Her smeller ID.3 seg til topps

ID.3 er testet av Euro NCAP, og Volkswagen har grunn til å være fornøyde. Bilen fikk fem av fem stjerner.

Fem stjerner er høyeste score, men det betyr ikke at NCAP ikke fant ting å plukke på. Systemet er slik at fire kategorier testes og vurderes. Disse er sikkerhet for voksne, barn, myke trafikanter og sikkerhetsassistansesystemer.

ID.3 fikk henholdsvis 87, 89, 71 og 88 prosent i disse kategoriene.

Det gir den beste samlede summen i 2020, men så skal vi også ta med at Euro NCAP kun har testet én annen bil med de nye 2020-kriteriene; Toyota Yaris, som ligger tett opp mot ID.3 i poengsummer.

For kategorien voksne passasjerer i forsetene kommenterer Euro NCAP at kupeen holdt seg intakt under testing av delvis forskjøvet frontkollisjon. Passasjerene hadde god beskyttelse, men for føreren var det marginal beskyttelse av brystregionen.

Resultatet var bedre under full frontkollisjon, hvor alle hadde god beskyttelse. Det samme resultatet fikk bilen i sidekollisjonstest.

I testen hvor det simuleres sidekollisjon med en stolpe, var alle kroppsdeler godt beskyttet, med unntak av brystregionen igjen. Her ble det målt marginal beskyttelse, på bakgrunn av kompresjonsdata fra krasjtestdukkene.

Et annet problem under denne testen var at en kollisjon fra motsatt side fra førerplassen fikk betegnelsen «svak» (poor), ettersom dukken ble slengt langt over i motsatt sete.

En nyhet i ID.3 er at bilen har en senterkollisjonspute som skal dempe sammenstøt mellom personer i forsetene. Det skal hindre at fører og passasjer smeller hodene i hverandre under sidekollisjon.

Sidebarrierekollisjon (stolpe). Foto: Euro NCAP

Ellers får bilen gode skussmål når det kommer til nakkeslengbeskyttelse i både for- og baksetene.

Bilen gir god beskyttelse for barn i barneseter, og får høy poengsum i denne kategorien. Euro NCAP bemerker ingen problemer.

Myke trafikanter og sikkerhetssystemer

Testene viser at fronten på bilen gir adekvat beskyttelse under kollisjon med fotgjenger, men stive A-stolper er et problem. Utover dette får bilen full pott i denne kategorien.

Testene av det automatiske bremsesystemet viser at det får karakteren «marginal» for respons på fotgjengere i kjørebanen, og «adekvat» for syklister. Kollisjoner ble unngått helt, eller sammenstøtet ble redusert i de fleste tilfellene, heter det i rapporten.

Systemet kan imidlertid ikke oppdage fotgjengere bak bilen, så ryggetester ble ikke utført.

Assistentsystemene i bilen får svært gode skussmål. Autonom nødbrems er en standardfunksjon på alle modeller, og systemet klarer å unngå kollisjoner med andre kjøretøyer i de fleste situasjoner.

Volkswagen ID.3. Foto: Marius Valle

Bilen får positiv omtale for å ha et system som kan gjenkjenne om føreren virker uoppmerksom eller trøtt. Kjørefeltassistenten passer på at bilen ikke forlater kjørebanen, og kan bryte kraftig inn i kritiske situasjoner.

Alt i alt er resultatet svært positivt for Volkswagen. Rapporten kan lastes ned som PDF-dokument.

Elbiler gjør det bra

Elbiler gjør det generelt bra i Euro NCAP. I fjor fikk biler som MG ZS EV, Audi E-Tron, Porsche Taycan, Tesla Model X og Tesla Model 3 fem av fem stjerner. En av fordelene med elbiler at mangel på en stor motorblokk i front gir mulighet for større deformasjonssone.

Det er imidlertid ingen naturlov at elbiler gjør det bra, da kinesiske Aiways U5 oppnådde tre av fem stjerner, sammen med Volkswagen e-Up.

Foto: Euro NCAP

Det er ikke mulig å sammenligne poengsummer for ulike år uten videre, ettersom det innføres revisjoner av testkriteriene hvert år. 2020-testene skiller seg mye fra tidligere år, ettersom blant annet forskjøvet frontkollisjon testes annerledes nå, og at kraften i sidekollisjon er økt, for å nevne noe.

Derfor kan det tenkes at en bil som fikk fem av fem stjerner i 2019 ikke ville fått det i 2020.

Viktig for bilprodusentene

Euro NCAP er en uavhengig organisasjon, finansiert at transportmyndigheter i flere land, og EU. Bilene som testes kjøpes inn av Euro NCAP, og kjøpene gjøres anonymt for å sikre at bilprodusentene ikke har mulighet til å jukse.

Det er kostnadsintensivt, for det trengs minst fire biler for å gjennomføre alle testene. En test av en premiumbil vil derfor kunne koste mange millioner kroner.

Det er først når Euro NCAP har skaffet bilene at bilprodusenten varsles om at prosessen har startet. Dette for at produsentene skal få mulighet til å komme med innspill dersom for eksempel en ny sikkerhetsfunksjon skal oppdateres.

Euro NCAP kan imidlertid også skaffe biler rett fra produsent. I slike tilfeller velger organisasjonen ut biler tilfeldig.