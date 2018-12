Nationen: Den nye generalsekretæren i Tekna er en mulig landbruksminister

Line Henriette Holten mistet stortingsplassen ved valget i 2017. Hun var da næringspolitisk representant for Krf.

Nå er Holten i gang i ny jobb som generalsekretær i Tekna.

I debatten rundt Krf i regjering denne høsten, nevnes hun en rekke steder som en mulig statsråd.

Fri Fagbevegelse spør om den nye generalsekretæren kan forsvinne fra jobben nesten før hun har begynt.

Holten skriver i en sms at hun ikke har noen kommentar til at hun omtales som mulig statsråd.

Et at de hete navnene

Nrk.no omtaler Holten i saken "Krfs heteste statsråds-kandidater" at de har kilder, særlig på høyresiden i Krf, som mener Holten er en mulighet.

Ifølge nrk.no trekkes hun fram som en mulig arbeids- og sosialminister, barne- og familieminister eller landbruksminister.

Dagbladet siterer gruppeleder for KrF i Sogn og Fjordane fylkesting, Trude Brosvik, som mener Holten er en aktuell kandidat som landbruks- eller fiskeriminister.

- Landbrukspolitikk er viktig for oss. For regjeringen er landbrukspolitikk næringspolitikk, mens for oss er det distriktspolitikk. Line Henriette Holten vil være en utmerket kandidat, sier Brosvik til Dagbladet.

Nationen: Mulig landbruksminister

Nationen har flere ganger trukket frem Holten som landbruksminister.

Politisk redaktør i Nationen Kato Nykvist understreker at det er litt spekulativt fra deres side, men at en landbruksminister fra Krf er sannsynlig dersom Krf går i regjering.

Han mener Holten er et aktuelt navn blant annet fordi hun har vært næringspolitisk talsperson i en periode der Krf og Venstre hadde stor innflytelse over regjeringens næringspolitikk.

Populær i skogbransjen

Han trekker særlig fram hennes arbeid med skogbransjen.

– Hun var også populær i skogbransjen for sin innsats som næringspolitisk talsperson. Hun ble oppfattet som en som fjernet flaskehalser for skogdriften, sier Nykvist.

Holten utga i 2013 boka "Fra sorte til grønne karboner" sammen med nå avdøde Johan C. Løken, som var landbruksminister i Kåre Willochs regjering. Det er en bok om det grønne skiftet, med fokus på skogbruk.

Nykvist forklarer at Holten tilhører den såkalt blå og konservative siden i Krf.

– Hun var konstituert generalsekretær i Tekna mens drakampen i Krf pågikk, men i politikken er jeg overbevist om at hun er på blå side.

«Ein engasjert landbrukspolitikar»

Klassekampen skriver på lederplass 24. november (papirutgaven) at «Fram til ho mista plassen ved valet i fjor, var partiets næringspolitiske talskvinne Line Henriette Hjemdal ein engasjert landbrukspolitikar som ofte var på kant med dei blå i regjeringa.»

I Dagen (bak betalingsmur) 21. november nevnes Holten som en mulig 2. nestleder. Avisen siterer fylkesleder i Agder Krf, Per Sverre Kvinlaug, på at Holten er foreslått som andre nestleder når fylkeslagene foreslår sine favorittkandidater til å overta ledervervene i KrF.

«En veldig god kandidat til landbruksminister»

1. november skriver Nationen at «Hvis KrF skal i regjering med de blåblå, må partiet overta styringen av landbruket, og Line Henriette Holten bør bli ny statsråd, mener KrF-ordfører.»

De siterer Finnøy-ordfører Henrik Halleland (Krf) på følgende:

– Så har vi en veldig god kandidat til landbruksminister. Line Henriette Holten var landbrukspolitisk talsperson da hun var på Stortinget, og er en som virkelig kunne tatt en rolle som landbruksminister, sier Halleland.

Nationen skriver også på kommentarplass at lederen i Småbrukarlaget meget vel kan komme til å møte en KrF-statsråd Line Henriette Holten til forhandlinger til våren.