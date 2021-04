Krasjtestet: Her smeller Enyaq og ID.4 i veggen

Euro NCAP har testet sikkerheten til Skoda Enyaq iV og Volkswagen ID.4. Begge får fem av fem mulige stjerner.

Konsernsøstrene, som begge er bygget på Volkswagen-gruppens helelektriske MEB-plattform, rulles ut til norske kunder i disse dager.

Euro NCAP trekker fram at begge bilene har robuste strukturer for å beskytte både passasjerer og batteriet.

Det skiller lite mellom modellene: Begge har best beskyttelse av voksne passasjerer, mens forskjellen er størst (i favør ID.4) når det kommer til beskyttelse av myke trafikanter. Jevnt over får ID.4 og Enyaq noen av de beste resultatene Euro NCAP gitt i hver av de fire underkategoriene de to siste årene:

Euro NCAP resultater Volkswagen ID.4 Skoda Enyaq iV Voksne passasjerer 93 prosent 94 prosent Barn som passasjerer 89 prosent 89 prosent Myke trafikanter 76 prosent 71 prosent Sikkerhetsassistent 85 prosent 82 prosent

Ved front- og sidekollisjon beskytter begge bilene voksne passasjerer godt, skriver Euro NCAP. Kupeen holder seg stabil, og airbagene skal også være effektive. Bilene skal også ha god beskyttelse mot whiplash-skader ved påkjørsel bakfra.

Barn er også godt beskyttet i bilene, viser testene. Her får begge bilene trekk for å ikke ha innebyggede barneseter eller systemer som sikrer barn. Bilene tilbyr både Isofix og i-Size, men man må altså ha egne seter for barnet.

Små forskjeller

Enyaq kommer litt dårligere ut ved sammentreff mellom bil og myke trafikanter. Dersom man treffer bekkenet til trafikanten med feil del av bilen, kan resultatet bli dårlig, skriver Euro NCAP.

Autobremsesystemet fungerer godt eller adekvat mot myke trafikanter, mener testerne. Videoene viser at de klarer å stoppe eller bremse ned i de fleste situasjoner.

I sikkerhetsassistent-kategorien, som tar for seg alt fra påminnelse om bruk av setebelte til filholder og nødbrems mot andre biler, er det også mange likheter mellom bilene. Begge får skryt for at nødbremsesystemet klarer å unngå kollisjon eller bremse farten i nesten alle scenarioer. Her får Enyaq trekk for å ikke ha et system som overvåker førerens årvåkenhet som standardutstyr i bilen.

Du kan lese rapporten om ID.4 her og Enyaq her.

Sidekollisjon med Skoda Enyaq iV. Foto: Euro NCAP

Kommunikasjon mellom biler

Testerne trekker også frem ID.4s «Local Hazard Warning»-system. Her kan biler og andre enheter som befinner seg i nærheten av hverandre kommunisere. Hensikten er at systemet skal gi tidlig advarsler om farer i området. Dette systemet er standard på ID.4, men er enda ikke tilgjengelig på Enyaq.

Michiel van Ratingen, generalsekretær i Euro NCAP, sier i en pressemelding at de største fremskrittene innenfor sikkerhet nå skjer ved at man bruker høyteknologiske systemer for å forhindre at ulykker skjer.

– Skoda og VW viser hva man kan få til og Euro NCAP applauderer dem for å tilby kundene det øverste nivået av sikkerhet, sier van Ratingen.

Flere tester

Tidligere i år ble også Polestar 2 testet av samme organisasjon. Også den fikk fem av fem stjerner. Kravene for å oppnå fem stjerner skjerpes jevnlig, men er de samme for 2020 og 2021. Det gjør det mulig å sammenlikne biler testet i disse to årene.

I 2020 ble elbilene Volkswagen ID.3 og Mazda MX-30 testet. Begge fikk fem stjerner. Litt svakere kom Honda e ut, med fire stjerner.

Her er videoen fra testingen av Skoda Enyaq iV: