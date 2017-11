Fagforening er sjokkert etter salget av Martin Linge: – Hadde ikke trodd de skulle gi seg på målstreken

Mandag morgen ble det kjent at Statoil kjøper Martin Linge-feltet fra Total E&P Norge.

Det er det ikke alle som er like fornøyd med.

Frank Indreland Gundersen, leder i Industri Energi-klubben i Total E&P Norge, sier til Teknisk Ukeblad at de ble sjokkert over nyheten om at Statoil kjøper Totals eierandeler i Martin Linge-feltet.

– Dette kom utrolig overraskende på oss alle sammen. Vi hadde trodd at Total skulle stå løpet ut, sier klubblederen til Teknisk Ukeblad.

– Gir seg på målstreken

Martin Linge-prosjektet har gjennom flere år opplevd store problemer med utbyggingen som foregår i Sør-Korea.

Blant annet er prosjektet flere år forsinket, kostnadene har eksplodert og hele seks arbeidere er døde i forbindelse med utbyggingen.

Indreland Gundersen sier at de på ingen måte hadde sett for seg at dette skulle komme nå.

– Vi har tenkt på det tidligere, blant annet da Total ikke deltok i 23. konsesjonsrunde, og da de solgte seg ned i Gina Krog. Men med avtalen med Maersk Oil tenkte vi at de kom til å fortsette å vokse som operatør på norsk sokkel, sier han.

Klubben har foreløpig ikke rukket å ha noen møter etter at de fikk beskjeden, men klubblederen er helt klar:

– Det kommer til å bli møtt med skuffelse av svært mange, spesielt at Total nå gir seg på målstreken. Det er mange som har jobbet med dette i svært mange år, sier han.

Indreland Gundersen understreker at dette er en beslutning som er tatt, og som de er nødt til å forholde seg til.

– Det viktigste for oss nå er å ivareta våre medlemmers interesser. Vi i Industri Energi Total vil stille med åpent sinn og bidra til konstruktive samtaler med Total og Statoil framover, sier han.

Oljeselskapet Total forfølges av problemer: – Har ikke sett slik i Norge på flere tiår. Det er utilgivelig

– Dette må vi forholde oss til

Leif Harald Halvorsen, kommunikasjonsdirektør i Total E&P Norge sier til Teknisk Ukeblad at det ikke er noen tvil om at denne nyheten setter sitt preg på hele Totals virksomhet i Norge.

De ansatte fikk nyheten på et allmøte mandag morgen der administrerende direktør var til stede.

Martin Linge Martin Linge er et olje- og gassfelt under utbygging vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.

Det er anslått at feltet inneholder 189 millioner fat utvinnbare ressurser, i form av olje og gass. Forventet produksjon og levetid strekker seg inn på 2030-tallet.

Prosjektet var i utbyggingsplanen fra 2012 beregnet å skulle koste 29,2 milliarder kroner. Siden den gang har det kommet til 12,1 milliarder kroner i overskridelser, og ny pris er 41,3 milliarder kroner.

Prosjektet skulle ha startet opp i siste kvartal 2016, men har blitt kraftig forsinket. Nytt tidspunkt for oppstart er satt til første halvdel av 2019.

Martin Linge bygges ut med en bemannet brønnhodeplattform.

Etter at transaksjonen er fullført vil Statoils eierandel i feltet øke fra 19 prosent til 70 prosent. Petoro eier de resterende 30 prosentene av feltet.

– En nyhet som dette som de ansatte har fått i dag, setter sitt preg på hele organisasjonen. Det er en stor nyhet som sier mye om en stor endring i vår egen organisasjon, både for de som jobber innen de assets som transaksjonen gjelder og de som jobber i øvrige deler av Total Norge, sier Halvorsen.

Han sier at de nå skal igjennom konsultasjoner angående hvem som skal bli overført til Statoil som en del av virksomhetsoverdragelsen.

Han vil ikke si hvor mange dette vil gjelde, eller om alt blir klart før eller etter jul.

– Men det er snakk om kort tid, sier han.

– Har du forståelse for skuffelsen?

– Jeg forstår at dette er en dag der det er mange følelser i hele organisasjonen. Det er naturlig. Og det må vi forholde oss til.

12 milliarder kroner

Statoil meldte mandag at de betaler rundt 12 milliarder kroner for Totals eiendeler i Martin Linge, samt Garantiana-andelene.

Statoil blir dermed operatør for begge feltene.

Statoil fortalte Teknisk Ukeblad at de mener at de kan få det svært trøblete Martin Linge-prosjektet på rett kjøl, og at det er årsaken til at de gjør dette kjøpet.

– Martin Linge har hatt utfordringer. Vi mener at ved å ta over som operatør og eier i prosjektet, så vil det være en mulighet for å styrke prosjektet, og det er grunnen til at vi har valgt å ta over, sier Morten Eek, pressetalsmann i Statoil, til Teknisk Ukeblad.