernet, fikk noen problemer tidligere i år. Da de var i ferd med å bestille de første bilene fra fabrikk, kom Volkswagens juridiske avdeling plutselig på banen og krevde en offisiell bekreftelse på at bilene lar seg registrere i Norge med Euro 3-motor. En slik offisiell forhåndsgodkjenning var ikke Vegdirektoratet villig til å gi.

Heimevernet skal få sine første VW Amarok-feltvogner i neste måned. Foto: Eirik Helland Urke

Alle Forsvarets kjøretøy må kunne gå på F-34 drivstoff. Dette skyldes forsyningssikkerhet, da dette er tilgjengelig selv om det sivile samfunnet er i unntakstilstand, i tillegg til lagringsstabilitet. Konsekvensen i tilfellet med HV-vognene, er at de ikke kan ha motorer med Euroklasse 6 som normalt er påkrevd i Norge.

Den kommende HV-pickupen skal ha toliters 140 hk TDI-motor som ikke har noen EU-typegodkjenning, ettersom motorutgaven kun leveres til markeder i Asia og Sør-Amerika. Det relativt høye svovelinnholdet i F-34 ville tatt livet av avgassetterbehandlingssystemene i en mer moderne dieselmotor.

Det var i fjor høst at det ble klart at VW Amarok blir den nye HV-feltvognen. I første omgang er det bestilt 380 nye pickuper. Ifølge rammeavtalen kan det bli 700 biler totalt. Ifølge Volkswagen Nyttekjøretøy er planen å levere de første bilene til Forsvaret i slutten av august.

Denne avgjørelsen er for øvrig klaget inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fordi en av de tapende konkurrentene mener at FMA endret konkurransegrunnlaget underveis, blant annet ved å kreve at HV-soldatene skal kunne kjøre ikledd full stridsutrustning som vest og hjelm.