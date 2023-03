Oslo 12. desember 2022: Solen har ennå ikke steget over kontorbyggene i Bjørvika i det en kongeblå BMW med mørke ruter parkerer langs sjøsiden av Oslos sentralbanestasjon. En velkjent skikkelse stiger ut av høyre bakdør. Han plasserer to krykker i venstre hånd, mens han vinker majestetisk til en stor gjeng med feststemte mennesker som flokker seg rundt bilen. Etter et par meter på den røde løperen snur kong Harald seg og vinker en gang til, før han klipper over silkebåndet og stiger om bord i det ventende toget.