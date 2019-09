Airbus slår alarm: Mistenker akselbrudd i ulykkeshelikopteret i Alta

Samtlige nyere helikoptre av typen Airbus AS350/H125, AS550 og EC130 må umiddelbart inspiseres før de kan opp og fly.

Det er budskapet i ei hastemelding fra Airbus Helicopters i etterkant av helikopterulykken i Alta.

Alle seks om bord omkom da et Airbus H125-helikopter fra Helitrans havarerte i forbindelse med rundflyging lørdag 31. august.

Mulig brudd i aksling

Det er i en såkalt «emergency alert service bulletin» (EASB) fra Airbus i etterkant av de første undersøkelsene av ulykkeshelikopteret hos Statens havarikommisjon for transport (SHT) tirsdag, at dette kommer fram.

– Foreløpige funn knyttet til akselforbindelsen mellom motoren og hovedgirboksen har resultert i at Airbus Helicopters nå utgir denne EASB-en, heter det fra SHT.

Havarikommisjonen understreker samtidig at undersøkelsene ikke er avsluttet, og at det foreløpig ikke er fastslått om svikt i denne akselforbindelsen har bidratt til ulykken.

Komponentene lagt ut i SHT-hangaren. Foto: SHT

Airbus H125/AS350 er en utbredt helikoptertype og utgjør 85 av de 285 helikoptrene som er registrert i Norges luftfartøyregister.

Airbus Helicopters karakteriserer inspeksjonen som en «føre var»-inspeksjon for å ivareta luftdyktigheten til helikoptertypen.

Representanter fra den franske havarikommisjonen BEA, motorprodusenten Safran og helikopterprodusenten Airbus, bistår SHT i undersøkelsesarbeidet som pågår på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Neppe vedlikeholdsfeil

Ulykkeshelikopteret, et H125/AS350 B3e med registrering LN-OFU, hadde kun loggført 73 flytimer siden det ble levert fra Airbus-fabrikken i Marignane i Frankrike i juni.

Det har tidligere kommet fram at 100-timersinspeksjonen hadde blitt kvittert ut bare drøyt 3,5 timer før H125-helikopteret havarerte.

SHT går langt i å avvise at vedlikeholdsfeil har spilt inn i hendelsesforløpet:

– Havarikommisjonen har ingen indikasjoner på at helikopteroperatøren, Helitrans AS, har utført arbeid utover foreskrevet visuell inspeksjon i det nevnte området, heter det i meldinga.

Skisse med dimensjoner for H125/AS350. Foto: Airbus

Om bord i ulykkeshelikopteret var det montert en registrator av typen Appareo Vision 1000, en slags «ferdsskriver light». Denne har siden fredag vært til avlesning hos BEA i Paris, men det kan virke som at det er vanskelig å få ut noe informasjon. SHT skriver at enheten var mer varmeskadd enn første observasjon indikerte.

H125 er et lett énmotors helikopter med tre hovedrotorblader og konvensjonell halerotor. Betydelige deler av helikopteret er bygget av komposittmaterialer. Motoren er en Safran Arriel 2D-motor som yter maksimalt 632 kW og helikopteret har maksimal avgangsvekt på 2.250 kilo.

Fra Arriel-tubinen reduseres omdreiningshastigheten først fra 39.156 rpm til 6.000 rpm på kraftoverføringsakselen som går til hovedgirboksen (MGB).

Flere akselbrudd

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Airbus Helicopters, foreløpig uten respons.

Dersom det viser seg at den utbredte helikoptertypen AS350 har en iboende svakhet i denne drivakslingen, vil det åpenbart være ei ny ripe i lakken for den franske helikopterprodusenten.

I 2012 ble helikoptertypen EC225 Super Puma satt på bakken som følge av konstruksjonsfeil som førte til to nødlandinger på under et halvt år. 22. oktober nødlandet et EC225-helikopter fra CHC sør for Shetland. Samme helikoptertype, fra Bond Helicopters, nødlandet øst for Aberdeen 10. mai.

Begge helikoptrene hadde havarert hovedgirboks (MGB) med sprekk på samme sted på akslingen. Dette er vel å merke et helt annet helikopter med en helt annen drivlinje enn AS350.

Fra 2014 fikk alle EC225-maskiner etterinstallert en ny hovedaksling som har økt veggtykkelse og en endret utforming som ifølge produsenten har gjort den sterkere enn forrige generasjon og dessuten eliminert muligheten for aktiv korrosjon.

I 2016 ble helikoptertypen igjen satt på bakken etter Turøy-ulykken som kostet 13 liv. Den utløsende årsaken til denne ulykken var et utmattingsbrudd i ett av åtte planetgir i andre trinn i den episykliske modulen i hovedgirkassa (MGB), noe som også hadde skjedd med et britisk helikopter sju år tidligere.

Også ved Norneulykken i Norskehavet den 8. september 1997, som kostet tolv mennesker livet, var girboksen på en Super Puma sentral. Den utløsende ulykkesårsaken var flere utmattingssprekker i en akselhylse i hovedgirboksens høyre inngående akseltapp, som igjen bidro til å ødelegge den ene kraftoverføringsakselen på AS332L1-helikopteret.