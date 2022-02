Felicity Ace: El-bilbatterier holder liv i brannen

Brannen om bord i det japanske bilskipet Felicity Ace lar seg ikke slukke med ordinære slukkemidler som CO 2 , skum eller vanntåke.

Hvis det først brenner i et li-ion-batteri, holdes brannen i live av seg selv gjennom den kjemiske prosessen. Det hjelper ikke å fjerne oksygentilførselen.

Det oppsto brann på et bildekk om bord på Felicty Ace midt ute i Atlanterhavet, 170 kilometer fra Azorene, da skipet var på vei fra Tyskland til USA med rundt 1000 biler, deriblant luksusmerker som Porsche, Audi, Lamborhini og Bentley. Et ukjent antall var elektriske. Det er så langt ikke fastslått hvordan brannen oppsto og hvilken type bil det var. Mannskapet på 22 ble evakuert med helikopter.

Brann om bord er den store frykten for alle ro-ro og bilskipsrederier, uansett hva lasten består av. I mange år har bilskipsrederier vært opptatt av brannsikkerhet og ulike metoder for å håndtere slike situasjoner, også for nye drivstofftyper.

Diskusjon i mange år

– Dette har vært et brennhett tema i bransjen i årevis, både blant rederi, forsikringsselskap og bilfabrikanter. Brann om bord i et bilskip er kritisk, uansett hva slags biler og drivstoff de har. Det er uansett store mengder energi, enten det er bensin, diesel, hydrogen eller batterier, sier Per Brinchmann, tidligere teknologi- og innovasjonsdirektør i Wilhelmsen

Han sier at det ikke er noen ting som tilsier at det lettere oppstår brann i en elektrisk bil enn i en som drives av fossile drivstoff. En brann om bord på Höegh Xiamen i Jacksonville i Florida i fjor skyldtes et bilbattteri i en bensinbil. Batteriet skulle vært koblet fra. Brannen ble slukket, men skipet erklært tapt og sendt til opphugging.

Selvforsynt

Det som er vanskelig, er å slukke når det er el-biler med lithium-ionebatterier om bord.

– For biler med li-ione-batterier er en brann mer kritisk ettersom batteriene ikke trenger oksygen. Den type branner underholder seg selv. Vi husker brannen i P-anlegget på Sola flyplass. Brannen oppsto i en vanlig bil, men el-biler skapte problemer for brannvesenet, sier Brinchmann.

Da det oppsto brann i batterirommet på turistskipet Brim, fikk brannvesenet kontroll ved å fylle rommet med nitrogen.

Höegh Xiamen begynte å brenne i Florida i 2021 på grunn av dårlig batterikobling på en bensinbil. Skipet ble totalskadd og erklært tapt, men gikk ikke ned. Foto: Jacksonville Fire and Rescue Department

Vann og stabilitet

Det hjelper ikke å pøse på med vann, annet enn for å holde temperaturen under kontroll. Brannvesenet har flere steder begynt på løfte el-biler over i container fylt med vann for å kontrollere utviklingen.

For bilskip er det imidlertid kritisk for skipets stabilitet om man slukker med store mengder vann. Pøser man på med vann på de øverste dekkene, skal det lite til før du får problemer med fri væskeflate og skipet får slagside. Det skjedde på Felicty Ace.

– Det er i mange tilfeller nesten bedre å la brannen løpe ut til den dør av seg selv, sier Brinchmann.

Brenner ut – uten å synke

Tidlig i karrieren jobbet han ved Norsk skipsforskningsinstitutt og studerte alt som var av skipsbranner. Et kuriøst funn var at skip som begynte å brenne langt til havs ikke sank, men brant ut og kunne sleps til hav. Skip som lå til kai og ble slukket med vann ble i mange tilfeller ustabile, kantret og sank. Det kan gi store forurensningsproblemer.

Felicity Ace befinner seg et stykke vest for øygruppen Azorene. Havnekaptein João Mendes Cabeças på øya Faial i Azorene, sa til Reuters i helgen at det vil ta en god stund på få kontroll på brannen, men at spesialutstyr var på vei. Skipet vil også bli forsøkt tauet til havn på Azorene for å fortsette slukkingsarbeidet.

Tjukk røyk omslutter biltransportskipet Felicity Ace, som brenner og er i drift midt i Atlanterhavet. Foto: Portugals marine / AP / NTB

Redning

Patruljefartøyet NRP Setubal holder det brennende skipet under oppsikt mens flere bergingsfartøy var på vei søndag, ifølge det japanske rederiet MOL, som opererer skipet.

To store slepebåter var på vei fra Gibraltar og et tredje fra Rotterdam, med ankomst 23.-24. februar.

Fartøyet holder seg stabilt, og det er ikke rapportert om forurensning, sa MOL i en oppdatering. Alle besetningsmedlemmene ble evakuert trygt den dagen brannen brøt ut, og de har blitt levert til land på Azorene.

I en uttalelse takket MOL «den portugisiske marinen, de lokale myndighetene på Azorene og de fartøyene som støttet redningsaksjonen til besetningsmedlemmene i handelsflåtens beste tradisjoner.»