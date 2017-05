Martin Linge-dødsulykke kan gi ny utsettelse

Dersom produksjonen på Martin Linge-plattformen skal starte i andre kvartal 2018, må de skipe ut modulene til plattformoverbygget nå i juni.

Mandagens arbeidsulykke på Samsung Heavy Industries – der totalt seks arbeidere omkom etter at en kran veltet over en av modulene – gjorde det ikke enklere å rekke denne fristen.

Tidplanen er nå oppe til vurdering i Total.

– Vi må se på eventuelle implikasjoner for planen. Vi har en plan som tilsier utseiling i juni og innløfting av modulene cirka to måneder senere – i august. Den planen ligger på bordet, samtidig må vi se på mulige konsekvenser av denne hendelsen, men det er alt for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser ulykken kan få, sier kommunikasjonssjef Leif Harald Halvorsen i oljeselskapet Total E&P Norge.

Stavanger Aftenblad omtalte først muligheten for at prosjektet nå kan bli ytterligere utsatt.

- Kran-kollisjon

Koreanske medier melder om at det var en såkalt Goliat-kran som kolliderte med en tårnkran, slik at tårnkranen veltet over Martin Linge-modulen.

I Sør-Korea er det startet politietterforskning av ulykken. Total kan foreløpig ikke si mye om hva som skjedde 1. mai, da den tragiske ulykken skjedde.

– Vi kan ikke gå inn på årsakssammenhenger per nå, men det er en kran som har veltet innover en av våre moduler. Det pågår nå undersøkelser på verftet. Total vil bistå i den videre granskingen som finner sted på verftet, sier Halvorsen til Teknisk Ukeblad.

Han forteller at all aktivitet på verftet ble stanset mandag og at skadestedet ble avstengt.

– Ingen fra vår prosjektorganisasjon har adgang til stedet som følge av det, sier han.

Flere koreanske medier melder også om at Arbeidsdepartementet i Seoul tirsdag har utstedt en stopp-ordre til Samsung Heavy Industries.

Underleverandører rammet

Halvorsen sier det er alt for tidlig å si noe om skader på plattformen.

– Det må vi kartlegge nærmere, sier han.

Koreanske medier melder også om at det ikke var arbeidere hos Samsung som omkom eller ble skadet i ulykken. De som ble rammet var tilknyttet underleverandører.

– Det vi har fått opplyst fra Samsung er at det er arbeidere som jobbet for deres underleverandører som ble berørt av selve ulykken, sier Halvorsen.

Teknisk Ukeblad oppdaterer saken.