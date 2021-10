Ford Mach-e og Hyundai Ioniq 5 i kollisjonstest

Euro NCAP har kollisjonstestet flere nye elbiler nylig, og har sluppet resultatene.

Bilene som er testet denne gangen er Ford Mustang Mach-e og Hyundai Ioniq 5. Med Audi Q4 E-Tron, Lynck&Co 01, Nio ES8, Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq iV og Polestar 2, har Euro NCAP testet åtte elbiler så langt i år.

Felles for alle, inkludert de to nye, er at de får fem av fem stjerner. Det er imidlertid noen forskjeller på bilene.

Poengsystemet består av fem hovedkategorier, og bilene må score over et visst nivå på alle for å få full score.

I pressemeldingen skriver Euro NCAP at Mustang Mach-e har lite til felles med bensinbilen den deler navn med. Den testet de i 2017, og den fikk katastrofale to av fem stjerner. De klarte å øke til tre stjerner senere samme år – fra veldig dårlig til dårlig.

Senterairbag gir poeng

Mustang Mach-e klarer heldigvis fem stjerner uten problemer. NCAP trekker frem at bilen kommer med senterairbag, panser som vipper opp under kollisjon med myke trafikanter, og en rekke avanserte førerstøttesystemer.

Bilen har dermed mye teknologi som ikke bare sikrer deg i en kollisjon, men som også hjelper deg med å unngå å kollidere i utgangspunktet.

Mach-e får trekk for at systemet som overvåker om føreren virker sliten ikke automatisk er aktivert fra start. Bilen kan varsle om fotgjengere bak bilen, men siden systemet ikke er aktivert som standard, får ikke Mach-e noen poeng for dette.

Bilen får også trekk for dårlig beskyttelse av hoftepartiet i kollisjon med fotgjengere.

Ioniq 5 får god omtale

Hyundai gjør det også godt denne gangen. Ioniq 5 beskrives som en bil med jevnt over god sikkerhet. Denne har også senterairbag, som er der for å unngå at passasjeren og føreren knaller hodene sammen under en kollisjon.

Bilen får noe trekk for å ikke gi særlig god beskyttelse under kollisjon med fotgjengere, og rapporten trekker frem at det gjelder området ved bunnen av frontruten og a-stolpene. Som Mach-e er det liten beskyttelse av hofter her.

Autobremssystemet har adekvat respons når det oppdager fotgjengere, ifølge rapporten, og gjør det bedre når det oppdager syklister. I de fleste situasjoner unngikk bilen kollisjoner med myke trafikanter.

Oppdaterer kravene

Hyundai Ioniq 5 får god omtale etter kollisjonstester. Foto: Euro NCAP

Euro NCAP oppdaterer sine krav med jevne mellomrom, noe som gjør at det ikke egentlig er mulig å sammenligne poengsummene fra år til år. 2021-kravene er imidlertid identiske med 2020-kravene, så resultatene fra alle bilene testet siden 2020 er dermed sammenlignbare.

I 2020 ble blant annet kravene endret for forskjøvet frontkollisjon, slik at resultatene fra 2019 ikke nødvendigvis vil gi samme score.

Det er bare lille Honda E som ikke har klart å få fem stjerner siden i fjor. Av alle bilene som er testet er det Lynk&Co 01 som får høyeste score på sikkerhet for voksne personer i bilen. Kanskje ikke så overraskende, da Lynk&Co 01 i bunn og grunn er en Volvo XC40 P8 Recharge.

Deretter følger VW-gruppens MEB-baserte SUV-er, og Polestar 2, før Mustang Mach-e kommer etter dette.

Det er VW-gruppens MEB-biler som scorer best på sikkerhet for barn om bord, sammen med Polestar 2, tett fulgt av Mustang Mach-E.

ES8 fra nykommeren Nio scorer ikke eksepsjonelt på disse to kategoriene, men altså godt nok til å få fem stjerner. Den gjør det imidlertid svært godt på sikkerhetsassistansesystemene, hvor den med 92% har høyeste score av alle de testede bilene.

Du kan lese mer om hvordan Euro NCAP utfører sine tester i denne artikkelen fra 2016.

Her finner du detaljene for alle elbilene Euro NCAP har testet siden i fjor: