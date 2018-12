Hun har fått med seg 50 toppledere for å fornye Polyteknisk Forening

Mette Vågnes Eriksen (50) har et mål som ny generalsekretær i Polyteknisk Forening: Den 167 år gamle foreningen skal få nytt liv.

Polyteknisk Forening(PF) er Norges eldste forum for samfunnsdebatt, men ble etablert som et møtested for å diskutere naturvitenskap, teknologi og industribygging.

Det skal den fortsatt være, men foreningen har forvitret i takt med digitalisering og oppblomstring av nye industriklynger og næringsforeninger.

Da PF startet Polyteknisk Tidsskrift i 1854, ble det forløperen til Teknisk Ukeblad, verdens eldste polytekniske magasin.

Vi møter Mette Vågnes Eriksen i Rosenkrantz gate 7 eller «Håndverkeren» som bygget kalles. I øverste etasje sitter fortsatt byggets eier, Oslo Håndverks- og industriforening. I fjerde etasje sitter Vågnes Eriksen - alene.

­– Ja, det er litt tomt her nå, men det skal det bli en forandring på etterhvert, sier kvinnen som begynte i jobben som generalsekretær 1. august. Hun kom da fra stilling som bærekraftdirektør i DNV GL med spesielt ansvar for fangst og lagring av CO2. Tidligere har hun jobbet i REC og Statkraft.

Hele arkivet er på nett: Nå kan digitale abonnenter lese TU tilbake til 1854

Var hos Kongen

Men så er det heller ikke administrasjon som er Vågnes Eriksens viktigste oppgave. Kvelden før var hun vert for et debattmøte om oljeindustriens utfordringer med over 70 deltakere som ble avsluttet med lutefiskmiddag.

Tidligere samme dag var hun i audiens hos kong Harald på Slottet sammen med president Silvija Seres og styremedlem Hans M. Borchgrevink. Både kong Harald og kronprins Haakon er æresmedlemmer i PF. To ganger i året er det audiens for PF-ledelsen. Slik har det vært siden kong Haakons tid. Han var en flittig gjest på møtene i PF. Det ble sjeldnere med kong Olav og enda sjeldnere med kong Harald, men det ønsker Vågnes Eriksen å gjøre noe med.

– Jeg er ekstremt imponert over kong Haralds kunnskap og respons. Vi fikk masse spørsmål om hvordan ny teknologi skal skape ny vekst for Norge og hvilke rammevilkår som er viktige for næringslivet. Kongen vår er virkelig en rollemodell for livslang læring og vi håper å få ham med på et arrangement i løpet av 2019.

Vågnes Eriksen mener det er et «fascinerende bånd” mellom kongehuset og PF. Hun forklarer det med at møtene i PF gjennom noen årtier ble sett på som landets viktigste talerstol etter Stortinget.

Line Henriette Holten: Blir tidenes første kvinnelige generalsekretær i Tekna

Mistet 8000 medlemmer

Slik er det ikke lenger. Foreningen er blitt redusert fra vel 10.000 til ca. 2200 medlemmer de siste årene. I høst har dette endret seg. PF har siden august fått inn 150 nye personlige medlemmer, og har nå 33 bedrifter som medlemmer. 50 toppledere fra næringsliv, organisasjoner og akademia er rekruttert til å sitte i foreningens direksjon som har to møter i året. De møtes første gang i januar for å legge en ny strategi.

Mette Vågnes Eriksen var nylig i audiens hos kong Harald på Slottet. Kong Haakon var en hyppig deltaker på møtene i Polyteknisk Forening , og henger fortsatt på veggen i «Håndverkeren» Foto: Mona Strande

– Jeg er så stolt over at vi har fått med så mange ledere i direksjonen. Dette er ikke lenger en gammel herreklubb. Her er en rekke fremstående kvinnelige ledere og studentledere som representerer den unge generasjonen. Tenk deg denne gjengen – det er ingenting som slår nettverk og partnerskap, sier Vågnes Eriksen.

– Hvordan har du klart det?

– Jeg har ringt dem. Sammen med valgkomiteen laget vi en ønskeliste over ledere vi ønsket å få med og nesten alle har sagt ja. Skal vi være relevante og lykkes med å skape et nytt PF, må vi ha med konsernsjefer fra våre mest fremtredende teknologiselskaper og akademikere som er anerkjent for sin faglige dyktighet.

Omtales som kandidat: Den nye generalsekretæren i Tekna er en mulig landbruksminister

Ryddejobb

Mette Vågnes Eriksen legger ikke skjul på at hun har sagt ja til en utfordrende stilling. Økonomien er avhengig av antall medlemmer og de siste åtte årene har foreningen overlevd ved å bruke opp mye av sin egenkapital.

– Jeg snur hver stein for å få en robust økonomi, og da begynner man ikke med å bygge opp en administrasjon. Nå har vi fått en direksjon som jeg kaller vårt dreamteam. Nå gjelder det å finne vår plass i markedet for å diskutere teknologi.

– Er det ikke altfor mange slike møteplasser allerede?

– Godt innhold går aldri av moten. Og jeg husker godt den tida på begynnelsen av 2000-tallet da musikkbransjen ble digitalisert og mange snakket om at man ikke ville gå på konserter lenger. Men se nå – bare i Oslo er det vel over hundre konserter i måneden. Jeg er overbevist om at samfunnet trenger vår uavhengige plattform, hvor det gis anledning til å resonnere og diskutere uten at det skal være en hard debatt eller pitching av nye selskaper, sier Vågnes Eriksen.

Derfor er det heller ikke et mål i seg selv for den nye generalsekretæren at alle møter skal foregå i «Håndverkeren». Hun vil samarbeide med andre aktører for å utnytte og utvide nettverket i PF.

Nye nettverk

Vågnes Eriksen har også opprettet to nye nettverk innen digitalt lederskap og samfunnssikkerhet. De øvrige nettverkene er innenfor bærekraft, materialteknikk, energi, olje, helse, samferdsel, samfunnsøkonomi, internasjonal politikk og kultur. I tillegg har de et nettverk for styreverv og et for seniorer.

Polyteknisk Forening Stiftet: I 1852 av Norges første industribyggere. Utga Polyteknisk Tidsskrift fra 1854, ble til Teknisk Ukeblad i 1883.

Kontorer: Har vært i «Håndverkeren» siden 1905.

Medlemmer: Ca. 2200 personlige medlemmer som betaler 1400 kroner per år. Har 33 bedrifter og organisasjoner som medlemmer. Bedriftene betaler 15.000 kroner i året om de har inntil 10 ansatte. For 50.000 kroner er det ingen begrensning. Det stilles ingen formelle krav for å tegne personlig medlemskap.

En titt på møteplanen for de første ukene i 2019 viser stor spennvidde. Her er temaer som hvilken konsekvens den teknologiske utviklingen har for organisering av sykehus, strategiske og konseptuelle veivalg for Forsvaret, hvordan skrive bedre foredrag i samarbeid med TEDxOslo og materialteknologi i idretten som oppkjøring til ski-VM.

Men det siste møtet 14. desember handlet om norsk økonomis bærekraft i lys av Paris-avtalen der lederen av klimarisikoutvalget, Martin Skancke, innledet.

– FNs mål for bærekraft vil bli en rød tråd for det meste av PFs virksomhet fremover. Det handler i stor grad om utvikling av teknologi for å ta vare på kloden vår. I dette ligger også hvilke kommersielle og regulatoriske krav som må til for å få til endring innenfor en rekke bransjer, sier Mette Vågnes Eriksen.