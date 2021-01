Havarert Super Puma erstattes med Sikorsky-helikopter – neppe likheter med Turøy-ulykken

Samtlige sju om bord omkom da et redningshelikopter av typen Airbus H225 Super Puma havarerte i Sør-Korea 31. oktober 2019.

Koreanske medier var naturlig nok kjappe til å trekke paralleller til Turøy-ulykken i 2016 som skjedde med et helikopter av samme type.

Men helt siden ulykken skjedde har det vært vanskelig å se at det var grunnlag for antyde at det var noen likheter i årsakssammenhengene i de to ulykkene.

Det er blitt enda vanskeligere etter at den koreanske havarikommisjonen (ARAIB) på tampen av 2020 publiserte en foreløpig havarirapport.

Styrtet etter 14 sekunder

Rapporten gir en detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet, men peker ikke på årsaker til at redningsaksjonen for 14 måneder siden endte så galt.

Derimot kommer det fram at ARAIB i samarbeid med den franske havarikommisjonen BEA og europeiske luftfartsmyndigheter (Easa) har gjennomført en grundig teknisk gjennomgang av motor, hovedgirboks (MGB) og resten av maskinen.

Vrakdelene fra H225 som havarerte 31.10.19. Halebommen ble kappet av. Foto: ARAIB

Undersøkelsen har også et annet verdifullt verktøy å lene seg på: Den kombinerte taleregistrator og ferdsskriveren (CVR/FDR) ble ifølge rapporten funnet etter 22 dager. Det lyktes BEA å hente ut alle data på deres lab i Le Bourget.

Hadde de tekniske undersøkelsene vist indikasjoner på en katastrofal feil i hovedgirboksen, ville det gått ut varsel.

Ulykken skjedde like etter avgang i nærheten av de omstridte Liancourt-øyene (Dokdo) i Japanhavet, i overkant av 200 kilometer øst for Koreahalvøya.

Ifølge rapporten krasjet helikopteret i sjøen etter 14 sekunder, 486 meter fra avgangsplassen. Dette skjedde klokka 23.24 og det var kraftig vind. Helikopteret hadde nylig vært inne til rutinemessig vedlikehold.

Hovedrotor løsnet

På det koreanske vraket satt rotorhode og rotormast fortsatt på plass, i kontrast til Turøy-ulykken i 2016 og ulykken med helikopteret G-REDL i Skottland i 2009. I begge disse ulykkene løsnet hovedrotoren som følge utmattingsbrudd i ett av åtte planetgir i andre trinn i den episykliske modulen i hovedgirkassa.

Også i 2018 var Turøy-ulykken framme i koreansk presse, etter at hovedrotoren løsnet på et KAI MUH-1 Marineon, som benytter mange komponenter fra AS332L2 Super Puma, deriblant gir- og rotorsystem.

Den gang kontaktet koreanske havariinspektører den norske havarikommisjonen for eventuelt å nyttiggjøre seg deler av arbeidet som ble lagt ned i undersøkelsen etter Turøy-ulykken.

Selv om utfallet var det samme, at hovedrotoren separerte fra flykroppen, ble det konkludert med at den utløsende årsaken ikke var feil på hovedgirboks, men rotormasta. Nærmere bestemt at det oppsto sprekker i rotormasta som følge av feilproduksjon.

Kjøper Sikorsky-helikoptre

Den kombinerte brann- og redningstjenesten («National 119 Rescue Headquarters») i Sør-Korea hadde på ulykkestidspunktet to Airbus AS365 N2 og fire Airbus H225 Super Puma.

Slik blir S-92A i fargene til 119-redningstjenesten i Sør-Korea. Foto: Sikorsky

Omtrent samtidig med at den foreløpige rapporten kom, ble det klart at det tapte helikopteret ikke erstattes av et nytt H225, men derimot et Sikorsky S-92A.

Det meldte den amerikanske helikopterprodusenten på Twitter uka før jul. Dette var for øvrig dagen etter at Sør-Korea bestilte 12 MH-60R Seahawk fra samme produsent.

På norsk sokkel har det i snart fem år nå vært S-92A-helikoptre som har hatt mesteparten av ansvaret som transport- og redningshelikopter.

I vår del av verden har Danmark og Island «arvet» fire 225-er fra Norge. Det gjelder redningstjenesten på Grønland, som opereres av Air Greenland, med helikoptre som tidligere fløy med CHC-farger på norsk register.

Den islandske kystvakten («Landhelgisgæsla Íslands») har to H225 Super Puma-maskiner. Disse allværs søk- og redningshelikoptrene (awsar), produsert i 2010, ble operert av Bristow Norway for Equinor og Vår energi i Hammerfest fram til Turøy-ulykken.