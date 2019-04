Her kommer de nye hurtigladerne i Finnmark

Endelig er det finnmarkingenes tur til å få infrastruktur som legger til rette for bruk av elbil over større avstander. I alle fall dersom Enova denne gangen får napp i sin konkurranse.

Initiativet ble annonsert i mars, da Enova inviterte ladeoperatører til dialog slik at utlysningen kunne utformes på en slik måte at det skal være attraktivt å bygge lengst nord i landet.

Målet er at det etableres et lademarked med reell konkurranse. Lykkes de med det, blir dette den første reelle utbyggingen av hurtigladere i Finnmark og Nord-Troms.

Dette etter at de i 2016 utlyste en konkurranse om bygging av ladere i regionen. Den gangen var det ingen som fant det verdt å melde sin interesse.

E-Up i ny utgave: Volkswagen dobler rekkevidden

52 hurtigladere

Enova legger opp til at de nye laderne skal være i drift innen utgangen av 2020.

Det er ønske om at tilbudet skal etableres på to måter.

Langs utvalgte trafikkorridorer ønskes det at hver ladeplass skal ha 50 kilowatt hurtigladere med med minst to CHAdeMO-kontakter og én CCS-kontakt.

Det blir også mulig å lade biler raskt, da det skal etableres minst en CCS hurtiglader på minst 150 kilowatt per sted.

I tillegg skal det være minst to type 2 vekselstrømuttak på minst 22 kilowatt hver.

NIssan Leaf ved hurtiglader i Kristiansand. Foto: Eirik Helland Urke

Utenfor trafikkorriderer er kravet at det skal etableres ladeplasser med minst to 50 kilowattladere, og to 22 kilowatt vekselstrømuttak.

Det tillates effektdeling mellom ladeuttakene, men det fortsettes at det skal være mulig å lade fra minst to hurtigladeuttak og to vekselstrømuttak samtidig.

Totalt gis det støtte til 35 ladere med 50 kilowatt og 17 med 150 kilowatt.

Tre områder

Det skal bygges ladere i tre områder, som er delt opp i tre pakker.

Disse er:

Pakke 1: Øst-Finnmark (lysest blåfarge langs trafikkorridor)

Pakke 2: Midt-Finnmark (lysest rødfarge langs trafikkorridor)

Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark. (mørkest gulfarge langs tradikkorridor)

I kartet under ser du disse områdene markert med ulike farger, og nyanser for om de er langs trafikkorridorer eller ikke.

Hurtigladerne skal driftes etter kriteriene i utlysningen i minst fem år etter at de settes i drift. Ifølge utlysningen kan Enova kreve tilbake hele eller deler av støtten dersom laderne avvikles før dette, eller de ikke driftes som forutsatt i utlysningen.

Det settes krav om minst 97 prosent oppetid.

Gir tilsagn i juni

Alle kunder skal kunne lade, så det tillates ikke krav om at man er kunde før man får lade. Det skal være mulig å betale med allment tilgjengelige betalingsmidler, for eksempel kort, kontant eller mobiltelefon, heter det i utlysningen. Løsningene må være tilgjengelige for utenlandske brukere.

Elbiler ved en hurtigladestasjon i Valdres. Foto: Marius Valle

Enova tar sikte på å gi tilsagn på søknader i løpet av juni måned. Det er aktørene som søker om det laveste støttebeløpet som skal vinne konkurransen.

– Elbilen må bli et reelt alternativ for flere, både for husholdninger og bedrifter, og for mange spiller tilgang på hurtiglading en viktig rolle, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding.

Han mener støttetilbudet skal bidra til å skape et bærekraftig lademarked som på sikt skal gi lønnsom utbygging av hurtigladere med ulik effekt, også i områder hvor det fortsatt er behov for offentlig støtte.

Det har til nå blitt delt ut støtte til hurtigladere i Finnmark gjennom en tidligere støtteordning. Dette har resultert i støtte til bygging av ladere i Alta, Loppa og Porsanger.