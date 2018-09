Koreanske myndigheter ser på Turøy-ulykken etter fatalt helikopterhavari

En hovedrotor som løsner fra helikopteret og flyr videre på egenhånd.

Dette skremmende synet har festet seg hos mange etter Turøy-ulykken. I sommer skjedde det samme med et lignende helikopter i Sør-Korea.

Selv om det nå viser seg at den utløsende årsaken til at rotoren forsvant neppe er den samme som i Norge i 2016, er koreanske havariinspektører i kontakt med sine norske kolleger for eventuelt å nyttiggjøre seg deler av arbeidet som ble lagt ned i undersøkelsen etter Turøy-ulykken.

Ble satt på bakken etter Turøy

Det var den 17. juli at et MUH-1 Marineon produsert av Korea Aerospace Industries (KAI) havarerte på en marinebase i Pohang på østkysten av Sør-Korea. Fem av de seks om bord omkom i ulykken.

Overvåkingskameraer ved rullebanen filmet havariet (se et kort klipp under), der hovedrotoren separerer fra skroget like etter avgang, mens flyet befinner seg cirka ti meter over bakken. Helikopteret tok fyr etter at det krasjet i bakken.

Det ene av to produserte MUH-1 Marineon-helikoptre havarerte 17. juli.

MUH-1 Marineon er sjøversjonen av KUH-1 Surion som fløy første gang i 2010 og ble operativt i 2015. Sør-Korea har om lag 90 KUH-1 i drift, mens det hittil kun er produsert to MUH-1. De ble levert i januar. Ulykken skjedde på en testflygning etter at det var utført vedlikehold.

Helikoptrene benytter flere komponenter fra Airbus Helicopters Super Puma, nærmere bestemt deres AS332L2. Det gjelder blant annet gir- og rotorsystem. Daværende Eurocopter bisto i utviklinga som startet i 2006.

Derfor ble også samtlige KUH-1 ble satt på bakken etter Turøy-ulykken i 2016, i likhet med den globale EC/H225- og AS332L2-flåten.

Mens det var hovedgirboksen (MGB) som sviktet i EC225-helikopteret ved Turøy og i AS332L2-helikopteret G-REDL i Skottland sju år tidligere, ser det ut til å være rotormasta som er syndebukken denne gangen.

Produksjonsfeil

Den bredt sammensatte koreanske havarikommisjonen la fredag 21. september fram en foreløpig rapport som er referert av nyhetsbyrået Yonhap.

Her sies det at det oppsto sprekker i rotormasta som følge av feilproduksjon. Det skal ha blitt begått feil under varmebehandling, noe underleverandøren allerede skal ha innrømmet. Bare et halvt år etter at helikopteret var levert, gikk en eller flere sprekker til brudd, noe som igjen forårsaket det vi ser på videoen.

Restene av MUH-1-helikopteret som havarerte på flybasen like etter take-off for to måneder siden. Foto: YONHAP

Yonhap har tidligere omtalt at koreanske myndigheter ønsker å sammenholde og verifisere sine funn med sine norske kolleger.

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport (SHT) bekrefter overfor Teknisk Ukeblad at de har hatt kontakt med koreanerne helt siden juli, og at de blant annet har invitert dem til Norge for å dele sine erfaringer og arbeidsmetoder med dem, dersom det er ønskelig.

Den direkte årsaken til at hovedrotoren løsnet på H225 Super Puma-helikopteret i Turøy-ulykken i 2016, var et utmattingsbrudd i ett av åtte planetgir i andre trinn i den episykliske modulen i hovedgirkassa (MGB). Det samme skjedde sju år tidligere med et AS332L2 Super Puma (G-REDL) utenfor kysten av Skottland.

Helikoptertypen ble også satt på bakken i sju måneder i 2012 og 2013 som følge av at to EC225-helikoptre måtte nødlande i Nordsjøen med havarert hovedgirboks (MGB) med sprekk på samme sted i akslingen.

Må stole på én flytype: Arbeidshest ble livredder da Super Puma ble vraket fra sokkelen

Island og Norge bytter helikoptre

Den koreanske marinen mottok sine to første MUH-1 tidlig i år og har så langt bestilt 30 eksemplarer. KAI har ambisjoner om å eksportere helikopteret i Sørøstasia. Situasjonen som har oppstått etter ulykken speiler mye av det som har skjedd i Storbritannia og Norge etter flere Super Puma-ulykker. Nå snakkes det om å gjenvinne tilliten til MUH-1 og KUH-1.

Dette er det ene av H225-helikoptrene som ble brukt i Hammerfest, og nå skal bli redningshelikopter på Island. Foto: Eirik Helland Urke

Den koreanske ulykken har også blitt et hett tema på Island, der kystvakten mot slutten av året skal motta to H225-redningshelikoptre som ble operert av Bristow Norway for Statoil og Eni i Hammerfest fram til Turøy-ulykken. Den islandske kystvakten blir dermed blant de få i Europa som har valgt å fortsette å operere H225, noe blant annet Fréttablaðið og Vísir har satt et kritisk søkelys på.

Ulykkeshistorikken gjør helikoptertypen fortsatt uspiselig her til lands, men fra islandsk ståsted er det i utgangspunktet en god deal: Ikke bare får de lease de topp moderne helikoptrene til samme pris som 1992- og 2002-modellene som nå fases ut. Produsenten tar også regninga for at besetningene kan læres opp på det nye utstyret.

Islendingene skal etter planen erstatte to eldre AS332L1 (TF-GNA/TF-SYN) som leases av Knut Axel Ugland Holding AS. Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, er planen at disse to L1-ene, som aldri har vært rammet av noe flyforbud, deretter blir overført til tjeneste for oljebransjen i Norge.