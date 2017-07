Ford fikk ny sjanse i krasjtest - gikk fra to til tre stjerner

Euro NCAP er fornøyd med at Ford tar krasjtestene deres på alvor og forbedrer seg, men er fortsatt ikke spesielt imponert over sikkerhetsnivået i den nyeste versjonen av Ford Mustang.

Det er konklusjonen etter at den europeiske testorganisasjonen har hatt den amerikanske sportsbilen inne til ny test etter å ha gitt den det glatte lag i januar og tildelt den oppsiktsvekkende lave skåren to stjerner.

Euro NCAP om nye Mustang: Kundene bør være bekymret

Ros tross alt

Mustang har nå kommet i en ny, ansiktsløftet versjon der automatisk filholder og autobrems er standardutstyr og der frontairbagene er forbedret.

Til sammen har dette gitt Mustang ei ekstra stjerne. Men fortsatt vil de fleste bilprodusenter se på tre stjerner i kollisjonstest som et kriseresultat.

Generalsekretær Michiel van Ratingen i Euro NCAP er likevel ganske raus med Ford i en pressemelding onsdag:

– Det er godt å se at våre krav til sikkerhetsforbedringer etter 20 år fortsatt har en virkning på ansvarlige selskaper som Ford. Selv om tre stjerner er ganske middels, har oppgraderingene forbedret sikkerheten i Mustang på noen viktige områder. Dessuten viser dette at selskapet bryr seg om sine kunder, uttaler van Ratingen.

Tonen fra Euro NCAP nå er langt mer forsonende enn etter testen av Ford Mustang i januar, da generalsekretæren gikk så langt som å uttale at Ford-kundene burde være bekymret.

«Tidenes sikreste suv»: Batteriet er med på å gi Tesla X toppskår i krasjtest

Grunnleggende svakheter

Etter kollisjonstestrapporten for fem måneder siden varslet Ford at de ville komme med aktive sikkerhetssystemer som standardustyr, altså «Pre-Collision Assist».

Men allerede da advarte Euro NCAP at muskelbilen fortsatt vil være svak når det gjelder passiv sikkerhet og behøver trenger fundamental forbedringer i bilkonstruksjonen for å kunne oppnå bedre resultat. De påpekte at resultatet avdekket Mustangs amerikanske DNA som er designet for å gjøre det bra i mindre omfattende forbrukertester på andre siden av Atlanteren.

Antikollisjonssystemet fungerer bra, kommer det fram i den nye rapporten. Det samme gjelder forbedringene på airbagene. De forrige ble ikke blåst opp tilstrekkelig til å hindre hodet på krasjtestdukkene fra å slå i ratt og dashbord.

Ekstremt sikker: Her ruller Volvo sin nye XC60

Har 11 med 5 stjerner

Informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge skriver i en epost til Teknisk Ukeblad at Mustang face-lift modellår 2018 har gjennomgått store oppgraderinger for å øke sikkerheten og vil nyansere resultatet fra Euro NCAP-testen:

– Sikkerheten for voksne skårer nå fire stjerner, mens både fotgjenger- og sikkerhetssystemer blir belønnet med hele fem stjerner som er topp karakter. På sikkerhet for barn skårer den tre stjerner som til slutt utgjør et endelig testresultat på tre stjerner totalt, skriver Sønsteby.

Hun legger til at alle Fords mest populære familiebiler har fem stjerner og at denne anerkjennelsen er tildelt elleve modeller i det nåværende europeiske modellprogram.

– Hos Ford har alltid sikkerhet vært det aller viktigste. Det vises blant annet ved at ingen andre bilmerker i dag har like mange 5-stjerners toppratinger i Euro NCAP som Ford, skriver infodirektøren.

Mustang selges i Norge fra 710.000 kroner.