Strømpristopp fredag: Nå har Sørlandet billigere strøm enn resten av Sør-Norge

Fredag blir vinterens hittil dyreste strømdag. Snittprisen havner på over to kroner i store deler av landet. I den dyreste timen, mellom klokka 16 og 17 fredag ettermiddag, vil spotprisen være 5,94 kroner.

Dette er altså strømprisen uten avgifter og strømstøtte. Som vanlig er prisen langt lavere i Nord-Norge. De får en snittpris på 56 øre fredag.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Vil du jobbe med offensive cyberoperasjoner?

Innesnødd kraftanalytiker

Men også Sørlandet skiller seg fra resten. Etter å ha hatt priser langt over resten av Sør-Norge i sommer, får de i morgen bare halve prisen av Øst- og Vestlandet.

– Hva er det som skjer?

Regn har blitt til snøstorm på Sørlandet og Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Wattsight, sitter for tiden innesnødd hjemme i Grimstad. Arkivfoto: Ellen S. Viseth

– I Norden er det Finland som drar prisene nå, både på grunn av ekstreme temperaturer og at de har mistet noe produksjon fra både kull, gass og kjernekraft. Da må de ta i bruk sine reserver, som er ekstremt dyre. Det smitter inn i Sverige, Trøndelag og Østlandet. Vestlandet har kjempegode forbindelser med Østlandet og blir smittet, mens det blir flaskehals til Sør-Norge, forklarer kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight.

Han sitter innesnødd hjemme i Grimstad, hvor skoler og mye annen aktivitet er stengt. For liten kapasitet i strømnettet (flaskehals) gjør at altså at Sørlandet (prisområde NO2) ikke blir smittet av de høye prisene rundt seg, men i stedet får identisk pris med Tyskland.

Får tyske priser

– Det er et godt eksempel på at vi har nytte av å kunne importere til Sør-Norge, sier Lilleholt.

Når temperaturen kryper under ti minusgrader, er det som regel også vindstille. Men i Tyskland er det både mildere og mer vind enn i Norden nå.

– Det er ganske bra vindkraftproduksjon i Tyskland. Men like mye handler det om fallende gasspriser. Gassforbruket er veldig redusert og lagertallene er gode, så prisene har falt over tid. Til sammen gir det en pris på 90 øre, sier Lilleholt.

Midt- og Nord-Norge har skilt lag

Gjennom stort sett hele strømpriskrisa, har prisene i Midt- og Nord-Norge (NO3 og NO4) fulgt hverandre, og ligget langt lavere enn resten av landet.

Men nå ligger Trøndelag og Møre og Romsdal på samme nivå som naboene sør for seg.

– Hovedgrunnen er at det meldes fryktelig kaldt vær, og at vi bruker veldig mye av den installerte effekten vi har. Frem til nå har det vært greit med vindkraft i Norden, men fredag går det ned til 7500 MW i døgnet. Det er litt mer enn halvparten av normalen, sier Siri Line Hove Ås, kraftmarkedsanalytiker i Aneo i Trondheim.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Podcast: Slik kan hydrogenproduksjon bli mer bærekraftig

Midt-Norge får ikke samme lave priser som Nord-Norge lenger, men importerer strømprisene fra Sverige, ifølge kraftmarkedsanalytiker Siri Line Hove Ås i Aneo. Foto: TrønderEnergi

Hun sier at Midt-Norge tradisjonelt hatt lik pris som Bergensområdet (NO5).

– Vi har omtrent nullbalanse energimessig og vi er avhengig av vindkraft. Så når det ikke blåser, får vi alltid inn kraft fra NO4 (Nord-Norge) eller SE2 (Sverige). I morgen får vi kraft fra begge. Da havner vi som regel på samme pris som dem, sier Ås.

– Prisene i Midt-Norge har jo lenge fulgt nord?

– Ja, men vi henger mest sammen med Nord-Sverige. Nord-Norge har et stort kraftoverskudd og nå eksporterer de maks. De har bra med effekt tilgjengelig, i motsetning til oss. Nord-Sverige har mye energi, men ikke mye ekstra effekt. Og nå er det mangel på effekt som gjør at det er dyrt, forklarer Ås.

Til tross for at indre deler av Troms og Finnmark har temperaturer godt under 20 minusgrader, noen steder under minus 40, vil strømprisen i nord holde seg nokså lav (under 50 euro/MWh), uten de store pristoppene vi ser i sør.

– Jeg er litt overrasket over at kom så lavt. Men prisforventningen framover er lavere enn 49 euro, så slik sett er det helt riktig å kjøre kraftverkene, sier Ås.

Forventer pristopp fredag

Hun sier at det er meldt lite vind også lørdag og søndag, mens vinden tar seg opp igjen på mandag. Da skal det også bli vesentlig mildere.

– Vi forventer at den høyeste prisen blir fredag, og at prisen går tilbake til et lavere nivå fra helga, da strømforbruket er generelt lavere i helgene.

Fredag venter hun at det totale strømforbruket i Norden blir opptil 66.000 MW i snitt. Og selv om det blåser mindre enn normalt, sier Ås at Norden har god hjelp fra vindmøllene, også nå:

– Fortsatt er det jo 7500 MW mer enn null.