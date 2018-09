Hevder svenskeid gigant bevisst har etterliknet Tines nye melkekartong og krenket patent

Markedet for melkekartonger er enormt. Bak hver nyvinning står tusenvis av timer med utvikling og store summer. To selskaper kniver om posisjoner i dette markedet. Norske Elopak, eid av Andresen-familien, og Tetra Pak, eid av den svenske Rausing-familien, står mot hverandre.

Neste uke møtes de to selskapene i Oslo tingrett. Kartonggiganten Tetra Pak er anklaget for å bevisst ha etterliknet norske Elopaks nye melkekartong. Dette er kartonger som du finner på tusenvis av norske frokostbord med blant annet lettmelk og skummet melk fra Tine.

Elopak anklager også den internasjonale giganten for å ha krenket deres patent på en ny, forbedret melkekartong, viser rettsdokumenter Teknisk Ukeblad har fått tilgang til.

Konkurrenten har på sin side i en årrekke kjempet mot Elopaks patent. De hevder nå at Elopaks norske patent er ugyldig.

Ny, forbedret kartong

Ingen i Elopak vil uttale seg om tvisten med konkurrenten.

– Saken skal opp til muntlig behandling, og Elopak ønsker ikke å kommentere saken nå, sier selskapets prosessfullmektig Halvor Manshaus i advokatfirmaet Schjødt.

En rekke detaljer om kartongkrangelen kommer imidlertid frem i sluttinnleggene som tirsdag ble sendt til retten.

Sentralt i saken er Elopaks patent NO/EP 2376332 som omhandler en ny, forbedret melkekartong.

«(...) en original, moderne pakke som forbedrer merkevaredifferensiering gjennom en moderne form og innovative funksjonelle funksjoner», skriver Elopak på sine nettsider om kartongen de mener konkurrenten har kopiert.

Hos Tine tappes blant annet lettmelk og skummet melk på Østlandet på den nye kartongen.

Krever salgsstopp

Tetra Pak ble saksøkt av Elopak vinteren 2017. De krever at Tetra Pak slutter å produsere kartongen «Tetra Rex Infinity», som de mener krenker deres patent. De krever også at samtlige eksemplarer av melkekartongen kalles tilbake og fjernes. Denne kartongen er også blitt brukt av Tine.

Elopak hevder at samtlige trekk i deres patent gjenfinnes i Tetra Paks kartong.

Elopak mener at konkurrenten har krenket dette patentet på en ny kartong. Faksimile: Patentstyret

Det norske selskapet krever også inntil 1,5 millioner kroner i erstatning.

Elopak beskylder også konkurrenten for å ha handlet i strid med god forretningsskikk, benyttet villedende forretningsmetoder og etterliknet deres produkt i strid med markedsføringsloven.

«Tetra har bevisst etterliknet Elopaks Pure-Pak Sense-kartong og –kartongark for å konkurrere mot denne», skriver Elopak til retten.

Tine opplyser at de ikke lenger bruker Infinity-kartongen.

– Vil forsvare vår posisjon kraftig

Tetra Pak på sin side hevder at de ikke har gjort noe galt, og at de må frifinnes på alle punkter. Også de er ordknappe om saken.

– Vi avviser påstandene fra Elopak, og vil forsvare vår posisjon kraftig når saken blir behandlet av domstolen. Inntil da har vi ikke ytterligere informasjon å dele om saken, skriver Chris Huntley, en av kommunikasjonsdirektørene i Tetra Pak.

Det omfattende sluttinnlegget selskapets advokat sendte retten på tirsdag, forteller mer.

De mener for det første at Elopaks patent er ugyldig i Norge, fordi det ikke er en oppfinnelse, og at det ikke løser det tekniske problemet som står i patentbeskrivelsen.

«Når det tekniske problemet ikke løses gjennom den angivelige oppfinnelsen som er beskrevet i krav 1 og 4, svikter det grunnleggende patenterbarhetsvilkåret om at det må foreligge en oppfinnelse», skriver de til retten.

De mener også at de ikke har begått inngrep i Elopaks patent. Tetra Pak avviser også påstandene om brudd på bestemmelsene om god forretningsskikk og produktetterlikning i markedsføringsloven.

«Likhetene mellom Tetra Rex Infinity kartongen og Pure-Pak Sense kartongen knytter seg til tekniske og funksjonelle trekk og standardelementer som inngår i de fleste konvensjonelle drikkevarekartonger med gavltopp og skrukork», skriver de til retten og peker på at det samtidig er en rekke forskjeller mellom kartongene.

Trekker inn korrupsjonssak

Kartonggiganten Tetra Pak havnet i Økokrims søkelys, etter at Dagens Næringsliv i 2017 avslørte tett kontakt mellom en norsk hovedkundeansvarlig i Tetra Pak og en tidligere innkjøpsdirektør i Tine.

Saken endte med at Tetra Pak godtok et forelegg på tre millioner kroner.

Elopak trekker også korrupsjonssaken inn i patentsaken. Det kommer frem i en fersk kjennelse om bevistilgang i patentsaken. Foranledningen var at Elopak ba om tilgang til en rekke bevis.

Retten slo mandag fast at Tetra Pak må gi fra seg all dokumentasjon som kan belyse hva slags informasjon om Elopak som TINE og Tetra har delt seg imellom, blant annet informasjon som ble gitt til Økokrim.

Elopak mener Økokrimsaken indikerer at Tetra Pak gjennom Tine fikk tilgang til sensitiv dokumentasjon fra Elopak.

«Det er bl.a. grunn til å anta at det har vært utvekslet betydelig informasjon om Elopak, og at Tetra Pak har videreformidlet informasjon mottatt fra TINE, internt i Tetra Paks konsern», påstår Elopak ifølge kjennelsen.

«Det er grunn til å tro at denne informasjon omfatter sensitiv dokumentasjon fra Elopak», hevder Elopak i sluttinnlegget, og de mener at Tetra Pak tvilsomt ellers ville vedtatt forelegget på 3 millioner kroner.

Tetra Pak mener ifølge kjennelsen at korrupsjonssaken ikke har relevans for patentsaken eller påstanden om brudd på markedsføringsloven. De ba retten om å avslå begjæringen på dette punktet, men ble ikke hørt.

Patent- og etterlikningssaken starter i Oslo tingrett 18. september, og går over nesten to uker. Korrupsjonssaken mot de to tidligere ansatte i Tine og Tetra Pak starter omtrent en måned senere.