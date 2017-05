Fem mennesker er omkommet og 20 er skadet i en kranulykke på verftet Samsung Heavy Industries i Sør-Korea, skriver Korea Times.

Ulykken skjedde under byggingen av oljeplattformen Martin Linge for selskapet Total E&P, bekrefter selskapets norske kommunikasjonssjef Leif Harald Halvorsen overfor tu.no.

– Jeg kan bekrefte at det dreier seg om en kranulykke, ellers vet vi foreløpig veldig lite. Vi jobber med å få oversikt, sier Halvorsen.

Den 32 tonn tunge kranen skal ha veltet klokken 07.50 norsk tid, og det er igangsatt en redningsaksjon for å berge personal som er fanget i vrakrestene.

Årsaken til kranvelten er foreløpig ukjent.

Ptil advarte

Det er foreløpig ikke bekreftet hvilken plattform ulykken har skjedd på, men det er kjent at Total har Martin Linge under bygging ved Samsung-verftet i Sør-Korea.

Senest i forrige uke omtalte tu.no en rapport fra Petroleumstilsynet som konkluderte med at haster å få Martin Linge-prosjektet under kontroll, etter at norske myndigheter inspiserte plattform-modulene på verftet i Sør-Korea.

I mars gikk tilsynsmyndigheten prosjektet nærmere etter i sømmene på teknisk sikkerhet, elektriske anlegg, styring av vedlikehold og Totals egen oppfølging av tekniske barrierer i ferdigstillelsesfasen på verftet.

Resultatet av Petroleumstilsynets (Ptils) besøk på Samsung-verftet var av en så alvorlig karakter at tilsynsmyndigheten har valgt å reagere kraftig på Totals arbeid med multimilliard-prosjektet allerede før tilsynsrapporten er ferdigstilt.

Tekniske feil og mangler

Ptil krevde at ferdigstillelsen av plattformen skjer på en sikker måte, og påpekte blant annet at utstyr og systemer står i fare for å bli ødelagt, eller må skiftes ut, rett og slett fordi det har blitt for skittent etter å ha blitt eksponert for støv, vann, partikler og andre urenheter.

– Vi er såpass bekymret etter funnene vi gjorde på tilsynet i Korea at vi varsler pålegg før rapporten er ferdigstilt. Dette er på grunn av framdriftsplanene i prosjektet og for at det skal være mulig for operatøren å korrigere og identifisere problemstillinger allerede nå, sa direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Ptil, Inger Anda.

Hun påpekte at Ptils bekymringer gjelder for en rekke områder. Deriblant:

Tekniske feil og mangler

Selskapets planer for ferdigstillelse av prosjektet

Prioritering og bruk av ressurser

Overskridelser og forsinkelser

Total ble bedt om å gi myndighetene en redegjørelse for hvordan de skal håndtere dette. På toppen av dette krevde Ptil at Total setter i gang tiltak for å komme à jour med selskapets egne prosedyrer for «preservering av utstyr og systemer».

Med over 10 milliarder kroner i overskridelser – fra 28,2 milliarder til 38,6 milliarder kroner – samt forsinkelser og pågående trøbbel på det koreanske verftet, mangler det ikke på utfordringer i prosjektet fra før.