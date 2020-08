En siste Snapchat-video kan være avgjørende for å forklare Alta-ulykken

31. august 2019 omkom seks mennesker da et Airbus H125-helikopter havarerte i Alta.

Statens havarikommisjon (SHK) bestreber seg etter å publisere den endelige havarirapporten innen det har gått ett år, men det vil ikke skje i dette tilfellet, bekrefter avdelingsdirektør Kåre Halvorsen overfor Teknisk Ukeblad.

En av årsakene er at de fortsatt venter på å eventuelt få frigitt en Snapchat-video fra de siste sekundene av flygningen og som havarikommisjonen mener potensielt kan være av avgjørende betydning for å forklare hendelsesforløpet.

Mangler én video

Ulykken skjedde i forbindelse med rundflyging. Det var én flyger og fem passasjerer om bord i helikopteret fra Helitrans som kun hadde loggført 73 flytimer siden det ble levert fra Airbus Helicopters-fabrikken.

Helikoptertypen er også kjent som AS350 B3e, og er utstyrt med en registrator av typen Appareo Vision 1000, en slags «ferdsskriver light». Det finnes også lagringsenheter for motordata og eventuelle alarmer i cockpit, men alt dette ble så varmeskadd at det ikke lot seg gjøre å redde noen av dataene.

SHK har likevel et godt bilde av flygebanen på ulykkesturen takket være data fra «flight following»-systemet Helitrans hadde montert i helikopteret og detaljerte data fra Flightradar24, samt flere Snapchat-videoer. I tillegg er det gjort lydanalyse av disse videoene for å avdekke eventuelle feil med de roterende komponentene, uten at det har framkommet noe unormalt.

Statens havarikommisjon (SHK) har utarbeidet denne sammenligningen mellom bakkehastighet og flygetrasé basert på Flightradar24-data med tilsvarende sendt av Cello Track 3Y-enheten om bord i helikopteret (Rød: Cello Track 3Y, gul: Flightradar24). Første og siste del av flygingen vises ikke på Flightradar24 som følge av mangelfulle signaler i varierende topografi. Foto: SHK

Det finnes én Snapchat-video som havarikommisjonen foreløpig ikke har tilgang til, og den ble sannsynligvis tatt opp i løpet av de siste sekundene før ulykken. Politiet sørget for at avsenderkontoen ble sikret hos Snap Inc. i USA, men det er fortsatt uavklart om videoklippet blir frigitt.

Kravene Snap har til utlevering av materiale, er blant annet at det skal være snakk om overhengende fare for liv og helse. Det vil ikke være tilfellet i denne saken. Men havarikommisjonen og politiet argumenterer med at videoopptaket kan bidra til å redde liv på sikt. Eksempelvis dersom dersom funn fra videoen bidrar til å avdekke tekniske eller operative feil som andre brukere eller produsenter kan lære av og som jo er noe av poenget med havarirapporter.

Drivaksling

Selv om sluttrapporten ikke kommer innen ettårsdagen, har SHK har kommet med flere oppdateringer siden ulykken skjedde.

Funn tidlig i undersøkelsen indikerte at det kunne ha skjedd noe med drivakselen som overfører kraft fra motoren til hovedrotoren via hovedgirboksen (MGB).

Det skyldtes både at ulykkesscenarioet kunne være forenlig med at det ble mistet kraftoverføring til hovedrotoren, men ikke halerotoren, samt tekniske funn. Det kom også et luftdyktighetspåbud som krevde en éngangsinspeksjon av drivakslingen og dens flexkoblinger på helikoptertypen.

Labundersøkelser av akselforbindelsen og senere funn av bolter og resten av koblingene på eller nær ulykkesstedet har svekket hypotesen om at dette var en utløsende årsak til ulykken. Med andre ord kan bruddet ha skjedd som resultat av havariet og ikke omvendt.

I den siste oppdateringen, for en måned siden, opplyser havarikommisjonen at de så langt ikke har gjort noen entydige funn som alene kan forklare den utløsende årsaken til ulykken, og at de fortsatt jobber med flere mulige scenarioer.

– Uavhengig av en entydig konklusjon eller ikke, vil undersøkelsen kunne bidra til økt sikkerhet. Kort tid etter ulykken besluttet produsenten at helikopteret heretter kun leveres med et mer krasjbeskyttet drivstoffsystem enn det som var på ulykkeshelikopteret. Videre er det økt fokus på beskyttelse av lagrede data. Dermed vil sannsynligheten for å kunne hente ut data fra framtidige ulykker være større, skriver SHK.

Mottok fire nye H125

Helitrans har nylig mottatt de siste fire av ti bestilte H125. De fløy samlet fra Airbus Helicopters-fabrikken i Marignane, like nordvest for Marseille i Sør-Frankrike, 28. juli. Helitrans har fløyet H125 (AS350) i over 20 år og har nå en flåte som totalt teller 27 helikoptre.

Ifølge produsenten var Helitrans den første Airbus-kunden som introduserte digitale loggbøker for H125, som inneholder helikopterets komplette vedlikeholdshistorikk.

Selskapet var også den første kunden som tok imot fly ved bruk av en såkalt e-leveringsprosess som ble utviklet under covid 19-pandemien for å minimere faren for smitte.