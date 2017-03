Tekna: – Vi må få flere kvinner inn i de bransjene som betaler mest, og inn i ledende stillinger

Teknisk Ukeblad omtalte fredag at kvinnelige ingeniører i snitt tjener 56.678 kroner mindre enn mannlige ingeniører. Tallene kom fra fagforeningen NITO.

Tall fra Tekna viser at forskjellen for sivilingeniører er enda større.

Teknas lønnstall viser at kvinner i privat sektor i snitt tjener 91.307 kroner mindre enn sine mannlige kolleger.

Kvinnelige Tekna-medlemmer tjener i snitt 756.012 kroner mot 847.319 kroner for mannlige medlemmer.

Forskjell i begynnerlønn

Samtidig er forskjellen mellom nyutdannede mindre hos sivilingeniørene enn hos ingeniørene.

Begynnerlønnen for kvinnelige sivilingeniører er i snitt 501.977 kroner mot 515.882 kroner for menn.

Ferske, kvinnelige sivilingeniører tjener dermed i snitt 13.905 mindre enn sine mannlige studiekamerater.

Tilsvarende forskjell blant ingeniørene er 24.310 kroner. Alle bransjer er med i disse tallene.

Må få flere kvinner i lederstillinger

– Når vi ser at kvinnenes snittlønn ligger såpass mye bak mennene, må dette forklares med at menn fortsatt i større grad enn kvinner går inn i lederstillinger og til bransjer der lønnsnivået er høyt, som for eksempel olja, forklarer Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i et skriftlig svar.

Samtidig ser de at mange av deres kvinnelige medlemmer søker seg mot for eksempel forskningsstillinger, som tradisjonelt er noe lavere betalt.

– Det er og bør være markedsrelaterte forskjeller mellom bransjer. Så dersom vi skal få ned lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, må vi få flere kvinner inn i de bransjene som går best og betaler mest, og også flere inn i ledende stillinger, mener Randeberg.

– Mer villedende enn informativ

Hun skriver at Tekna vil ha en lønns- og inntektspolitikk der lønn er et viktig personalpolitisk virkemiddel og hvor utdanning, kompetanse, ansvar og innsats belønnes. Det gir markedsrelaterte forskjeller i lønns- og arbeidsvilkårene mellom bransjer, virksomheter, grupper og individer.

– Dette medfører også at det vil oppstå ulikheter mellom grupper av medlemmer. Og uten at man tar hensyn til disse variablene, vil fremstillingen lett bli mer villedende enn informativ, skriver hun.

De mener ulikt bransjevalg også er med på å skape forskjellen i gjennomsnittlig begynnerlønn.

Foreldrepermisjon under lønnsoppgjør

Tekna mistenker at eventuelle skjevheter oppstår i forbindelse med foreldrepermisjon under bedriftenes lønnsoppgjør.

– Det er selvsagt uakseptabelt om det lønnes ulikt basert på kjønn, og Tekna jobber systematisk gjennom lokale tillitsvalgte og kollektive avtaler for å unngå slik forskjellsbehandling, skriver Tekna-presidenten.

– Spesielt fokuserer vi på ivaretakelse av kvinner i foreldrepermisjon under bedriftenes lønnsoppgjør, siden vi mistenker at eventuelle skjevheter kan oppstå i denne fasen, forklarer hun.

– Tilnærmet lik lønn for likt arbeid

Randeberg forteller at Tekna i 2011 gjorde et grundig analysearbeid av kjønnsbaserte lønnsforskjeller. Det skjedde i forbindelse med Likelønnskommisjonens rapport.

De fant da ut at lønnsforskjellene i privat sektor lå på nær 5 prosent. Det ble kontrollert for samme ansvarsnivå på tvers av virksomheter.

«Selv om menn og kvinner starter yrkeskarrieren med samme lønn, viser Teknas analyse at menn har en bedre lønnsutvikling enn kvinner de første årene i arbeidslivet», skrev Akademikerne om undersøkelsen.

Hun mener disse kartleggingene viser at lønnsforskjellene ikke er store.

– Kartlegginger som organisasjonen tidligere har gjort, viser at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn med samme bakgrunn og med samme jobb ikke viser store forskjeller, forteller Randeberg.

– Med andre ord er det tilnærmet lik lønn for likt arbeid, skriver Tekna-presidenten.

Da NITO tidligere undersøkte lønnsforskjellene mellom kvinnelige og mannlige ingeniører, fant de ut at lønnsforskjellene reduseres fra 9,4 til 5,8 prosent når det kontrolleres for kjennetegn ved stilling og arbeidstaker.

– En selvfølge

Tekna-presidenten legger til at likelønn er en selvfølge for organisasjonen.

– Tekna er opptatt av like betingelser, og mener lik lønn for likt arbeid er en selvfølge i 2017. Norge trenger de beste lederne og de beste fagpersonene, og da må flere kvinner ønske slike posisjoner, forteller hun.