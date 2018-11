Gir arbeid til 4800: I dag kutter Kværner de første stålplatene til Castberg-dekket

Kværner og Equinor melder i dag om byggestart for dekket til Johan Castberg-flyteren ved verftet på Stord.

Det var olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, sammen med en lærling, som fikk æren av å kutte de aller første stålplatene i prosjektet.

Prosjektet har en verdi på 3,8 milliarder kroner, det gå med i overkant av to millioner arbeidstimer på byggingen av plattformdekket og det vil generere arbeid til hele 4800 personer.

Sammen med en av Kværners lærlinger startet Freiberg det digitale systemet for automatisert kutting av den første stålplaten. Den skal bli del av dekket og prosessanlegget på produksjonsskipet. I februar i år signerte Kværner en kontrakt med Equinor for fabrikasjon av modulene til plattformdekket til Johan Castbergs flytende produksjonsenhet, samt sammenkopling og integrasjon av dekksmodulene med skroget. Kværners anlegg på Stord skal fabrikkere modulene for gassinjeksjonen, re-kompressoren og separasjon, mens Kværners anlegg i Verdal skal fabrikkere modulen for håndtering av sjøvann og hovedpakken for rør. I tillegg skal Aker Solutions anlegg i Egersund og Sandnessjøen fabrikkere henholdsvis to moduler og en modul og flammetårnet til produksjonsskipet. På topp vil arbeidsomfanget involvere omtrent 2000 Kværner-ansatte og personell hos underleverandører. Inkludert ringvirkninger for underleverandører, tjenesteleverandører og lignende forventes kontrakten å generere arbeid for omtrent 4800 personer. Johan Castberg: Stortinget ga klarsignal til den nordligste oljeutbyggingen på norsk sokkel

Ny dypvannskai

– Johan Castberg et viktig prosjekt for Kværner og norsk leverandørnæring fordi vi får mulighet til å videreutvikle ekspertisen vår på bygging av flytende produksjonsskip, som er forventet å være foretrukket plattformtype for andre fremtidige utbygginger i Barentshavet, sier Karl-Petter Løken, konsernsjef i Kværner i en pressemelding. Skroget til produksjonsskipet, inkludert boligkvarteret, leveres til Kværners spesialiserte anlegg på Stord høsten 2020. I forbindelse med byggingen av Castberg investerer Kværner opptil 370 millioner kroner i oppgradering av kaianlegget sitt, blant annet en ny dypvannskai og en forlengelse av kranbanen til Nord-Europas største kran, som Kværner har på Stord. Det gjør at verftet kan ta imot langt større prosjekter enn i dag – på en billigere måte. – Denne investeringen vil gjøre Kværner enda mer konkurransedyktige for prosjektgjennomføring generelt, men spesielt også for fabrikasjon og sammenstilling av flytende plattformer, slik som FPSO'er, sier Løken. Kan gi økte ressurser til barentsfeltet: Fant mer olje i nabolaget til Johan Castberg-utbyggingen

47.000 årsverk totalt

Johan Castberg blir det andre oljefeltet i produksjon i Barentshavet. Prosjektet er ventet å få store ringvirkninger.

– Johan Castberg er den neste store utbyggingen på norsk sokkel, og vil åpne et nytt område i Barentshavet for Equinor. Johan Castberg-utbyggingen vil ha ringvirkninger tilsvarende 47.000 årsverk i Norge i utbyggingsfasen, og verdien av norske varer og tjenester vil utgjøre rundt 25 milliarder kroner, sier Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, i en pressemelding.

Byggingen av de to andre store delene til produksjonsskipet er allerede godt i gang, opplyser Equinor.

Skroget bygges i Singapore, og dreieskiven bygges i Dubai. Dette er leveranser som ikke kan leveres av norske leverandørbedrifter.

Skroget og dreieskiven vil ankomme Stord i 2020 for sammenstilling og ferdigstilling, før skipet fraktes til sin faste plass i Barentshavet. Oppstart av feltet er planlagt i 2022.