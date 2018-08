Ingen savner Statoil på en av verdens største oljemesser. Eller...?

Stavanger: Med oljemessen ONS godt i gang, er det verdt å merke seg hvor lite savnet er etter "Statoil". Selskapsnavnet, som nå er så godt som dødt, savnes ikke. I hvert fall ikke høylytt.

Muligens samles fortsatt noen grinebitere rundt om i hjørner og avlukker for å sutre videre om tapet av det fordums stolte navnet. Buemerket som signaliserte BÅDE at Den norske stat var tungt inne i virksomheten - og at virksomheten var OLJE.

Gjenskapelsen av det statlige petroleumselskapet til Equinor må sies å ha vært en suksess - som gjennomgår en slags ilddåp nettopp under ONS i disse dager.

I den grad noen snakker om navnendringern til oss i TU, er de opptatt av hvor gammeldags Statoil-navnet i dag synes. Og hvor riktig det nye navnet er. Om du smaker på det i dag, signaliserer "Statoil" sort og seig tjære i forhold til langt mer åpne og mulighetsorienterte "Equinor".

Statoilnavnet kan derfor nå erklæres dødt. Equinor leve. Eller?

For vi skal selvsagt ikke la oss lure. I hvert fall ikke ved første korsvei. Til tross for navneskiftet er Equinor selvsagt fortsatt i all hovedsak et oljeselskap.

La oss se på noen eksempler på hvordan Equinor har herjet med oss de siste dagene.

Johan Sverdrup

ONS åpnet på mandag denne uken. Og godt timede lanseringer fra Equinor lot ikke vente på seg.

Først forhåndsmeldte selskapet at de i samarbeid med sine partnere på åpningsdagen ville levere utbyggingsplan for andre fase av Johan Sverdrup til olje- og energiminister Terje Søviknes med HKH Kronprinsen til stede. Prosjektet betyr investeringer på 41 milliarder kroner. Hu og hei! Ikke helt Equinor-feel der. Terningkast to?

Samtidig lanserte selskapet også målet om en utvinningsgrad på over 70 prosent på Johan Sverdrup. Det er i rekordsjiktet av utnyttelsesgrad. Og noe som var "både personlig og følelsesladet" for Equinors konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, Margareth Øvrum. Samtidig ble ressursanslaget for feltet økt til et "forventet estimat" på 2,7 milliarder fat. Om ikke vi akkurat trigges av følelser, så skal vi i det minste medgi at dette scorer - og det ganske høyt på Equinor-skalaen. Det er viktig å hente mer ut av feltene som allerede er igangsatt. Bra. Terningkast fire?

Irrgrønt og fornybart, terningkast 5?

Men enda bedre scorer selskapet, igjen etter våre vurderinger, på en annen melding fra mandagen, nemlig at de bistår norske Hyperthermics AS med å hente "varme" bakterier fra oljebrønner. Bakterier som tåler høy varme, og som kan brukes til å bryte ned avfall. Slik at produksjon av biogass kan gjøres på en langt mer effektiv måte enn tidligere. Svært høy Equinor-score der. Både irrgrønt, fornybart og i samarbeidets ånd. Det er nesten så det kiler i magen. Terningkast fem?

Tirsdag begynte det med at de ville satse stort på fornybart, og lanserte at de ville bygge storstilt vindpark for å forsyne Snorre og Gullfaks med elektrisitet. Et viktig trekk for å få ned utslippene i produksjonen - og det eneste prosjektet i sitt slag i verden. Det lukter fugl - og Equinor. Terningkast fire - minst?

Så, på tirsdag vil de bore 3.000 brønner de neste ti årene. Det er like mange som de har boret de siste 50 årene. Wow, Ikke helt Equinor, det, men mer forgjengeren. Lav score herfra på Equinor-skalaen. Terningkast to?

ONS er ikke over. Vi forventer at Equinor kommer til å herje med oss i enda et par dager. Med både høye og lave terningkast som resultat. Eldar Sætre & Co skal uansett ha skryt for strategiendringen de er på vei med. Vår uhøytidelige undersøkelse understøtter navneskiftet. Så lenge de lanserer mange nok nyheter med høyt terningkast.

Men - det er likevel kanskje ikke så rart - at enkelte fortsatt samles i krik og kroker for å minnes det gamle navnet...