En slik stoppskive fant de i girboksen på Sikorsky-helikopteret som fikk trøbbel ved Sola

Statens havarikommisjon er et skritt nærmere ei forklaring på hva som forårsaket oljebortfall fra hovedgirboksen på et Sikorsky S-92A på vei til Sola lufthavn 25. september i år.

Helikopteret fra Bristow Norway var på vei tilbake fra plattformen West Elara da besetningen under nedstigningen fikk varsel om at oljetrykket på hovedgirboksen (MGB) hadde sunket.

De sendte nødmelding og forberedte seg på en risikabel nødlanding til havs, men lyktes med å gjennomføre en udramatisk landing på flyplassen.

Stoppskive

De første undersøkelsene på stedet viste blant annet at fire av førti liter olje fra MGB manglet, uten at dette ga noen forklaring på årsaksforholdene. Nå har girboksen blitt grundigere undersøkt i USA.

Her er det blitt gjort et funn av et lite fremmedlegeme («Foreign Object Debris», FOD) i hovedgirboksen. Det er ikke snakk om partikler, men ei stoppskive.

– Så langt ser vi på dette som et engangstilfelle. Det vi jobber med nå, er å forsøke å finne ut når og hvordan denne kom inn i oljestrømmen, med tanke på å forhindre at det skjer igjen, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen til Teknisk Ukeblad.

Venstre input modul. Figuren viser skiven der den ble funnet i oljekanalen. Foto: SHK/NTSB

De sendte tirsdag ut en oppdatering om undersøkelsen. Her kommer det fram at fremmedelegemet ble funnet i venstre input modul retur-oljekanal («scavenge oil passageway»). Ifølge Sikorsky er skiven av type MS 20002-6, en skive som skal være mye benyttet på og i tilknytting til hovedgirboksen.

På Sikorsky-fabrikken

Sikorsky S-92A er i høyeste grad et viktig helikopter i norsk luftfart, ettersom det utfører storparten av oppdragene for oljebransjen. Luftfartsmyndighetene er holdt fortløpende informert om undersøkelsen i tilfelle det skulle bli gjort funn som indikerer en iboende svakhet som ville kreve undersøkelser eller tiltak på andre helikoptre av samme type.

Det er ikke situasjonen i dag. Slik det ser ut nå, er det altså lite trolig at denne hendelsen kan knyttes opp til ulykken i Canada i 2009. Den utløsende årsaken til denne ulykken var knekte titanbolter på oljefilterlokket som igjen førte til lekkasje og havarert hovedgirboks. Granskingen viste at sammenbruddet skjedde drøyt ti minutter etter at den første indikasjonen på lavt oljetrykk i hovedgirkassa oppsto.

Hovedgirboksen ble demontert og deretter sendt til produsentens anlegg i Stratford i Connecticut, like nordøst for New York City. Her har den siden 20. oktober blitt gjennomgått av Sikorsky selv under påsyn av den amerikanske havarikommisjonen, NTSB. Hele prosessen er også videofilmet for å sikre at arbeidet gjøres i henhold til plan og på en objektiv måte.

Kritisk komponent

Der det finnes både dobbelt og trippelt opp av andre kritiske komponenter og systemer, er det bare én hovedgirboks på et helikopter. Hovedoppgaven til MGB på en S-92, er å redusere motorturtallet på 21.945 omdreininger per minutt ned til hovedrotorturtallet på 257,8 omdreininger per minutt.

I tillegg sørger komponenten for drift av halerotoren, to oljepumper for intern smøring, to generatorer og to hydraulikkpumper. MGB er dessuten feste for hovedrotoren, slik at alle belastninger fra hovedrotoren overføres gjennom girboksen til skroget.

Det aktuelle helikopteret, med registrering LN-ONQ, er produsert i 2006 og er følgelig et av de eldste helikoptrene av denne typen. Det har serienummer 32.

Bristow Norway, som den gang var Norsk Helikopter, var oppstartsoperatør på S-92A i Europa. Mandag 21. februar 2005 gikk den første flygningen med oljearbeidere. Det var helikopteret «LN-ONN», med serienummer 11, som fløy for daværende Statoil fra Flesland.

Siden S-92 ble satt i drift i 2004 har det vært to fatale ulykker med helikoptertypen, ingen av dem i Norge. I tillegg har det vært én dødsulykke med den militære versjonen CH-148 Cyclone.

Så lenge bransjen er nødt til å lene seg på én helikoptertype i så stor grad som i dag, vil det alltid være en risiko for driftsmessige konsekvenser. Tidligere var det to tunge helikoptre som delte på oppgavene, men de nyeste Airbus H225/AS332L2 Super Puma-helikoptrene ble tatt ut av drift etter Turøy-ulykken 29. april 2016.

En ulykke som for øvrig skyldtes nettopp en katastrofal feil i hovedgirboksen. Den utløsende årsaken var en tannhjulssprekk som gikk til brudd som igjen førte til girbokshavari som igjen førte til at hovedrotoren forsvant og helikopteret følgelig styrtet, uten at besetningen fikk noe varsel.