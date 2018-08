Equinor skal bore 3.000 nye oljebrønner

Det er nesten like mange brønner som selskapet har boret siden starten for nær 50 år siden.

Etter 2030 går norsk sokkel over i en mer moden fase. Det gjør det nødvendig med tiltak som møter avtakende produksjon fra de store feltene, skriver Equinor i en melding tirsdag.

– Norsk sokkel har fortsatt stort potensial, men å sikre verdiskaping og tusenvis av arbeidsplasser i tiår framover blir ingen enkel oppgave. Vi snakker om større endringer enn noen gang før. Det er nødvendig for å bli et bredt energiselskap, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Han sier Equinor, i tillegg til flere brønner, skal forlenge levetiden til over 20 installasjoner og bore 20–30 letebrønner årlig, og aktivt lete etter gass.

Allerede i dag produserer feltene til Equinor på norsk sokkel to til tre ganger lenger enn det som ble lagt til grunn ved oppstart.