Mistet sitt andre AW101 på tre år: Tilskuere på stranda filmet redningshelikopteret styrte

Algerie bruker samme type redningshelikopter som er i ferd med å fases inn i Norge.

Siden 2011 har landet operert seks AW101 Merlin fra Leonardo Helicopters, men har en alarmerende svak sikkerhetsstatistikk etter at de nå har mistet sitt andre helikopter av denne typen på kun tre og et halvt år.

Den siste ulykken skjedde onsdag 16. desember. Alle tre om bord omkom da redningshelikopteret styrtet i Middelhavet.

Ifølge det algeriske forsvarsdepartementet skjedde ulykken i forbindelse med trening klokka 11.25 onsdag med helikopteret MS-25. Det gikk i sjøen cirka to nautiske mil nordvest for havnebyen Bouharoun som ligger cirka 30 kilometer vest for hovedstaden Alger.

Dette AW101-610-helikopteret har serienummer 50232 og ble levert fra Leonardo-fabrikken i Yeovil i England i 2011.

I ei ny pressemelding to dager senere ble redningsaksjonen beskrevet nærmere. Her kom det fram at fartøysjefen ble funnet i løpet av noen minutter etter havariet, mens de to øvrige besetningsmedlemmene ble funnet fredag.

Havariet ble filmet

Utover å melde at det er startet en havariundersøkelse, er det noe begrenset med informasjon som så langt er delt av algeriske myndigheter. Eksempelvis om flygerne meldte om noen problemer av noe slag eller om den for undersøkelsen svært viktige ferdsskriveren og taleregistratoren er funnet.

Det har heller ikke kommet noen meldinger om resten av AW101-flåten fortsetter å fly eller er satt på bakken som føre-var-tiltak. Eventuelle funn som peker mot teknisk svikt vil potensielt ha konsekvenser også for andre helikoptre av samme type. Teknisk Ukeblad har spurt Luftforsvaret hva de er blitt informert om og hvorvidt det er gjort noen tiltak på norske maskiner.

Havariinspektørene i Algerie har tilgang til annen informasjon som kan ha betydning for arbeidet med å forstå omstendighetene rundt ulykken, nemlig videoopptak. Havariet ble filmet av tilskuere på stranda og det er åpenbart et helikopter ute av kontroll som treffer havoverflata med stor vertikal hastighet mens det roterer rundt sin egen akse.

Et scenario som ved første øyekast framstår som lignende, så vi for to år siden da et AW169 havarerte utenfor King Power Stadium etter en fotballkamp i Leicester i England.

Alle fem om bord i helikopteret omkom i ulykken som også ble filmet av folk på bakken. Det ble kjapt klart at flygeren hadde mistet kontrollen over halerotoren og at dette skyldtes teknisk feil.

Men den fullstendige årsakskjeden fram til halerotoren sviktet, har den britiske flyhavarikommisjonen AAIB ennå ikke nøstet opp i. På årsdagen for ulykken i oktober i fjor meldte de at de trenger mer tid, og siden den gang er det ikke kommet flere oppdateringer.

🇩🇿 The moment a helicopter crashed off the port of Boharon in Tipaza. #algeria #mostshared pic.twitter.com/FPyWiR3fkm — Imminent Global News (@imminent_news) December 16, 2020

Ulykke nummer to

Den algeriske søk- og redningstjenesten (SAR) drives av landets sjøforsvar. 560. skvadron har sin hovedbase i havnebyen Annaba nordøst i landet.

Algerie bestilte i 2007 seks AW101-610 som ble mottatt fire år senere. Ifølge Aviation Safety Network mistet de sitt første helikopter av denne typen noen få kilometer fra ulykken onsdag, da helikopteret kolliderte med kraftlinjer i forbindelse med treningsflyging natterstid i nærheten av Ahmer El Aïn. Denne ulykken skjedde 21. mai 2017 og også her omkom alle tre om bord.

Det norske forsvaret hadde som kjent hatt sitt første AW101 i bare ei uke før havarikommisjonen måtte på banen. Selve helikopteret var uforskyldt da det veltet under bakkekjøring av motorene etter en kompressorvask. I stedet pekte havarirapporten på en rekke menneskelige og organisatoriske faktorer.

Den utløsende årsaken til ulykken var at «kollektiven», håndtaket som kan regulere vinkelen på alle hovedrotorbladene (kollektivt), sto høyere under akselerasjonen av rotoren enn den er ment å gjøre, som følge av at flygerne valgte å ikke gjennomføre full oppstartsprosedyre.

Når kollektiven står i nøytral stilling, kalt «minimum pitch on ground» (MPOG), er rotorbladene vinklet slik at de produserer tilnærmet null løft selv om rotoren er i bevegelse. Den endelige havarirapporten peker på flere årsaker til at flygerne ikke fulgte sjekklista og fikk kollektiven ned til MPOG. Stikkord er tidspress som følge av forsinkelser, kombinert med feil og mangelfull opplæring.

Ingen kom til skade i ulykken, men den bidro til å forsinke operativ test og evaluering, slik at innfasinga av det som nå kalles AW101 Sar Queen i stedet for å starte i april 2018 først startet i september i år.