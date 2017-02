Én av fem har bestemmelser i kontrakten som ikke lenger er lov

En fersk undersøkelse fra fagforeningen Tekna viser at mange bedrifter ikke har ryddet opp i bestemmelser som gjør det vanskeligere for deg å søke jobb hos konkurrenten - såkalte konkurranseklausuler.

Fra og med 1. januar kan du ikke pålegges mer enn ett års karantene, og du har krav på full lønn opp til 720.000 kroner i denne perioden. Gamle kontrakter som inneholder andre klausuler, er ikke i tråd med lovverket og bestemmelsene gjelder ikke.

En femtedel av sivilingeniørene som har slike klausuler, svarer at de ikke er i tråd med den nye loven.

– Forklaringsproblem

Undersøkelsen ble gjennomført i midten av desember 2016 - to uker før de nye reglene trådte i kraft.

– Bedriftene har et forklaringsproblem, mange følger ikke loven på området, mener Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført blant Teknas medlemmer i privat sektor.

852 personer har svart på undersøkelsen, av 3000 spurte. Dette gir en svarprosent på 29 prosent.

Kjønnsfordeling på svarene er 172 kvinner, 680 menn.

Feilmargin er på +/- 6 prosent Konkurranseklausuler En konkurranseklausul er en avtale som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Fagforeningen har lenge jobbet for innstramming av konkurranseklausulene. De jublet derfor da Stortinget endret reglene for to år siden, slik at mange tusen kontrakter måtte endres.

– Det er litt nedslående å se at det ikke er blitt ryddet opp i tråd med det nye regelverket. Mange henger igjen i de gamle ordningene, sier Tekna-presidenten.

Stortinget bestemte at de nye reglene for konkurranseklausuler gjaldt for nye arbeidskontrakter fra og med 1. januar 2016, mens de gjelder for kontrakter undertegnet før reglene trådte i kraft fra og med 1. januar 2017.

Karantene i tre år

Ingeniørorganisasjonen Tekna kartla i 2015 for første gang bruken av konkurranseklausuler for sivilingeniører i næringslivet.

Den gangen kom det frem at hver åttende sivilingeniør i næringslivet har undertegnet en konkurranseklausul.

Halvparten av dem svarte at de ikke hadde rett på lønn i karanteneperioden. De var med andre ord bundet av bestemmelser som ikke lenger er i tråd med lovverket.

Videre avdekket undersøkelsen klausuler som ga sivilingeniører karantene mot å jobbe for konkurrenter i to og helt opp til tre år.

5000 medlemmer

Undersøkelsen Tekna gjennomførte på tampen av 2016 var en oppfølging av denne undersøkelsen.

Hvert syvende medlem oppgir nå at de har slike klausuler i kontrakten.

«Om man skalerer dette opp, med de usikkerhetene dette innebærer, dreier det seg om drøyt 5000 medlemmer med en slik klausul», skriver Tekna i undersøkelsen.

Kun hver tredje arbeidstaker (36 prosent) med klausul sier de har rett til lønn i karanteneperioden. Resten vet ikke (44 prosent) eller svarer nei (20 prosent).

– Vi må opp på 100 prosent, mener Randeberg.

Aller helst skulle Tekna-presidenten sett at alle konkurranseklausulene ble fjernet en gang for alle.

– Vi ønsker et mobilt arbeidsmarked der folk flytter på seg. Jeg ville egentlig hatt klausulene helt bort Nest best er en god regulering av ordningen, som vi nå har fått, sier hun.

Flest unge

Hele 25 prosent av medlemmene i 20-årene har slike klausuler, viser den siste undersøkelsen. Blant medlemmene i 50-årene har kun syv prosent konkurranseklausuler.

Randeberg stusser over dette, nettopp fordi intensjonen med klausulene er å beskytte bedriftenes kjernekompetanse, som hun mener i større grad befinner seg hos dem som har vært i bedriften i flere år.

– Vi ser at slike klausuler er i ferd med å bli en del av den nye normalkontrakten for våre medlemmer, sier hun.

– Jeg lurer virkelig på om det er hensiktsmessig at så mange unge får klausuler. Det kan være hemmende for mobiliteten i arbeidsmarkedet.

Hun trekker nok en gang frem USA som eksempel, der konkurranseklausuler i hovedsak er forbudt i delstaten California, som huser noen av landets sterkeste innovasjonsmiljøer.

Flere vet

Hun gleder seg over en ting i den nye undersøkelsen: Andelen som ikke vet om de har en konkurranseklausul har gått ned. Ni prosent svarer dette i den siste undersøkelsen, mot 14 prosent i 2015.

– Folk er blitt mer bevisst på om de har klausuler eller ikke. Målet må være at alle vet dette, sier Tekna-presidenten.

Ulovlige kontrakter

Syv prosent av sivilingeniørene med konkurranseklausuler, svarer at de har bestemmelser som gir dem karantene i mer enn ett år. Dette er ikke tillatt etter 1. januar 2017.

Det er vel ikke så mange bedrifter som vil forsøke å håndheve konkurranseklausuler som ikke er i tråd med loven?

– Gjør de det, så ber jeg de som blir utsatt for det ta en telefon til Tekna. Da tror jeg de har en god sak. Den typen ting kommer vi til å følge opp, sier Randeberg.