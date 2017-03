Nå går det rett vei: Det blir stadig færre arbeidsledige ingeniører

Ved utgangen av februar var det 8126 arbeidsledige ingeniører, en nedgang på hele 500 fra forrige måned, viser nye tall fra Nav.

For andre måned på rad falt ledigheten mest innen ingeniør- og ikt-fag, etter at den har økt siden 2013. Det er yrkesgruppen som har hatt størst økning i ledigheten de siste årene.

– Vi ser også en bedring i vestlandsfylkene som har vært spesielt rammet av nedbemanningen i oljesektoren. Nedgangen skyldes at det stadig blir færre nye som registrerer seg som ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør, Sigrun Vågeng, i en pressemelding.

Flere langtidsledige

Arbeidsledigheten for ingeniør- og ikt-fag ligger nå på 3,0 prosent, og er nå under den gjennomsnittlige ledigheten på 3,1 prosent.

Ingeniørene er fortsatt yrkesgruppen som har hatt størst økning i bruttoledigheten sammenlignet med for ett år siden, med en økning på 10 prosent.

Ved utgangen av februar var 9700 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak med denne yrkesbakgrunnen. Dette er 800 flere enn i februar i fjor.

Det er særlig blant ingeniører og sivilingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi at bruttoledigheten har økt det siste året.

Sammenliknet med februar i fjor har bruttoledigheten økt blant de som har vært arbeidssøkere i over ett år, spesielt for de mellom ett og to år.

Det er innen ingeniør- og ikt-fag at det har vært størst økning i antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn ett år.

Bedring også i sør og vest

De siste årene har vært preget av store geografiske forskjeller i ledigheten, med en kraftig økning i ledigheten på Sør- og Vestlandet, mens andre fylker har ligget stabilt eller til og med hatt nedgang i ledigheten.

De siste månedene har økningen i bruttoledigheten på Sør- og Vestlandet stoppet opp, justert for normale sesongvariasjoner.

Rogaland har fortsatt høyest bruttoledighet målt som andel av arbeidsstyrken, med 5,6 prosent.

Arbeidsledigheten i Norge er nå på 3,1 prosent, ned fra 3,3 prosent i februar i fjor.