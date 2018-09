Er én av disse den nye sjefen i Tekna?

Tekna søker ny generalsekretær og målet er å finne en leder som kan gi fagforeningen økt synlighet og gjennomslag.

Nåværende generalsekretær, Ivar Horneland Kristensen, blir administrerende direktør i Virke etter seks år i Tekna. Da han startet hadde Tekna 58.000 medlemmer, nå er det 75.000. Til tross for økningen er Nito større med 87.000 medlemmer.

Mer enn 10.000 av disse er enten sivilingeniør eller har mastergrad og kunne vært Tekna-medlemmer.

– Tekna er i en konkurransesituasjon, og på mange måter er det skjerpende for oss. Vi må hele tiden jobbe for å være relevante og ha gode medlemstilbud. Det er vi selvsagt opptatte av også når vi ansetter generalsekretær, sier Teknas president, Lise Lyngsnes Randeberg.

Målet er 100.000

– Den største utfordringen er ikke konkurransen fra Nito, men den gruppen som ikke er medlem i fagforening. Jeg tror det er realistisk å nå 100.000 medlemmer og det blir nok en av oppgavene for den nye lederen, sier Kristensen.

Hovedstyret i Tekna har valgt Assessit til å hjelpe dem med utvalget. Ennå er ikke stillingsbeskrivelsen klar, men president Lise Lyngsnes Randeberg gir likevel noen hint.

– Vi har ambisiøse mål både på vekst, synlighet, politisk gjennomslag og medlemstilbud. Vi har en aktiv medlemsmasse som engasjerer seg i foreningen. Vi har 32 lokalavdelinger, 12 faglige nettverk, en stor kursportefølje og jobber aktivt med kompetanse- og karriereutvikling for medlemmene. Generalsekretæren er en nøkkelperson for at vi skal kunne nå disse målene.

I tillegg erfarer Teknisk Ukeblad at Tekna trenger en med erfaring fra endringsledelse og modernisering av en tung organisasjon. Digital kompetanse er viktig.

Ut fra dette kan vi se enkelte kandidater som Tekna nok ønsker seg på søkerlisten. Vekten Randeberg legger på synlighet og politisk gjennomslag peker mot en kandidat med politisk erfaring og kontaktnett.

Ekspolitikere

Julie Brodtkorb vil være en spennende kandidat. Siviløkonomen har vært stabssjef ved statsministerens kontor og statssekretær, hun har sittet i Høyres arbeidsutvalg og i bystyret i Oslo. I dag er hun administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forening, dermed kan hun også dokumentere organisasjonsledelse. Tidligere har hun ledet representantskapet i Norges Bank og hun sitter nå som leder av Kringkastingsrådet. MEF er en forholdsvis liten og ukjent arbeidsgiverorganisasjon, så lederstillingen i Tekna vil kunne fremstå som fristende for Brodtkorb.

Tung politisk erfaring – fra den andre siden – har Bård Vegar Solhjell.

Statsviteren har vært partisekretær i SV, statssekretær ved statsministerens kontor under Jens Stoltenberg og han har vært både kunnskaps- og miljøvernminister i tillegg til vervet som stortingsrepresentant. Det som taler mot Solhjell er at han begynte i sin nåværende stilling som generalsekretær i WWF Verdens naturfond så sent som mars i år.

Kristin Vinje er nok en eks-politiker som vil friste hovedstyret. Sivilingeniøren med doktorgrad i kjemi har, i tillegg til å ha vært byråd i Oslo og stortingsrepresentant for Høyre, en akademisk karriere bak seg som Sintef-forsker. Hun er i dag ved det matematisk-naturfaglige fakultetet ved Universitetet i Oslo med ansvar for å få akademikerne ned fra sine elfenbenstårn og ut til brukere og næringsliv.

Dilek Ayhan kan bringe ungt blod inn i Tekna. Dataingeniøren, uten sivil foran, har vært statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet i fem år. Hun har vært medlem i World Economic Forums program Yong Global Leaders, og er i dag spesialrådgiver for ledergruppen på BI.

Fra industri og organisasjonsliv

Men det er også en rekke interessante kandidater uten egen politisk karriere. Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening har mange år bak seg i DNV GL, i ulike lederroller og hun har ledet Forskningsrådets omfattende Climit-program. Nylig gjennomførte hun også utdanning i å lede digital transformasjon i prestisjetunge Insead.

Nina Refseth vil kunne røske opp og bringe kultur til hardbarkede realister og teknologer. Idehistorikeren er lenket mot teknologimiljøet gjennom sitt styreverv i NTNU. Hun er administrerende direktør for museene i Sør-Trøndelag, styreleder i Filminvest 3, Det Norske Teatret der hun også har vært ansatt, nynorskbruker og nestleder i styret til Nynorsk pressekontor.

Daniel Ras-Vidal er i dag direktør for innovasjon i Abelia. Innovasjon kan Tekna trenge og Abeliadirektøren har tidligere jobbet i Nærings- og Handelsdepartementet og har dermed vært tett innpå politikk.

Marius Holm, leder av miljøstiftelsen Zero kan være aktuell. Han har lang organisasjonserfaring og gjennom arbeidet for Zero og tidligere Bellona har han skaffet gode politiske kontakter. Hans svakhet er at erfaringen er begrenset til arbeid med miljø og klima.

De usannsynlige

En heller usannsynlig kandidat er Nitos Steinar Sørlie. Selv om han gjør en god jobb for ingeniørene og har inngående kjennskap til norsk teknologimiljø, vil nok ikke Tekna akseptere å arve en Nito-leder.

En virkelig tungvekter er tidligere konsernsjef i Kongsberg-gruppen, Walter Qvam. Han sitter nå i styret både toppindustrisenteret, Sintef, DNV GL samt en rekke mindre kjente selskaper. Men det er lite trolig at den 65-årige sivilingeniøren ønsker seg en krevende fulltidsstilling i sin nåværende posisjon.

Alexandra Bech Gjørv kan kanskje la seg lokke. Selv om det vanskelig kan karakteriseres som noe annet enn flere steg nedover på karrierestigen, vil konsernsjefen i Sintef kunne la seg lokke av å slippe ukependling til Trondheim.