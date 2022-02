Felicity Ace: Slukking og bergingsarbeid fortsetter

Det japanskeide bilskipet brenner fortsatt og driver østover i Atlanterhavet mot Azorene med rundt 2 knops fart.

Bergingsselskapet Smit Salvage sendte to taubåter fra Gibraltar som ankom havaristen mandag, og et tredje er på vei fra Rotterdam. Det er ventet å rekke fram til Felicity Ace 26. februar.

Smit Salvage skal allerede ha fått bergingsmannskap om bord for å vurdere hvordan brannen kan slukkes og hvordan de kan få skipet under slep. Skipet er stabilt, opplyser MOL Ship Management, som opererer skipet.

De 22 besetningsmedlemmene på det japanskeide skipet ble evakuert da brannen oppsto på ett av bildekkene 16. februar. Etter det har brannen herjet og skipet vært i drift. Det befant seg tirsdag ca. 170 kilometer vest for øygruppen Azorene, som tilhører Portugal.

Svekket

Omgitt av kraftig røyk ble brannen forsøkt slokket av redningsskip som kom til havaristen. Store mengder vann ble brukt, men det ble avsluttet da skipet fikk litt slagside. I stedet er skipssiden avkjølt ved vannspyling.

Ifølge havnesjef João Mendes Cabeça i Porto da Horta på øya Faial på Azorene så brannen ut til å minske tirsdag morgen.

– Brannen har avtatt de siste timene og blitt svekket av kjøling av skipssidene. Det er sannsynligvis lite brennbart materiale igjen, sa Cabeças til nyhetsbyrået Lusa. Han sa også at det «for øyeblikket» ikke er noe forurensning fra skipet, men at det har store mengder drivstoff og bilbatterier om bord. Disse ligger skjermet mot brannen.

Luksus-merker

Det 200 meter lange skipet forlot Emden i Tyskland 10. februar med 3965 biler om bord og var på vei på vei til Davisville i USA. Det skal ha begynt å brenne midt ute i Atlanterhavet 16. februar. Det var biler av merker tilhørende VW Group, det vil si Porsche, Audi, Bentley og Lamborghini til en verdi av rundt 155 millioner dollar, om bord. 1100 var av merket Porsche.

Et ukjent antall av bilene var elektriske med litium-ion-batterier.

Det er ikke kjent hvordan brannen oppsto, men det skal ha vært på et bildekk.

DNV opplyser på generelt grunnlag at brann om bord i skip med biler er vanskelig å slukke, og enda vanskeligere er det med el-biler. Brann i biler med litium-ion-batterier kan ikke bekjempes med ordinære slukkemidler som vann, vanntåke og CO 2 .

Havnesjef João Mendes Cabeças sa til Reuters da brannen herjet som verst at batteripakkene «holdt brannen i live». Hvis det først brenner i et litium-ion-batteri, holdes brannen i live av seg selv gjennom den kjemiske prosessen. Det hjelper ikke å fjerne oksygentilførselen.

Vanskelig

Felicity Ace Bilskip (PCTC) Bygget 2005 Eier: Snowscape Carriers SA (MOL-datter) Operatør: MOL Ship Management Singapore Flagsstat: Panma Klasse: NK Class Lengde: 199,9 meter Bredde: 32,26 meter Bruttotonn: 60.118 Dødvekt: 17.738 dvt

Brann om bord er den store frykten for alle ro-ro og bilskipsrederier, uansett hva lasten består av. I mange år har bilskipsrederier vært opptatt av brannsikkerhet og ulike metoder for å håndtere slike situasjoner, også for nye drivstofftyper.

– Dette har vært et brennhett tema i bransjen i årevis. Brann om bord i et bilskip er kritisk, uansett hva slags biler og drivstoff de har. Det er uansett store mengder energi, enten det er bensin, diesel, hydrogen eller batterier, sa Per Brinchmann, tidligere teknologi- og innovasjonsdirektør i Wilhelmsen til TU i går.

Det ikke er noen ting som tilsier at det lettere oppstår brann i en elektrisk bil enn i en som drives av fossile drivstoff, mener han. Det som er vanskelig, er å slukke.

– For biler med litium-ion-batterier er en brann mer kritisk ettersom batteriene ikke trenger oksygen, den type branner underholder seg selv. Vi husker brannen i P-anlegget på Sola flyplass. Brannen oppsto i en vanlig bil, men el-biler skapte problemer for brannvesenet, sier Brinchmann.

Det hjelper ikke å pøse på med vann, annet enn for å holde temperaturen under kontroll. Brannvesenet har flere steder begynt på løfte el-biler over i container fylt med vann for å kontrollere utviklingen.

Tjukk røyk omslutter biltransportskipet Felicity Ace, som brenner og er i drift midt i Atlanterhavet. Foto: Portugals marine / AP / NTB

For bilskip er det imidlertid kritisk for skipets stabilitet om man slukker med store mengder vann. Pøser man på med vann på de øverste dekkene, skal det lite til før man får problemer med fri væskeoverflate og skipet får slagside, noe som ser ut til å ha skjedd på Felicity Ace.

– Det er i mange tilfeller nesten bedre å la brannen løpe ut til den dør av seg selv, sier Brinchmann.

Totalvrak

Analyseselskapet Russel Group har beregnet de totale tapene ved Felicity Ace-brannen til 155 millioner dollar. Det inkluderer total tap av skipet, det vil si at det vil gå til opphugging.

Det samme har skjedd ved to andre ulykker med bilskip. Det ene var etter brann om bord på Höegh Xiamen i fjor. Golden Ray gikk rundt i 2019 ved Brunswick i USA, og alle bilene om bord og skipet ble erklært tapt.

Höegh Xiamen ble tatt til kai mens det brant om bord i de brukte bensinbilene som var om bord. Slukkearbeidet varte i åtte dager. Brannårsaken var gnister fra et bilbatteri som ikke var koblet fra etter reglementet til operatøren Grimaldi.