I en folkeavstemning har pariserne besluttet at store limousiner og SUV-er skal få tredoblet prisen for parkering. Men det gjelder kun på timebasis, skal du parkere lenger, stiger prisen ytterligere. Prisen for en times gateparkering i den franske hovedstaden er nå 6 euro. Fra september i år trer endringene i kraft.

De nye reglene gjelder elbiler som veier mer enn 2 tonn og fossilbiler som veier 1,6 tonn eller mer. Timeprisen øker til 18 euro for de store og tunge bilene. Mindre biler beholder dagens pris.

Gjelder kun besøkende

The Guardian melder at i en folkeavstemming som ble holdt i går, søndag 4. februar, stemte 54,6 prosent for prisøkingen. Det hører med til historien at den ikke gjelder for de som er bosatt i Paris.

Anne Hidalgo, borgermester i Paris, kaller det en «form for sosial rettferdighet» i et invervju med The Guardian. Målet er å redusere antallet store tunge biler som kommer inn i byen. Til tross for reduksjonen venter Hidalgo at prissjokket vil gi byen 35 millioner euro i ekstra inntekter.

En halv million er utsatt

Viseborgermester David Balliard sier at tiltaket også er ment å sende et signal til bilprodusentene. Antallet SUV-er har vokst med 60 prosent i løpet av få år.

Av byens 2,1 millioner innbyggere bor 500.000 så nær Périphérique, ringveien, at de er utsatt for uakseptabelt mye forurensing og støy, sier Balliard.

Ifølge The Guardian ble avstemmingen fulgt nøye av myndigheter i andre hovedsteder, ikke minst fra London. I Frankrike planlegger også Lyon kraftig prisøking for store og forurensende biler.