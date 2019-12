Distribusjonsproblemet er løst: Prisbomben av en el-SUV kommer til Norge neste måned

Vi kalte MGs elektriske SUV ZS EV en prisbombe da vi først omtalte den i oktober. Startprisen på 229.990 kroner er billigere enn flere mindre, kommende elbiler. Fra og med november i år skulle man kunne bestille bilen for umiddelbar levering.

I starten av november kom nyheten om at det likevel ikke fantes noen importøravtale for bilen – MGs comeback i Norge lot tilsynelatende vente på seg.

Nå melder Norwegian Mobility Group (NMG) at de har inngått avtale med MG-eier SAIC om distribusjon av ZS EV.

Det betyr at bilen skal være tilgjengelig for levering i Norge allerede fra januar 2020. Startprisen er fortsatt på 229.990 kroner for Comfort-utgaven, mens du må ut med 249.990 kroner dersom du vil ha Luxury-modellen.

263 kilometers WLTP-rekkevidde

Bilen har verken det største batteriet, den sprekeste motoren eller den raskeste ladehastigheten.

Det vannkjølte batteriet med en kapasitet på 44,5 kWt er det samme på begge utstyrsversjonene. Det opplyses ikke om dette er brutto eller netto batterikapasitet. Bilen skal ha en rekkevidde på 263 kilometer, målt etter WLTP-standarden. Elmotoren leverer 105 kW, med et dreiemoment på 353 Nm. Topphastigheten er på 140 km/t. Akselerasjonen fra 0–100 km/t skal gå unna på 8,2 sekunder.

ZS leveres med den utbredte hurtigladestandarden CCS og har en ladekapasitet på inntil 50 kW. Den skal kunne lades opp fra 0 til 80 prosent på 40 minutter.

Begge utstyrsvariantene kommer med blant annet med åtte tommers touch-skjerm, navigasjon og mulighet for Apple Carplay og Android Auto. I Luxury-utgaven får du blant annet soltak, ryggekamera, regnsensor og oppvarmede forseter.

Bilen har ikke varmepumpe eller hengerfeste.

Svakt resultat i kollisjonstest

Det er muligens verdt å merke seg at forbrenningsmotorutgaven av den lille familiebilen kun oppnådde tre av fem mulige stjerner i Euro NCAP-testen fra 2017. De testet standardutgaven av bilen og ga spesielt lav poengsum når det kom til funksjonene for sikkerhetsassistanse.

Bilen kommer med fem års garanti. Selve batteripakken har garanti for åtte år eller 150.000 kilometer.

Kinesisk

MG var opprinnelig britisk, men er nå eid av Shanghai-baserte SAIC. SAIC produserer også elvarebilen Maxus, som fås kjøpt i Norge.

Bestilling gjøres via nett, men NMG skriver at bilen også vil være tilgjengelig for prøvekjøring via fysiske prøvekjøringssentre over hele landet. Birger N. Haug, som er NMG-eier Gill Gruppens største forhandler, vil være et av stedene man kan prøvekjøre.

– Med helelektriske MG Zs har vi sannsynligvis den mest konkurransedyktige B-segment SUV-en på markedet, sier NMG-leder Jan Kåre Holmedal i pressemeldingen.