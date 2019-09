Alta-ulykken: Kun fabrikknye helikoptre må undersøkes

Klokka 04 onsdag morgen sendte Airbus Helicopters ut ei hastemelding der alle operatører av de nyeste H125/AS350-helikoptrene blir pålagt å inspisere akselforbindelsen mellom motoren og hovedgirboksen (MGB).

Bakgrunnen var foreløpige funn som er gjort hos Statens havarikommisjon for transport (SHT) som denne uka har startet nærmere undersøkelser av komponentene fra helikopteret som havarerte i Alta 31. august.

Senere onsdag fulgte europeiske luftfartsmyndigheter, Easa, opp med et såkalt «Emergency Airworthiness Directive» (AD).

Mindre enn 300 flytimer

Luftdyktighetspåbudet krever en éngangsinspeksjon av drivakslingen og flexkoblingene i begge ender, altså både mot motoren og MGB.

Her kommer det fram at kravet om inspeksjon kun gjelder AS350- og EC130-helikoptre som har loggført mindre enn 300 flytimer siden de ble levert fra fabrikk.

Det er snakk om å sjekke at mutre, bolter og låsepinner sitter som de skal. Med andre ord er dette en AD som peker i retning potensiell monteringsfeil.

Samtidig har både havarikommisjonen og helikopterprodusenten understreket at dette er føre-var-tiltak og at det slettes ikke er sikkert at dette er komponenter som spiller noen hovedrolle i ulykkesforløpet. Dette vil man trolig vite mer om når delene er blitt nøyere gransket på laboratorium.

Helikoptrene det er snakk om kan være inntil tolv maskiner på norsk register, avhengig av akkumulerte flytimer. Det dreier seg om H125/AS35 B3e, altså med Arriel 2D-motor (10 eksemplarer), og EC130 T2 (to eksemplarer).

Den største norske operatøren, Helitrans, var ferdig med sine inspeksjoner i 07-tida, uten å finne noe uregelmessig.

Helt nytt

Ulykkeshelikopteret, et H125/AS350 B3e med registrering LN-OFU, hadde kun loggført 73 flytimer siden det ble levert fra Airbus-fabrikken i Marignane i Frankrike i juni.

Det har tidligere kommet fram at 100-timersinspeksjonen hadde blitt kvittert ut bare drøyt 3,5 timer før H125-helikopteret havarerte. SHT skriver i sin melding onsdag morgen at de ikke har noen indikasjoner på at helikopteroperatøren, Helitrans AS, har utført arbeid utover foreskrevet visuell inspeksjon i det nevnte området.

Dette er langt fra første gang at det skjer ulykker med fabrikknye helikoptre. For fem år siden havarerte et AS350 B3e på Hjerkinn etter kun 46 timer i lufta siden levering. Dette helikopteret mistet motorkraften som følge av blokkering av drivstofftilførselen til motoren, uten at det ble helt klargjort hva blokkeringen skyldtes.

AS350 B3-helikopteret som havarerte i Bergen for to år siden hadde kun 99,7 loggførte flytimer, men denne ulykken skyldtes ikke noen teknisk feil, men et trekk som havnet i hovedrotoren kombinert med uerfaren flyger.