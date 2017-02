Betydelig nedgang for ingeniørledigheten – for første gang på tre år

Ved utgangen av årets første måned var det 8626 arbeidsledige ingeniører i Norge.

I antall er det det høyeste tallet ledige ingeniører som har vært registrert hos Nav siden arbeidsledigheten begynte å øke, men justert for sesongvariasjoner er det en gladnyhet.

– Mest falt ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag. Dette er første gang på over tre år at det er en betydelig nedgang for ingeniør- og ikt-fag, som er yrkesgruppen som har hatt størst økning i ledigheten de siste årene, opplyser Nav.

Nedgang på 400

Januar er tradisjonelt en måned hvor antallet arbeidsledige gjør et markant hopp. I fjor økte tallet for ingeniører uten jobb med over 1100. Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere tar en opprydning før jul, noe som kan resultere i flere oppsigelser i denne perioden. Derfor er det viktig å ta hensyn til disse sesongvariasjonene.

Justert for sesongvariasjoner var det 8199 arbeidsledige ingeniører i januar i år, mot 8628 i desember i fjor. Det gir en nedgang på 429 ledige.

Med unntak av ledere, var det ingeniør- og ikt-fag som hadde den høyeste økningen i arbeidsledige det siste året. Siden januar 2016 har ledigheten steget med åtte prosent for yrkesgruppen.

Det er særlig blant ingeniører og sivilingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi at bruttoledigheten har økt det siste året.

81 prosent flere langtidsledige ingeniører

En annen trend Nav har merket seg er at det er antallet korttidsledige som synker mest. Færre har vært arbeidssøkere i under ett år sammenlignet med januar i fjor.

Samtidig har ledigheten økt blant dem som har vært arbeidssøkere i over ett år, spesielt for de mellom ett og to år. Og dette gjelder spesielt for ingeniør- og ikt-fag.

Det er for denne yrkesgruppen det har vært størst økning i antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn ett år sammenlignet med i fjor. 3200 (10 prosent) av de som hadde vært ledige i mer enn ett år hadde yrkespraksis innen denne yrkesgruppen. Dette er 81 prosent flere enn for ett år siden.

Til sammen var det i januar 5200 flere helt ledige og arbeidssøkere på tiltak som hadde vært arbeidssøkere i mer enn ett år enn det var i januar i fjor, en økning på 19 prosent.

Det er fortsatt særlig blant menn i 30- og 40-årene Nav ser en økning her. Økningen i gruppen som har vært arbeidssøkere i mer enn ett år har stort sett skjedd på Vestlandet. Særlig Rogaland og Hordaland har hatt en stor økning i denne gruppen, med henholdsvis 84 og 54 prosent flere helt ledige og arbeidssøkere på tiltak det siste året.