Euro NCAP har krasjtestet Tesla Model 3: «Perfect score»

Euro NCAP har igjen krasjtestet et knippe nye bilmodeller.

For alle de tusenvis av nordmenn som har fått levert eller bestilt Tesla Model 3, er dette gode nyheter.

Modellen gjør det Euro NCAP beskriver som en «sterk debut», og tildeles ikke uventet fem stjerner.

God sikkerhetsteknologi

At Tesla Model 3 gjør det skarpt i den nye sikkerhetstesten bekrefter funnene amerikanske veimyndigheter (NHTSA) gjorde i fjor høst, der bilmodellen fikk fem av fem stjerner i alle kategorier.

Tesla Model 3 kommer meget godt ut av Euro NCAP-testen. Foto: Euro NCAP

Euro NCAP skriver at Model 3 særlig imponerte i kategorien «safety assist», takket være uovertrufne ytelser på autobrems, filholder og andre sikkerhetsfunksjoner. På dette området skårer bilmodellen 94 prosent, noe som er det høyeste som er tildelt hittil.

Det gjelder også hvordan den håndterer en frontkollisjon, der Euro NCAPs vurdering er at Model 3 fortjener «perfect score».

Det var Tesla Model 3 Long Range RWD som ble testet. Hele testrapporten kan lastes ned her

Sikre elbiler

Toppscore er ikke helt uventet for Tesla. Både Model S og Model X har gjort det svært bra.

Det samme gjelder en annen elektrisk volumselger i Norge, Nissan Leaf. I april i fjor var andre generasjon Leaf første modell til å testes etter Euro NCAPs da nyeste og strengeste kriterier, og fikk full pott.

Da første generasjon Nissan Leaf fikk fem stjerner i 2011, var dette den første elbilen som mottok høyeste skår.

Hele 13,5 prosent av alle nye førstegangsregistrerte personbiler i Norge så langt i år, var en Tesla Model 3, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. De seks første månedene ble det registrert 10.560 av denne modellen.

At Model 3 dominerer salgsstatistikken, finner vi ikke så merkelig. Også Teknisk Ukeblad konkluderte med at dette er en svært attraktiv bil til denne prisen, på tross av enkelte lyter, da vi testet den for et par måneder siden.