Her er «gjør det selv»-elbilen

Skulle du få lyst til å utvikle din egen bil, vil du antakelig raskt oppdage at det krever en hel del flere ressurser enn sveiseapparat og en fyldig verktøykasse.

Når bilprodusentene lanserer nye biler, ligger det mye utvikling bak. En stor del av arbeidet er utviklingen av bilens plattform. Dette krever millioninvesteringer, og er grunnen til at samme plattform gjerne brukes på ulike bilmodeller fra ulike fabrikanter.

Nå er det imidlertid mulig å hoppe over akkurat denne biten, med den åpne plattformen Tabby.

Tabby Evo er en elbilplattform utviklet av OSVehicle. Dette er ganske enkelt en maskinvareplattform du kan kjøpe for 12.000 dollar til 20.000 dollar (cirka 100.000 til 170.000 kroner), skriver Electrek.

Tanken er at OSVehicle allerede har tatt seg av forsknings- og utviklingsbiten, mens du kan gjøre resten.

Gratis om du kan sveise

OSVehicle hevder at det er mulig å montere chassiset på en time. Foto: OSVehicle

Tabby Evo er andre generasjon av OSVehicles plattform, og tegningene er tilgjengelig gratis.

Om du heller velger å kjøpe plattformen, leveres den som byggesett, og OSVehicles hevder at du kan sette den samme selv på en time.

Men det er ikke hjemmebyggere dette konseptet først og fremst er tiltenkt, selv om det sikkert er en og annen Petter Smart der ute som tenker det kan være et fint prosjekt.

Det er heller oppstartselskaper som vil bygge og selge elbiler dette er myntet på. Disse kan komme i gang med biler uten å investere i så mye utvikling.

En Tabby Evo kan leveres med to eller fire seter, og med eller uten et 12,8 kilowattimers batteri, dekk, ratt, seter og det som trengs for å faktisk kunne kjøre den, med unntak av paneler, vinduer, lykter, sikkerhetsseler og slikt. Batteri, motor og andre komponenter kan byttes ut med det du selv måtte ønske.

Bygges en bil basert på standardutstyret, mener OSVehicle at den kan ha en rekkevidde på inntil 12 mil. Ferdig montert veier chassiset 130 kg for fireseterutgaven.

Må godkjennes

Chassiset kan leveres med motor, batteri og seter. Foto: OSVehicle

Så skal det nevnes at Tabby Evo egentlig ikke er en bil, men en tung firehjuls motorsykkel. Den faller inn under EU L7e-kategorien.

Videre kan du ikke skru Tabby Evo sammen og kjøre avgårde. Hvert kjøretøy må typegodkjennes, eller enkeltgodkjennes av Statens Vegvesen.

I Forskrift om godkjenning av moped og motorsykkel kommer det frem at dette kan være en omstendelig prosess. OSVehicle kan imidlertid hjelpe til med dette, om du betaler for det. Chassisene bygges imidlertid for å møte gjeldende EU-krav, så det bør ikke være umulig å få til.

Tilbyr også «Twizy»

Renault POM er en plattform basert på Renualt Twizy. Foto: OSVehicle

Tabby Evo-plattformen er ikke den første åpne plattformen OSVehicle tilbyr.

De har allerede et samarbeid med Renault om å tilby POM, basert på elbilen Twizy, som er i vanlig salg.

Det betyr at den som måtte ønske å bygge en elbil kan ta i bruk plattformen til å bygge en bil basert på Twizy. I praksis er POM en Twizy uten paneler og dører.

POM tilbys i liket med Tabby Evo til alle som måtte ønske å kjøpe den.

Selvkjørende plattform

Edit er en plattform for selvkjørende biler. Den skal kunne leveres ferdig bygget og godkjent. Foto: OSVehicle

Om det er en selvkjørende bil som står øverst på ønskelisten, har OSVehicle nettopp lansert Edit. Dette er en ferdig bygget selvkjørende elbil, som kan tilpasses både design- og funksjonsmessig.

Denne bilen er imidlertid ment som en utviklingsplattform for bilprodusenter og andre involvert i utvikling av selvkjørende biler.

At Edit er selvkjørende er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. Den må utstyres med all nødvendig maskinvare for å gjøres selvkjørende, så her må du stille med din egen radar, lidar, kamera, datamaskin og annet.

Hva Edit skal koste, og når den er klar for salg, er foreløpig ukjent.