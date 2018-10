Fant mer olje i nabolaget til Johan Castberg-utbyggingen

Equinor har gjort et lite oljefunn i Skruis, som ligger omkring åtte kilometer fra det ene funnet i Johan Castberg-feltet, melder Oljedirektoratet.

Funnet er anslått å være på mellom 12,5 og 25 millioner fat olje.

Equinor vil vurdere å knytte funnet opp mot Johan Castberg.

– Funnet er viktig. Det bidrar til å avklare ressursgrunnlaget for Johan Castberg-feltet som nå er under utbygging, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton, i en melding.

Letekampanje

Brønnen ble boret som en del av Equinors kampanje i Barentshavet i høst. Selskapet har planlagt fire brønner i kampanjen, Intrepid Eagle, Skruis, Gjøkåsen og Gjøkåsen Deep.

Skruis er den første letebrønnen i årets kampanje, og nå er det altså klart at de har funnet olje. Denne ligger også i nærheten av Kayak-funnet fra i fjor, som var det ene lyspunktet i en ellers skuffende letekampanje for selskapet i nord.

– Skruis-funnet bekrefter potensialet i denne delen av Barentshavet. Vi har de siste årene sett at leting i Barentshavet er utfordrende og krever tålmodighet. Vi har tre egenopererte og en partneroperert brønn igjen på planen i Barentshavet, sier Ashton.

Partnerskapet vil nå vurdere funnet videre for en utbygging mot Johan Castberg. Johan Castberg-feltet er planlagt med oppstart i 2022, og har for øyeblikket ikke ledig kapasitet før etter 2026-2027. Tidspunktet for en eventuell utbygging av Skruis vil bli avpasset til dette, opplyser selskapet.

Equinor og partnerne i lisensen vil vurdere å knytte funnet opp mot Johan Castberg-utbyggingen. Illustrasjon: Equinor

– Gjennom Johan Castberg-feltet åpner vi opp en ny oljeprovins i Barentshavet. Det gjør det mulig for oss å knytte opp denne typen mindre funn som blir svært attraktive når infrastrukturen er på plass, sier prosjektdirektør for Johan Castberg-utbyggingen, Knut Gjertsen.

Johan Castberg bygges ut med utvinnbare reserver på mellom 450-650 millioner fat. Volumene fra Skruis og Kayak-funnet i 2017 er ikke inkludert i dette anslaget.

Mer på gang

Johan Castberg Funnene Skrugard fra 2011, Havis fra 2012 og Drivis fra 2014 utgjør det som nå er Johan Castberg-prosjektet.

De påviste volumene i Johan Castberg er anslått til å ligge på mellom 450 og 650 millioner fat olje.

Johan Castberg ligger cirka 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet, cirka 100 km nord for Snøhvit-feltet, 150 km fra Goliat og nærmere 240 km fra Melkøya.

Utbyggingsplan for feltet ble levert i 2017, og ble godkjent tidligere i år. Planlagt oppstart er i 2022. Castberg bygges ut med en flytende produksjonsenhet, og en omfattende subseautbygging med totalt 30 brønner.

Prosjektet er ventet å få en prislapp på 49 milliarder kroner.

Det blir den andre oljeutbyggingen i Barentshavet og den nordligste utbyggingen på norsk sokkel noensinne.

Leteboringen i Skruis ble påbegynt 27. september og ble boret med riggen Songa Enabler. Johan Castberg-lisensen ligger omtrent 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet, og har planlagt oppstart i 2022.

Equinor har også pågående operasjoner på prospektet Intrepid Eagle i Hoop-området i Barentshavet.

Skruis traff på en oljekolonne på totalt 35 meter i Støformasjonen, hvorav effektivt reservoar er i 30 meter sandstein, med moderat til god reservoarkvalitet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1750 meter under havflaten, og ble avsluttet i Fruholmenformasjonen av sentrias alder. Havdypet er 409 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.