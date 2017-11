Statoil mener de kan styrke problemprosjektet. – Det er derfor vi tar over

Statoil kjøper Totals skandaleombruste Martin Linge-felt i Nordsjøen, samt Garantiana-prosjektet.

Prislappen er på om lag 12 milliarder kroner, ifølge en melding fra Statoil.

Til Teknisk Ukeblad sier Statoil at de tror de kan styrke prosjektet ved å ta over som operatør.

– Martin Linge har hatt utfordringer. Vi mener at ved å ta over som operatør og eier i prosjektet, så vil det være en mulighet for å styrke prosjektet, og det er grunnen til at vi har valgt å ta over, sier Morten Eek, pressetalsmann i Statoil, til Teknisk Ukeblad.

– Konkurransedyktige prosjekter

På spørsmål om Statoil har oversikt over hva som gjenstår av arbeid på prosjektet de nå skal overta, svarer han at dette er noe de vil få full oversikt over når de formelt overtar eier- og operatørskap.

– Vi har ikke overtatt ennå, men vi har en god dialog med nåværende operatør, Total, og vi skal være klare når overtakelsen blir formalisert. Det skjer ved fullføring av transaksjonen, i løpet av 2018, sier han.

I en pressemelding understreker selskapet at transaksjonen gir dem ytterligere konkurransedyktige vekstprosjekter på norsk sokkel.

– Martin Linge-feltet bygges ut med innovative løsninger for økt sikkerhet, verdiskaping og reduserte utslipp. Dette er i tråd med vår strategi, sier Statoils konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge, Arne Sigve Nylund ifølge en pressemelding.

– Ved å benytte Statoils driftserfaring og våre eksisterende kontrakter kan vi realisere ytterligere muligheter og synergier fra disse eiendelene, ifølge Nylund.

Total: – Ikke sammenheng med problemene

– Martin Linge har hatt utfordringer. Vi mener at ved å ta over som operatør og eier i prosjektet, så vil det være en mulighet for å styrke prosjektet, uttaler Statoil. Bilde: Statoil

Total E&P Norge, ved kommunikasjonsdirektør Leif Harald Halvorsen, sier på sin side til Teknisk Ukeblad at denne transaksjonen ikke er en direkte konsekvens av alle problemene.

– Det er ikke en direkte sammenheng mellom problemene på prosjektet og salget, men det er riktig at vi har hatt utfordringer underveis i feltutviklingsløpet så langt, sier Halvorsen.

Han forteller at de nå har kommet til det punktet at modulene om kort tid er klare til å seile fra Sør-Korea.

– Det er planen at innløfting, sammenkobling og forberedelser til oppstart vil foregå i regi av den nye operatøren, sier Halvorsen.

Han sier at avtalen nå er inngått og at de venter å lukke avtalen i februar neste år.

Marting Linge og Edvard Grieg: To oljefelt godkjent med tre kvarters mellomrom: Det ene går som ei klokke i Nordsjøen. Det andre sliter i Korea

Problemprosjekt

Statoil og Total er ifølge meldingen enige om en transaksjon der Statoil kjøper Totals eierandeler i Martin Linge-feltet (51 prosent) og Garantiana-funnet (40 prosent).

– Statoil vil overta begge operatørskapene og betaler Total et vederlag på 1,45 milliarder dollar, heter det.

Martin Linge Martin Linge er et olje- og gassfelt under utbygging vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.

Det er anslått at feltet inneholder 189 millioner fat utvinnbare ressurser, i form av olje og gass. Forventet produksjon og levetid strekker seg inn på 2030-tallet.

Prosjektet var i utbyggingsplanen fra 2012 beregnet å skulle koste 29,2 milliarder kroner. Siden den gang har det kommet til 12,1 milliarder kroner i overskridelser, og ny pris er 41,3 milliarder kroner.

Prosjektet skulle ha startet opp i siste kvartal 2016, men har blitt kraftig forsinket. Nytt tidspunkt for oppstart er satt til første halvdel av 2019.

Martin Linge bygges ut med en bemannet brønnhodeplattform.

Etter at transaksjonen er fullført vil Statoils eierandel i feltet øke fra 19 prosent til 70 prosent. Petoro eier de resterende 30 prosentene av feltet.

Martin Linge-prosjektet ligger i Nordsjøen og har støtt på store problemer underveis. Blant annet omkom seks arbeidere på verftet Samsung Heavy Industries 1. mai i år.

Prosjektet er også kraftig forsinket og har gått på dundrende milliardsmeller. Ved siste oppdatering hadde prosjektet gått på en overskridelse på 12,1 milliarder kroner.

Statoil nevner også dette i pressemeldingen sin:

– Prosjektet har hatt forsinkelser og kostnadsøkninger på grunn av forsinkelser i arbeidet med plattformdekket og valutaeffekter. En tragisk ulykke ved verftet i mai 2017 hadde også konsekvenser for fremdriften. Nåværende operatør forventer produksjonsstart i første halvdel av 2019. Som følge av nye funn i området har feltets utvinnbare ressurser økt siden første Plan for Utvikling og Drift (PUD) ble levert, ifølge meldingen.

Martin Linge bygges ut med en bemannet brønnhodeplattform. Stålunderstellet er allerede installert i Nordsjøen, mens plattformdekket ferdigstilles ved Samsung-verftet i Sør-Korea, og vil bli transportert til Norge i begynnelsen av 2018, skriver Statoil.

Hva er Martin Linge-prosjektet? Les Teknisk Ukeblads historie her

Garantiana-overtakelse

I tillegg til Martin Linge-prosjektet, overtar Statoil også Garantiana i Nordsjøen.

Garantiana er et oljefunn nord for Visund-feltet i Nordsjøen. Ifølge Statoil er det et potensial på mellom 50 og 70 millioner fat oljeekvivalenter.

– Utbyggingsløsninger vurderes nå. Etter at transaksjonen er fullført vil Statoil ha 40 prosent eierandel i dette funnet, heter det i pressemeldingen.

Statoil vil også overta relevante ansatte fra Total i samsvar med gjeldende lovgivning, etter at nødvendige informasjons- og konsultasjonsprosesser er gjennomført.

Transaksjonen forutsetter visse betingelser, blant annet myndighetsgodkjenning.

Det avtalte vederlaget er basert på effektiv dato 1. januar 2017. Ved gjennomføring av transaksjonen i 2018 vil vederlaget være gjenstand for justering. Statoil vil overta som operatør ved fullføring av transaksjonen i 2018.