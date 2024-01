Sprengkulde tapper bilbatteriet: – Står du der i småsko og tynne klær, har du et problem

Uavhengig av om bilen går på strøm eller diesel, har kjøretøyet det gode gamle startbatteriet. Med streng vinterkulde i vente kan mange oppleve å ikke få start på bilen.

En av tre utrykninger hos Nafs veihjelp er til biler som har problemer med startbatteriet.

Naf-rådgiver Jan Harry Svendsen anbefaler alle å ha en egen batterilader og sørge for at bilens batteri er toppladet.

– Det er spesielt viktig dersom bilen stort sett brukes til småkjøring, fordi forbruket på disse turene ikke rekker å veie opp hvor mye batteriet lades, sier Svendsen i en pressemelding.

Kulde, mye småkjøring og høyt strømforbruk til setevarme, lys og oppvarmede ruter tærer på bilens startbatteri. Resultatet kan være at bilen ikke vil starte neste gang man skal ut å kjøre, ifølge Naf.

– Om batteriet er gammelt, og når temperaturene faller kraftig, slik det er ventet de vil gjøre de neste dagene, forsterkes problemene, sier Naf-rådgiveren.

Vær forberedt

Motorstopp, punktering, feil med hjuloppheng og nøkler låst inne i bilen er hyppige årsaker til at veihjelp tilkalles. Med kraftige snøfall er det også mange som setter seg fast og trenger berging.

– Det er viktig at du er forberedt på at turen kanskje ikke går helt som ventet. Ta med varme klær, mat og drikke og en liten spade når du skal ut å kjøre i sprengkulden, oppfordrer Svendsen.

– Selv om dagens biler er blitt mer driftssikre, ser vi at våre bergere fortsatt har mange utrykninger til biler som har ulike problemer. Og står du da med småsko og tynne klær i den kulden som nå er varslet, har du et problem, sier Naf-rådgiveren.

Kalde batterier demper rekkevidden

De fleste elbilmodeller tåler temperaturer ned til minus 40 før de nekter å starte.

– Den viktigste årsaken til at rekkevidden blir kortere, er at batteriet blir kaldt. I tillegg øker snø og slaps rullemotstanden og elbilen bruker mer energi sammenlignet med hva den gjør på tørre sommerveier.

Det sier Ståle Frydenlund, testansvarlig i Norsk elbilforening, i en pressemelding fredag.

– Våre tester viser at elbiler stort sett beholder rundt 65–70 prosent av rekkevidden om vinteren, sammenlignet med ellers, sier Frydenlund.

– Den viktigste årsaken til at rekkevidden blir kortere, er at batteriet blir kaldt. I tillegg øker snø og slaps rullemotstanden og elbilen bruker mer energi, sammenlignet med hva den gjør på tørre sommerveier, sier Ståle Frydenlund, testansvarlig i Norsk elbilforening. Foto: Elbilforeningen

Elbiler har et lite 12-voltsbatteri i tillegg til hovedbatteriet. I elbiler har dette batteriet langt lavere belastning enn på fossilbiler, fordi det slipper å dra i gang en kald bensin- eller dieselmotor med tyktflytende olje, informerer Frydenlund.

Likevel kan det lille 12-voltsbatteriet i elbiler slite i kulden.

– Hvis hvilespenningen over tid faller under 12,7 V, tyder det på slitasje som gjør at batteriet ikke evner å holde på energien. Da må det skiftes ut, sier Frydenlund.

Mange moderne elbiler lader 12-voltsbatteriet jevnlig uavhengig av bruk, men dette gjelder ikke alle, og spesielt ikke eldre elbiler. Noen elbiler lader 12-voltsbatteriet under lading av kjøretøyet, mens andre lader under kjøring.

Frydenlund sier det er lurt å vite hvor i bilen 12-voltsbatteriet befinner seg, slik at det er mulig enten å bruke en startbooster, vedlikeholdslader eller sjekke spenningen.