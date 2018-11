Line Henriette Holten blir tidenes første kvinnelige generalsekretær i Tekna

Holten startet som direktør for samfunnspolitikk i Tekna i januar 2018, og har vært konstituert i stillingen som generalsekretær siden september.

Line Henriette Holten Født 18.10.1971 Oppvokst i Østfold Utdannet Cand.theol ved Det teologiske menighetsfakultet 1990-1996. Karriere: Generalsekretær Kristelig Folkepartis Ungdom 1997-2000.

Prosjektleder ved Det teologiske Menighetsfakultet 2001.

Informasjonsrådgiver Kristelig Folkepartis stortingsgruppe 2005.

Direktør for samfunnspolitikk i Tekna fra januar 2018. Kilde: Stortinget.no

Tekna er fagforening for 76.000 teknologer og realister med høyere utdanning innen teknisk- naturvitenskapelige fag.

– Min visjon for Tekna er at vi skal bli Norges største og sterkeste masterforening for teknologer, naturvitere og realister. Teknas gull er kombinasjonen av faglige nettverk og våre lokale tillitsvalgte rund på bedrifter, sier Holten.

Hun sier hun vil at Tekna skal vokse og få en enda sterke stemme som en pådriver i samfunnet.

– Jeg ønsker å være en generalsekretær som går rundt og lytter til mine ansatte og som setter retning og som gjennomfører Teknas politikk til beste for våre medlemmer, sier Holten.

Kom fra KrF

Holten kom til Tekna etter en 18 år lang politisk karriere i Kristelig Folkeparti.

Hun representerte Østfold på Stortinget fra 2005 til 2017. Hun var Stortingets femte visepresident fra 2009 til 2017, og har vært medlem av energi- og miljøkomiteen, helse- og omsorgskomiteen og fra 2013 til 2017 medlem av næringskomiteen.

Hun var også parlamentarisk nestleder for KrFs stortingsgruppe fra 2011 til 2013, og en periode i 2014.

Også forgjengeren hadde politisk bakgrunn

Ivar Horneland Kristiansen, forrige generalsekretær i Tekna. Bilde: Håkon Jacobsen

Teknas forrige generalsekretær Ivar Horneland Kristiansen meldte overgang til stillingen som administrerende direktør i Virke i juni i år, og startet i Virke i begynnelsen av oktober.

Også Kristiansen hadde erfaring fra politikken. Kristiansen var aktiv i Arbeiderpartiet som medlem av Asker kommunestyre og formannskap, og var Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Asker ved kommunevalget i 2011.

Stillingen som generalsekretær i Tekna er på åremål.

Vil ha en som kan stå i stormen

Teknas medlemstall har økt de siste årene. Nå er det 76.000 medlemmer i organisasjonen.

– Nå trenger vi en leder som evner å sette en tydelig retning, en som har gjennomføringskraft og evne til å lytte, og som er god til å motivere andre, sier Tekna-president Lise Randeberg.

Og legger til at de trenger en egenskap til:

– Vi trenger en som er robust og tåler å stå i stormen. Det hender det at man må, sier Randeberg.

Hun er ekstremt god til å se folk. Hun er et medmenneske

President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg Bilde: Jannicke Nilsen

Randeberg vil ikke si hvordan Holten skiller seg fra sin forgjenger Ivar Kristiansen.

– Jeg synes ikke det er en god ting å sammenligne folk på den måten. De har sine styrker begge to.

– Holten har stor gjennomføringsevne, er god på å lande ting, setter krav til folk og sørger for at ting blir gjort. Det har jeg merket selv, sier Randeberg.

Hun setter også stor pris på hvordan Holten forholder seg til Teknas 130 ansatte.

– Hun er ekstremt god til å se folk. Hun er et medmenneske, sier Randeberg.

60 personer ble vurdert

Hovedstyret i Tekna har gjort et enstemmig vedtak etter en grundig prosess. Stillingen ble lyst ut, og et rekrutteringsfirma var involvert i å finne kandidater. Totalt var 60 personer inne i prosessen.

– Vi spurte kandidatene underveis om hva de mente om prosessen. De har svart at de synes den har vært ryddig, strukturert og veldig grundig, sier Randeberg.

For å finne den beste kandidaten brukte de personlighetstester, strukturerte intervjuer og caseoppgaver.

Randeberg har fått et svært godt inntrykk av Holten i den tiden hun har vært konstituert generalsekretær.

– Samarbeidet mellom oss har vært aldeles utmerket, sier hun.

Holten var ganske fersk i Tekna da hun ble konstituert. Da ble hun spilt inn som kandidat av de ansatte i Tekna.

For ordens skyld: Tekna eier 50 prosent av Teknisk Ukeblad Media. Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg er styreleder i Teknisk Ukeblad Media.