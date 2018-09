Line Henriette Holten konstituert som generalsekretær i Tekna

Teknas hovedstyre har konstituert Line Henriette Holten inntil ny generalsekretær tiltrer.

– Jeg er veldig glad for at hun har takket ja til denne krevende oppgaven, samtidig som hun fortsetter som direktør for samfunnspolitikk, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.

– Våre 75.000 høyt utdannede medlemmer møter et stadig endrende arbeidsliv. Jeg skal gjøre mitt beste for at Tekna blir en konstruktiv pådriver i den spennende og omveltende tiden vi har foran oss, hvor ny teknologi er gjennomgripende i alle deler av samfunnet, sier Holten.

Holten startet som samfunnspolitisk direktør i Tekna 2. januar 2018. Hun har hatt en solid politisk karriere, og representerte Østfold på Stortinget mellom 2005-2017. I Stortinget har hun vært medlem av Energi- og miljøkomiteen, Helsekomiteen og Næringskomiteen. I tillegg var hun Stortingets femte visepresident i seks år. Hun har vært parlamentarisk nestleder i KrFs stortingsgruppe fra 2011 til 2013, og en periode i 2014.