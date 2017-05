Total forfølges av problemer: – Har ikke sett slik i Norge på flere tiår. Det er utilgivelig

Problemene baller på seg for oljeselskapet Total E&P Norge. Samtidig som den pågående byggingen av Martin Linge-plattformen i Sør-Korea sliter med kraftige kostnadsoverskridelser, manglende fremdrift, utsettelser og en svært alvorlig ulykke med seks omkomne, har selskapet fått tillitsvalgte på nakken.

Bakgrunnen er en pågående nedbemanningsprosess der fagforeningen Industri Energi anklager oljeselskapet for alvorlig fagforeningsknusing.

– Det er fullstendig utilgivelig det de holder på med, sier Frank Indreland Gundersen, hovedtillitsvalgt i Industri Energi Total til Teknisk Ukeblad.

Spill for galleriet

Indreland Gundersen sier at Industri Energi opplever Total E&P Norge som fagforeningsknusere. Bakgrunnen for dette er pågående nedbemannings- og omorganiseringsprosesser internt i selskapet.

I fjor nedbemannet selskapet 41 personer – en prosess som ifølge fagforeningen foregikk i greie former, selv om det selvsagt ikke var en ønskelig prosess.

– Mange av de 41 er her fortsatt. Det betyr at organisasjonen ikke har satt seg ordentlig ennå. Og nå er det planlagt en ny nedbemanning på opptil 140 personer, sier han.

I denne prosessen hevder Industri Energi at Total spiller skittent.

– Prosessen er utilgivelig. Vi frykter økt innleie og enterprise og utsetting av arbeid. I prosessen får vi lite informasjon, korte tidsfrister og ingen reell arbeidstakermedvirkning, sier Indreland Gundersen.

Han hevder fagforeningen ser klare brudd på både arbeidsmiljøloven og hovedavtalen.

– Det er så utrolig mye som skjer på en gang at vi ikke får tid til å sette oss inn i de relevante temaene. Det er et spill for galleriet der de huker av involvering av fagforeningene som en del av formalitetene. Men det er ikke reelt, sier han.

Et samlet landsmøte

Det er i forbindelse med de pågående omorganiseringene i selskapet at Industri Energi mener det foregår fagforeningsknusing. De forklarer det ved at det i Total E&P Norges styre er valgt inn fire ansatterepresentanter og at ledelsen har valgt å overkjøre fagforeningene ved å benytte seg av de uorganiserte representantene.

Ifølge Indreland Gundersen stilte Tekna og Industri Energi en fellesliste i forbindelse med valg til styret. De fikk inn tre representanter, pluss fem vara. I tillegg stilte de som ikke er organisert også en liste.

De fikk inn én representant og tre vararepresentanter.

– Total har nå bedt disse om å være talspersoner for de uorganiserte i bedriften, og samtidig gitt dem samme informasjon og drøftelsesrett som de etablerte fagforeningene. Dette er en form for fagforeningsknusing jeg ikke har sett i norske operatørselskap på flere tiår, sier han.

Dette kommer også frem i landsmøtevedtaket fra Industri Energi.

– Involvering av såkalte talspersoner for uorganiserte arbeidstakere i prosesser som skal foregå mellom tillitsvalgte og bedrift med rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverk, undergraver arbeidslivets etablerte spilleregler, heter det.

– Hvor alvorlig er det?

– Det er svært alvorlig.

– Hva slags konkrete konsekvenser vil sånt få?

– Det vil gå ut over samarbeidet og måten ting fungerer på. Forbundet reagerte med et samlet landsmøte som tar fullstendig avstand fra slike handlinger. Dette blir for øvrig også brukt i mot oss i disse prosessene.

Vurderer varslinger

– Hvordan går dette konkret ut over dere som er organisert?

– Vi ser på det som veldig vanskelig å gi tilbakemeldinger til bedriften. Det gjelder både i omorganiseringen, nedbemanningen og angående utfordringer i Martin Linge-prosjektet med tanke på at vi ikke får informasjon eller reelle drøftelser. Da kan ikke vi gi tilbakemeldinger på de to ukers tidsfristene vi har fått. Det har de uorganiserte gjort. Dette blir brukt for å presse oss som fagforeninger.

– I dette vedtaket heter det at Industri Energi i alle relevante sammenhenger vil stille spørsmål ved om Total er egnet til å ivareta operatørforpliktelsene. Hva legger dere i det?

– For å være operatør på norsk sokkel så forutsetter det at du følger arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og spillereglene. Vi er avhengige av en bedrift som fungerer og Total er avhengige av at fagforeningene fungerer. Når bedriften oppfører seg på denne måten, vil det bli veldig utfordrende. Trepartssamarbeidet blir satt på spill.

– Hva sier Total når dere sier ifra?

– Det blir ikke hensyntatt.

Indreland Gundersen sier at de vil fortsette å prøve å få en god dialog med bedriften. De vurderer også å varsle myndighetene.

– Vi vil kreve forhandlinger og at hovedavtalens bestemmelser og arbeidsmiljølov blir fulgt. Vi vurderer også varslinger opp mot myndighetene. Vi ser på andre muligheter for å angripe dette. Vi har søkt støtte fra et samlet landsmøte som vi håper vil få bedriften til å oppføre seg annerledes, sier han.

Ordknapp

Total E&P Norge har fått mulighet til å svare på en rekke relevante spørsmål i forbindelse med denne saken.

Kommunikasjonssjef Leif Harald Halvorsen er ordknapp. I en e-post til Teknisk Ukeblad skriver han følgende

«Total E&P Norge er i gang med en organisasjonsprosess. I denne prosessen er vi svært opptatt av å følge Arbeidsmiljølovens og tariffavtalenes bestemmelser knyttet til informasjon og drøfting med arbeidstakerne.

Vi har hatt møter med fagforeningene som er representert i vår organisasjon, og invitert dem til å komme med sine synspunkter. Vi har dessuten mange ansatte som ikke er tilknyttet noen fagforening. Disse arbeidstakerne utgjør cirka halvparten av vår lokale organisasjon. Bedriften har også hatt møter med representanter for disse i den tidlige drøftingsfasen, slik at også deres muligheter til å komme med innspill i prosessen er ivaretatt.

Vi ønsker ikke på dette tidspunktet å kommentere andre opplysninger, da dette er en intern prosess som fortsatt pågår.»