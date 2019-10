Sjokk fra MG: SUV til prisen av en småbil

Regnefeil? Skrivefeil? Nei. Når MG i november gjør sitt comeback på det norske markedet, leverer de en flunkende ny elektrisk SUV for 229.990 kroner. Neglebitingen hos konkurrerende norske bilimportører er antakelig allerede i gang.

Godt utstyrt

Konkurrerende norske bilimportører har all grunn til å bite negler denne høsten. Foto: MG

For den prisen får du altså en romslig kompakt-SUV, ikke ulik Kia e-Nero i størrelsen, men billigere enn langt mindre biler som Renault Zoe og Opel Corsa-e.

ZS kommer godt spekket, med et rikt utvalg av ulike assistenter, den har navigasjon, lærratt, Android Auto og Apple Carplay, åttetommers touch-skjerm og nøkkelløs adkomst.

Den som føler seg ekstra spandabel, kan legge til 20.000 kroner og få Luxury-utgaven, som inneholder soltak, ryggekamera, regnsensor, kunstskinn, blindsonevarsling, filskift-varsler, speil som klapper inn automatisk og oppvarmede forseter (som altså ikke er standard på bilen). Det bilen ikke kan leveres med, i hvert fall ikke foreløpig, er norgesfavoritter som varmepumpe eller hengerfeste.

Bagasjerommet er på 470 liter, som bør absolutt være rikelig.

Middels rekkevidde

MG-en har nokså forsiktige spesifikasjoner. Batteriet er på 44,5 kWt, og bilen har oppgitt WLTP-rekkevidde på 263 km. Elmotoren leverer 105 kW, og et dreiemoment på 353 Nm. Noen sinke er kjerra ikke, 0-100 km/t går på 8,2 sekunder. ZS har mulighet for CCS-hurtiglading med kapasitet på inntil 50 kW.

Den som blar opp 20.000 kroner ekstra for luksuspakken, får soltak - og veldig mye annet. Foto: MG

Ifølge britiske WhatCar, som har testet bilen og ga den tre av fem stjerner, skal interiøret ha en god opplevd kvalitet.

Også Autocar har også testet MG ZS EV, og lander på fire av fem stjerner.

Laget i Kina

MG, som står for Morris Garages, ble startet på 1920-tallet i Oxford, og skulle bli mest kjent for sine små, åpne tosetere. Bilmerket har opp gjennom tidene hatt en rekke eiere, og i 2005 kjøpte kinesiske Nanjing Automotive Group rettighetene til navnet og produksjonsutstyret. Selskapet slo seg sammen med SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), og det er under SAIC-paraplyen man i dag finner MG.

Noe grøftekantverksted er SAIC definitivt ikke. I 2018 produserte selskapet over sju millioner biler, og var nummer 38 på Fortune Global 500 Companies-listen. SAIC lager også de elektriske varebilene Maxus, som er å få i Norge, og i Kina produserer selskapet biler i samarbeid med blant annet Buick, Chevrolet, Skoda og Volkswagen.

Prima garanti

Den danske bilgiganten Nic. Christiansen Group, som blant annet er Hyundai-importør i Danmark, skal distribuere MG i Norge. Selskapet eier blant annet selskapet som importerer Land Rover og Jaguar til Norge.

MG ZS EV er godt utstyrt, blant annet med 8-tommers skjerm. Foto: MG

Bilen må bestilles på nett, noe som kan gjøres fra og med november. Nykommeren blir levert med en fem års garanti eller 150.000 km, og åtte års garanti på batteripakken. Og kanskje best av alt, om man ser bort fra prisen: bilene skal kunne leveres på null komma niks.

Så er det bare å vente på at MG gjenoppliver sin egen fortid, med en billig, knallrød, elektrisk roadster med deilig 60-tallsdesign, slik at vi alle kan kjøre rundt med sixpence på hodet og tanngarden full av fluer...