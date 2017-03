Islamsk Stat bevæpner kommersielle droner og angriper for første gang fra luften

Islamsk Stat gjennomfører nå et pionerarbeid innen terror ved å utstyre kommersielle droner med blant annet granater. Det øker usikkerheten for soldatene i koalisjonen, men vil neppe få noen innflytelse på utfallet av krigen i Syria og Irak, hevder militærforskere.

Den amerikansk-ledede koalisjonen har sluppet tusenvis av bomber i Irak og Syria de siste par årene, men det er ikke lengre bare koalisjonen som kan angripe fra luften.

Islamsk Stat har begynt å utstyre droner med granater og hjemmelagde bomber som kan slippes ned over fiendene til kalifatet.

Bruker hobbydroner

Mange av dronene som Islamsk Stat benytter seg av, er helt vanlige hobbydroner som du kan kjøpe i butikker og på nettsider.

I noen tilfeller oppgraderer IS-krigerne dronene sine med hjemmelagde vinger av papp eller tekstiler som de fester med gaffatape. Vingene gir større rekkevidde, og samtidig blir det enklere å montere sprengstoffet under dronen.

Islamsk Stat har siden 2014 brukt droner til overvåkning og rekognosering i Syria og Irak. På den måten har det vært mulig å lokalisere mål for angrepene deres med raketter, bilbomber og krigere. Men det er først nylig at dronene har blitt bestykket.

Det første kjente angrepet med bestykkede droner skjedde i oktober, da to soldater fra de kurdiske peshmerga-styrkene ble drept og to franske soldater ble alvorlig såret. Dette skjedde da de avskar en fiendtlig drone som deretter eksploderte.

IS presset til å bestykke droner

Ifølge Dr. Robert J. Bunker, som er forsker på instituttet for strategiske studier på U.S. Army War College, skyldes den nye strategien at Islamsk Stat er under større press enn før – blant annet i den irakiske byen Mosul, der en internasjonal koalisjon har forsøkt å drive ut terrorgruppen siden oktober.

– IS gikk først over til å bevæpne droner etter at kalifatet har blitt tvunget inn i en defensiv og tilbaketrekkende fase, forteller Robert Bunker i en e-post til danske Ingeniøren.

– Da IS først begynte å bruke droner for et par år siden, fokuserte de på propaganda og ISR (etterretning, overvåkning og rekognosering). Gruppen og kalifatet var i en offensiv og ekspanderende fase, og denne måten å bruke dronene på støttet bedre opp under bruken av bilbomber og krigere i felten.

I motsetning til Islamsk Stat har Hamas og Hizbollah brukt bestykkede droner siden 2014 til angrep mot henholdsvis Israel og Al-Nusra; en utbryterfraksjon fra terrorgruppen Al-Qaeda. Men selv om Islamsk Stat har kommet i gang først senere, er deres bruk av droner både mer systematisk og mer vellykket.

– Hizbollah og Hamas har først og fremst bare brukt bestykkede droner i sporadisk omfang før IS startet med det. I Hizbollahs tilfelle var det snakk om iranske droner av militær grad, og det innebar at gruppen bare hadde et begrenset antall av dem. Når det gjaldt Hamas var det i stor grad snakk om hjemmelagde systemer, og konstruksjonen var ikke noen stor suksess, siden Israel ganske enkelt skjøt dem ned. IS er pionerer når det gjelder å bestykke kommersielle droner. Det er IS sin bruk av denne typen teknologi som har inspirert Hamas og Hizbollah – ikke omvendt, sier Robert Bunker.

Ingen risiko for danske spesialstyrker

Danmark er sterkt involvert i stridsaksjoner mot IS på bakken. At Islamsk Stat har begynt å bruke «luftvåpen», innleder en ny æra for de vestlige styrkene. Det forteller major Karsten Marrup, som er sjef for det danske Forsvarsakademiets Center for Luftoperationer.

– Det har en psykologisk effekt at man kan bli angrepet fra luften, og man kan få en følelse av at det er vanskelig å forsvare seg mot dette. Det har vi ikke vært vant til i Vesten i veldig mange år. Vanligvis sørger man alltid for å holde luftrommet fritt for fiendtlige styrker helt fra begynnelsen. Det har vært tilfelle i alle år, både i Afghanistan og i Irak, sier han.

I januar fikk de danske spesialstyrkene – som trener og gir råd til det irakiske militære – mandat til å krysse grensen til Syria. Men de bestykkede dronene vil sannsynligvis ikke utgjøre en spesielt stor trussel for danske soldater, mener Marrup.

– Jeg vurderer det ikke slik at det kommer til å ha noen betydning for de danske soldatene. Spesialstyrkerne blir sendt ut for å holde seg skjult og observere – og det gjør det jo vanskelig å bruke droner hvis man ikke vet at de er der, sier han.

Det viktigste vernet mot droneangrepene er jamming (forstyrring) av de radiofrekvensene som dronen styres via. Det amerikanske militær bruker for eksempel den geværlignende DroneDefender fra Batelle. Den kan treffe en drone på 400 meters avstand. I stedet for prosjektiler sender den radiobølger med høy effekt, og disse bryter forbindelsen mellom dronen og «piloten».

Mindre kraftig enn en håndgranat

Det er ikke alle droner som man rekker å oppdage eller stoppe i tide.

– Men heldigvis er det begrenset hvor store mengder sprengstoff dronene kan ta med seg. Jeg har sett eksempler på droner med to 40 mm granater, men de har jo ikke den helt store sprengeffekten, sier Karsten Marrup.

En 40 mm granat har en sprengkraft som er mindre enn en håndgranat. Granatene kan altså ikke sprenge en bygning i luften, men er farlige for mennesker og kjøretøy.

– På propagandavideoene til IS kan man se at de fleste menneskene kan klare å løpe unna før granaten kommer. Og du skal treffe et kjøretøy rett på dersom det skal skades så mye at det ikke lenger fungerer. Hvis du treffer rett ved siden av, vil kjøretøyet utvilsomt få noen skader, men jeg tror ikke at det vil nøytralisere det, sier Karsten Marrup.

Droner vinner ikke krigen

Karsten Marrup avviser at de bestykkede droner er tilstrekkelig for å sikre Islamsk Stat en seier over koalisjonen.

– Selv om IS tar i bruk et nytt våpen, betyr ikke det at de nå kommer til å vinne – det har de rett og slett ikke militær kapasitet til. Men dette er selvfølgelig en stein i skoen. Og det kan bety at de har mulighet for å påføre koalisjonen større tap enn ellers.

– Men hva med risikoen for at Islamsk Stat kan bruke dronene til masseødeleggelsesvåpen; for eksempel kjemiske eller biologiske?

– Det er ikke noe som vil skje med det første. Biologiske og kjemiske våpen er veldig vriene å få tilgang til, også for en gruppe som IS. Jeg vet at IS har produsert gass selv, men det krever mye større droner enn de har nå hvis de skal kunne frakte gass på dem, sier Karsten Marrup.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk.