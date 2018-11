Før sommeren skal dette bli verdens største hybride passasjerskip 

FORNØYDE: Konsernsjefene Trond Kleivdal i Color Line og Gunvor Ulstein i Ulstein Group. Foto: Eirik Helland Urke

ULSTEINVIK: – Et slikt prosjekt skaper ringvirkninger langt ut over det folk tenker på. En verftsansatt genererer over fem arbeidsplasser i privat og offentlig sektor, sa konsernsjef Gunvor Ulstein da Ulstein Group markerte oppstarten på byggingen av verdens største plug-in hybridskip for Color Line.

Ulstein verft har så å si gått fra null til hundre. For bare to uker siden var det ikke et skrog i sikte.

Nå stikker et stort, rødt skipsskrog ut av den overbygde dokka.

Danket ut alle

Color Line innhentet anbud fra en rekke utenlandske verft. Men Ulstein Verft danket ut både kinesere, tyskere og et annet norsk verft, både på pris, kvalitet og leveringstid.

Seint på kvelden 6. november kom skroget til Ulsteinvik, etter et slep fra Crist-verftet i Polen.

Color Hybrid Rederi: Color Line

Design: Fosen Yards

Byggeverft: Ulstein Verft

Lengde: 160 meter

Bredde: 27 meter

Passasjerkapasitet: 2000

Kjøretøykapasitet: 500 PBE (personbilekvivalenter)

Framdrift: Hybrid (dieselelektrisk/batteri)

Motorer: 2x 6L (3,6 MW) og 2x9L (5,4 MW) Rolls- Royse B:33:45 L

Batteripakker: Siemens 4,7 MWh

Levering: Sommer 2019

På det meste skal 4-500 mennesker jobbe høyt og lavt i det 160 meter lange og 27 meter brede skroget. Når det neste sommer settes i trafikk mellom Norge og Sverige, er det verdens største hybride passasjer- og bilferge. Fergen har plass til 2.000 passasjerer og 500 personbilekvivalenter (PBE).

Landstrøm

I Sandefjord er det landstrømanlegg som sørger for at de 4,7 MWh-batteriene fra Siemens i Trondheim lades opp med ren vannkraft.

Fulladet skal batteriene holde til manøvrering fra kai i Sandefjord, og 30 minutters seilas forbi Kvernberget ytterst i fjorden. Og det samme ved returen.

Passasjerene slippes om bord en time før avgang. Først en halv time etter avgang startes motorene. Totalt skal motorene brukes 9,5-10 timer i døgnet.

Seilasen over til Strømstad i Sverige er på 38 nautiske mil, og tar 2,5 timer. Designhastighet er 17 knop.

RUVER: Skipet tar stor plass inne i verftshallen på Ulstein Verft. Foto: Eirik Helland Urke

Skipet må ha igjen nok batterikapasitet til 30 minutter seilas fra Kvernberget og manøvrering til kai i Sandefjord. I løpet av en times kailigge, skal batteriene lades opp for å kunne ta enda en rundtur. Landstrømkoblingen er høyspent, det vil si 11,5 kV.

Skreddersøm

Det nye skipet er skreddersydd for strekningen den skal operere på, med små og store tekniske løsninger. Rampeløsningene i baug og hekk skal gi optimal drift, og inne i skipet er det avanserte hengedekk.

– Det er mange spennende løsninger, og et veldig interessant prosjekt for oss. Skrogbyggingen har gått veldig fint før det kom hit til Ulsteinvik, og vi løser utfordringene veldig godt her også. Det store innredningsarealet gjør at vi trenger mange folk, og må utnytte hele vårt store leverandørnettverk, forteller verftsdirektør Kristian Sætre ved Ulstein Verft til Teknisk Ukeblad.

ALLE I ARBEID: Det blir folksomt på dekkene når 4-500 ansatte skal jobbe samtidig på Color Hybrid for å få den ferdig til sommeren. Foto: Eirik Helland Urke

Snakker med svenskene

Konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line forteller til TU at det kan være aktuelt med landstrøm også på Strømstad-siden.

– Vi har dialog med den svenske siden, sier Trond Kleivdal.

LIVBÅTENE: Står klare til montering. Foto: Eirik Helland Urke

DOKKET: Skroget står nå i tørrdokket ved Ulstein Verft. Foto: Eirik Helland Urke

BILDEKK: Store bildekk og hengedekkløsninger preger innredningen av skipet. Foto: Eirik Helland Urke

Konsernsjefen var storfornøyd da han besøkte verftet i Ulsteinvik og skroget til det som skal bli Color Hybrid. Selskapet ble utfordret av Sandefjord kommune til å finne miljøvennlige løsninger, og bestemte seg etter hvert for en hybridløsning. Det er sjefen fornøyd med i dag.

– Det ser veldig bra ut. Erfaringene fra dette prosjektet vil komme hele skipsfarten til gode, sier Kleivdal til TU.

Skipet har Rolls-Royce hovedmotorer. Motoroppsettet består av to 6-sylindrete motorer (hver på 3600 kW) og to 9-sylinderversjoner (hver på 5400 kW) av typen B:33:45 L. De ulike motorstørrelsen gir fleksibilitet til drift. Motorene er fordelt med en stor og en liten (de kalles «far» og «sønn») i hvert maskinrom.

Color Hybrid blir også utstyrt med ny teknologi for å ta vare på eksos- og overskuddsvarme som kan brukes når skipet går på batteri. Skipet får også system for å utnytte sjøvann og absorbsjonskjøler til kjøling og kaldtvann.

Norske leverandører: Teknotherm: Ventilasjonsanlegg, kjøl og frys

Mare Safety/Viking: Redningsflåtar

Glamox: Lysarmatur

Kongsberg: Navigasjon/kommunikasjon

Siemens: Batteri

Brunvoll: Propellar, gir

Rolls-Royce (Bergen): Hovudmotorar

Palfinger: Redningsbåtar

Baggerød: Innvendige dører

Allweiler: Pumper

Alfa Laval: Fuel oil-separatorar, lub. oil-separatorar, el. heating

Checkmark: Kassaapparat

Ahlsell: Ventilar

Anda Olsen: UPS-ar

R og M: Innreiing og bysse

Norac: Baderomsmodular

Elpro: Dekorasjonsbelysning, vindusviskarar

Clean Marine switchboards: Tavler

Libra: Dører

Jets: Vakuumtoalett

Ulstein Power & Control: ULSTEIN COM kommunikasjonssystem

– Vi får med andre ord tre energilagre om bord, og en fjerde om vi tar med landstrøm. Vi får et varmereservoar på 5 MWh. Vi utnytter både kjølevann og eksosvarm til oppvarming. Dermed sparer vi drivstoff, sier prosjektdirektør Robin Tomren i Color Line.

Store batterier

Skipet får 65 tonn batterier. Det er ekstra vekt å dra på. Men med en gjennomtenkt plassering, bidrar batterivekten til stabilitet og ny og renere skroglinje. Det betyr innsparinger på drivstoffbruk som mer enn kompenserer for ekstravekten.

Det ble også vurdert LNG-drift, men til slutt var det totaliteten med hybriddriften som ble vurdert som best av selskapet.

Av de 25 største underleverandørene, er over 18 norske.

VERFTET: Byggingen får stor betydning for både Ulstein Verft og lokalsamfunnet i Ulsteinvik. Foto: Eirik Helland Urke