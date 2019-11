Turøy-ulykken er igjen et tema i Sør-Korea etter at Super Puma-helikopter styrtet i havet

To personer er funnet omkommet og fem er fortsatt savnet etter at et redningshelikopter av typen Airbus H225 Super Puma havarerte i Sør-Korea natt til fredag lokal tid.

Ulykken skjedde like etter avgang i nærheten av de omstridte Liancourt-øyene (Dokdo) i Japanhavet, i overkant av 200 kilometer øst for Koreahalvøya.

Koreanske medier fokuserer naturlig nok på at helikoptertypen er den samme som havarerte i Norge for tre og et halvt år siden.

Lignende ulykke i fjor

Helikoptervraket ble hevet av kystvakta søndag. Vraket skal nå fraktes til Gimpo lufthavn vest for Seoul der den koreanske havarikommisjonen gjør sine undersøkelser. Ifølge nyhetsbyrået Yonhap er den kombinerte ferdsskriveren og taleregistratoren ennå ikke funnet.

Det er naturligvis for tidlig å si noe sikkert bastant om årsaken til ulykken, men ut fra bildene ser det ut til at rotorhode og rotormast sitter på plass. Dermed er det vanskelig å trekke umiddelbare paralleller til Turøy-ulykken i 2016 og ulykken med helikopteret G-REDL i Skottland i 2009.

I begge disse ulykkene løsnet hovedrotoren som følge utmattingsbrudd i ett av åtte planetgir i andre trinn i den episykliske modulen i hovedgirkassa (MGB).

Også i fjor var Turøy-ulykken framme i koreansk presse, etter at hovedrotoren løsnet på et KAI MUH-1 Marineon, som benytter mange komponenter fra AS332L2 Super Puma, deriblant gir- og rotorsystem.

119-redningstjenesten i Sør-Korea har mottatt fire slike Airbus H225 Super Puma. Foto: Airbus

Den gang kontaktet koreanske havariinspektører Statens havarikommisjon for transport (SHT) for eventuelt å nyttiggjøre seg deler av arbeidet som ble lagt ned i undersøkelsen etter Turøy-ulykken.

Selv om utfallet var det samme, at hovedrotoren separerte fra flykroppen, pekte den foreløpige havarirapporten på at den utløsende årsaken ikke var feil på hovedgirboks, men rotormasta. Her sies det at det oppsto sprekker i rotormasta som følge av feilproduksjon.

Den kombinerte brann- og redningstjenesten («National 119 Rescue Headquarters») i Sør-Korea har to Airbus AS365 N2 og fire Airbus H225 Super Puma. To H225 er blitt levert nå i 2019. Ulykkeshelikopteret rapporteres å være et av de eldre, og det hadde nylig vært inne til rutinemessig vedlikehold.

Fra Norge til Island og Grønland

Super Puma var igjen oppe til diskusjon på Solakonferansen i september, som følge av en diskusjon om hvorvidt Airbus har full forståelse av alle faktorene som spilte inn ved den tragiske ulykken i 2016, noe produsenten fortalte at de ikke har.

En av anbefalingene i SHTs endelige rapport, er at Airbus må redesigne hele hovedgirboksen, fordi de ikke kan utelukke at noe lignende kan skje igjen dersom forholdene ligger til rette for det. Selv om helikoptertypen har lov til å fly igjen også i Norge, tyder ingenting på at den vil bli tatt i bruk igjen med det første.

Det stiller seg annerledes i andre land: Tidligere i år mottok den islandske kystvakten («Landhelgisgæsla Íslands») to H225 Super Puma-maskiner. Disse allværs søk- og redningshelikoptrene (awsar), produsert i 2010, ble operert av Bristow Norway for Equinor og Vår energi i Hammerfest fram til Turøy-ulykken.

For en drøy måned siden bestilte Air Greenland to H225 som de skal bruke til redningstjeneste på Grønland til erstatning for to Sikorsky S-61N Sea King. Minst ett av disse Super Puma-helikoptrene har tidligere fløyet på norsk register som redningshelikopter operert av CHC Helikopter Service.