Her blir Polestar 2 kræsjtestet

Euro NCAP har gjennomført kollisjonstester av Polestar 2. Det ble praktisk talt full pott for den kinesiskbygde bilen.

Polestar 2 fikk fem av fem stjerner. Denne karakteren er basert på hvor mange poeng den får i til sammen fire kategorier.

I første kategori, sikkerhet for fører og voksne passasjerer, scorer Polestar 2 totalt 35,2 poeng (92%). Den trekkes i hovedsak for at deler av deformasjonssonen påfører andre kjøretøy mer skade enn ønsket. Bilens innvendige airbag, som skal hindre at passasjerer knaller hodene sammen under en kollisjon, fungerte bra, noterer Euro NCAP.

I den andre kategorien, sikkerhet for barn, fikk bilen full pott, 24 av 24 mulige poeng for kollisjonssikkerhet. I denne testen undersøkes kollisjonssikkerhet for barn på 6 og 10 år, begge i barneseter.

I denne kategorien vurderes også kompatiblitet med ulike festemetoder for barneseter. Blant annet ettersom bilen ikke har Isofix i midtre sete bak, oppnår bilen samlet 44 poeng (89%) i denne kategorien.

Polestar 2 møter veggen hos Euro NCAP. Foto: Euro NCAP

God sikkerhet for myke trafikanter

Tredje kategori, sikkerhet for myke trafikanter, er også delt opp i flere underkategorier. Samlet score er 43,5 poeng (80%).

Dårligst resultat får bilen i underkategorien hvor fotgjengersikkerhet vurderes. Dette fordi bilen ikke har noe system for automatisk brems når den rygger. Altså er det mulig å rygge ned fotgjengere. Bilen får ståkarakter i alle tester hvor sikkerhet for syklister vurderes.

Fjerde kategori er sikkerhetsassistentsystemer som filholderassistent og automatisk nødbrems vurdert. Polestar 2 får 13,9 proent samlet (86%).

Hastighetsassistenten, som passer på at man holder lovlig hastighet, kommer dårligst ut i underkategoriene. Euro NCAP skriver at informasjonssystemet for hastighetsbegrensningssystemet ikke møter deres krav.

Det vurderes i hvilken grad systemet kan informere om gjeldende fartsgrense, advare om at man kjører over fartsgrensen, og aktivt hindre bilen i å kjøre raskere enn innstilt hastighet. Det er ikke forklart nærmere i Euro NCAPs kommentarer hvilken del av systemet om ikke oppfyller kravene, utover at bilen har fått poeng for at det er mulig å stille inn hastighet manuelt.

Hele rapporten kan lastes ned fra Euro NCAP (PDF).

Sidekollisjonstest av Polestar 2. Foto: Euro NCAP

Hvor sikker er Polestar 2 sammenlignet med andre biler?

En utfordring med Euro NCAPs tester er at det ofte ikke er mulig å sammenligne tester av eldre biler. Dette skyldes at kriteriene oppdateres jevnlig. En bil som fikk fem stjerner for to år siden ville dermed ikke nødvendigvis fått det i dag.

At en bil har fått fem stjerner signaliserer likevel at det var en trygg bil på tidspunktet testen ble gjennomført. Fem stjerner indikerer ifølge organisasjonen at bilen har svært god kollisjonsbeskyttelse og gode sikkerhetsteknologier.

Kriteriene for 2021 er uendret fra 2020, slik at det er mulig å sammenligne resultatene fra elbilene som ble testet i fjor. I 2020 testet Euro NCAP tre elbiler; VW ID.3, Mazda MX-30 og Honda e.

Av disse stakk ID.3 av med fem stjerner, MX-30 likeså, mens Honda e fikk fire av fem stjerner.

Slik ble disse bilene rangert i de ulike kategoriene:

Voksne Barn Myke trafikanter Sikkerhetsassistenter Polestar 2 92% 89% 80% 80% VW ID.3 87% 89% 71% 88% Mazda MX-30 91% 87% 68% 73% Honda e 76% 82% 62% 65%

Polestar ser altså ut til å være bilen med best karater totalt sett.

Elbiler gjør det bra i kollisjonstester

Elbiler har historisk generelt gjort det bra i testene. En av årsakene er at de ikke har store motorblokker, og dermed større deformasjonssone foran.

I 2019, før nye kriterier ble innført, fikk MG ZS EV, Audi E-Tron, Porsche Taycan, Tesla Model X og Tesla Model 3 fem av fem stjerner. Testkriteriene i 2019 var de samme som i 2018.

Kriteriene som gjelder fra 2020 innebærer blant annet at forskjøvet frontkollisjon testes annerledes enn før, og at kraften i sidekollisjon er økt, for å nevne noe. Derfor kan det tenkes at en bil som fikk fem av fem stjerner i 2019, for eksempel Tesla Model 3, ikke ville fått det i 2020.

Det trengs inntil fire biler for å gjennomføre testene. Euro NCAP tester som regel biler de selv kjøper inn via vanlige forhandlerledd.

Bilprodusenten informeres først om at bilen skal kollisjonstestet når bilene er i organisasjonens besittelse. De får da anledning til å komme med bemerkninger. Dette kan være at en ny sikkerhetsfunksjon er i ferd med å bli rullet ut til den aktuelle modellen.

De kan også skaffe biler direkte fra produsent. I disse tilfellene velges biler ut tilfeldig, og det er kun biler fra ordinær produksjon som kan testes.